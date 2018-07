Inhalt Seite 1 — „Marmorklippen“ und das Zeitgeschehen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Johann Albrecht v. Rantzau

I.

Wie das gesamte Werk Ernst Jüngers auf religiösen, politischen, ethischen und künstlerischen Gründen umstritten ist, so hat seit Jahren die Bemühung um Verständnis und Deutung seiner „Marmorklippen“ lebhafte Diskussionen entfacht, Immer wieder wird man die Erfahrung machen, daß die zugleich geheimnisvolle und unheimliche Dichtung auch von intelligenten und gebildeten Lesern als unverständlich oder abstoßend beiseite getan wird. Andere, die zweifellos dem Werk nahekommen, fassen es ausschließlich als artistisches Kunststück auf; Visionen und Erinnerungen des Dichters seien in einer hochgezüchteten Sprache von eigentümlicher rhythmischer Schönheit aufgefangen, die allerdings dem Manierismus nicht ganz entgehe. Wieder andere, die von dem zeitnahen Gehalt des Buches gepackt und beunruhigt werden, wollen einen aktuellen Schlüsselroman darin erblicken; bestimmte politische Gruppen und Personen unserer Zeit, sowohl der jüngsten Vergangenheit als auch der uns noch umgebenden Gegenwart, seien kaum verhüllt dargestellt. Wie groß aber mag die Zahl der wirklich verstehenden Leser sein, welche intuitiv erfassen, daß die „Marmorklippen“ zwar Gestalten und Mächte unserer Epoche in symbolischer Vereinfachung wie mit einem Brennspiegel einfangen, daß man aber Konterfeis wirklich lebender Personen und Schilderungen tatsächlich existierender Organisationen nicht darin, suchen darf? Auffällig ist übrigens, immer wieder, daß der Sinn der .Dichtung entweder auf Anhieb oder gar nicht erfaßt wird.

Worum handelt es sich doch in diesen phantastischen und faszinierenden „Cappriccio“, wie Jünger selbst das kleine Buch auf Grund der Verwandtschaft mit seiner vorhergehenden Skizzensammlung „Das abenteuerliche Herz“ genannt hat? – Zwei Brüder, die tief in die Bewegungen und Verirrungen ihrer Zeit verstrickt waren, erheben sich darüber, indem sie zunächst auf den ragenden Felsklippen zwischen der öden Campagna und der Kulturlandschaft an den Gewässern der Marina, dann endgültig in dem noch höher gelegenen Bergland von Alta Plana Wohnung nehmen. Während ihres Aufenthalte auf den Marmorklippen erleben sie die arglistige Zersetzung, dann die brutale Vernichtung des fruchtbaren-und städtereichen Gebietes an der Marina, welches oft von bildungsbeflissenen Lesern allzu wißbegierig auf der Landkarte aufgesucht wird. Die blühende Kulturlandschaft fällt der Überwältigung durch einen mächtigen Unhold zum Opfer, der die jenseits der Weidesteppen der Campagna gelegenen Sümpfe und Urwälder unter der Amtsbezeichnung eines Oberförsters regiert. Dieser Oberförster ist ein mythisch anmutender Gewaltherrscher, ähnlich wie wir in E. T. A. Hoffmanns „Goldenem Topf“ einen allmächtigen Geisterfürsten mit dem Titel eines Archivarius am Werke sehen. Durch den machtgierigen Forstbeamten und seine blutrünstigen Horden werden die beiden Brüder von den Marmorklippen vertrieben,-auf denen sie botanisierend und philosophierend eine kulturell hochstehende Existenz führen. Sie geraten mit den Mächten, der Finsternis in Konflikt auf Grund ihrer ehemaligen Zugehörigkeit, zum politischen Orden der Mauretanien der nicht menschlicher gesinnt ist als der Oberförster und mit ihm die radikale Abneigung gegen die abendländische Zivilisation teilt. Tiefliegende Gegensätze aber zwischen maßgeben- – den Persönlichkeiten des Ordens und dem furchtbaren Walddespoten führen schließlich zum Kampf auf. Leben und Tod. Der Oberförster, vertritt die anarchische Gewalttätigkeit zügelloser Banden, in der ihm der Geschmack aus seinem urwüchsigen Barbarentum erwächst. Die Mauretanier jedoch erstreben, eine nihilistische, alle traditionellen Werte des Abendlandes verneinende und zugleich auf die Theorie vom Übermenschen gegründete Despotie. Offensichtlich sind sie geistige Schüler des genialen Utopisten, der im Deutschland des späten 19. Jahrhunderts seine kultursprengenden Werke verfaßte, und den Ernst Jünger unter der Maske des „alten ulverkopfes“ in den „Marmorklippen“ wie auch schon in früheren Büchern über seine Schulter dicken läßt.

II.

Gerade dies verleiht den „Marmorklippen“ für en zeitkritischen Leser ihre starke Spannung, daß arin die barbarische von Nietzsche erträumte lederne und das geschichtliche, von Christertum und Antike geprägte Abendland- aufeinanderprallen. Wie seinerzeit Voltaire und Rousseau von rankreich her dem monarchischen und feudalen uropa einen tödlichen Stoß versetzten, so Nietzsche und Marx von Deutschland aus der bürgerlichen und humanistischen Welt. Im frühen 20. Jahrundert kennzeichnet es den Gegensatz zwischen der strengen, gegen den Zeitgeist abgedichteten Wissenschaft und der freien, auf Aktualität geachteten Literatur, daß in deren Reihen sich wohl Niemand der Einwirkung Nietzsches entzog. Auch Ernst Jünger gehört zu der in Deutschland und ankreich unübersehbaren Schar der Schriftsteller und Dichter, die unter Nietzsches Einfluß ihre Gedankenwelt formten. Selbstverständlich, auch das Erleben des ersten Weltkrieges, in dem er sich. durch ungewöhnlichen Mut und aufsehenerregende Kaltblütigkeit hohe militärische- Auszeichnungen erwarb, gab ihm seine menschliche und geistige Haltung: es war die Haltung eines Zwar wilden, das Schema des überkommenen patriotischen Soldatentum sprengenden, dabei aber dem Atavismus echter Ritterlichkeit nicht entfremdeten Kämpfers Da Jünger nach dem Kriege Zoologie studierte, so ist in seinem Werk auch die kritische, dem Positivismus verbundene, naturwissenschaftliche Beobachtung nicht zu verkennen.

Die Gesamtheit dieser Antriebe ist schon in Jüngers ersten Schriften, seinen Erinnerungen an den Weltkrieg, festzustellen. Die Einwirkung Nietzsches speziell verrät sich Anfang der dreißiger Jahre in dem bösartigen, mit mörderischen schriftstellerischen Waffen unternommenen Vernichtungsangriff auf die wankende bürgerliche Kultur, den Junger in dem sofort Aufsehen erregenden und bis heute in der geistigen Jugend Deutschlands nachwirkenden Buch „Der Arbeiter“ unternahm. Darin wird die Welt des Bürgers als überaltert, auf unfruchtbare Weise museal bequem und feige abgetan und „dagegen als zukunftbeherrschende Gestalt der Arbeiter vor Augen, geführt, welcher der Welt der-Technik und der Maschine in kompromißloser Disziplinierung verhaftet ist. Eine Konzeption. die kaum dem Ideal der schaffenden und schöpferischen Arbeit, die ja vom Bürgertum auch geleistet wird, auch nicht der Negierung der kapitalistischen Gesellschaft durch den Marxismus, sondern dem freudig ausgemalten Schreckensbild des von der Technik vollkommen beherrschten und darum,“ jeder Individualität beraubten Menschen ihre Entstehung verdankt.