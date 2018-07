Bertil Wetzelsberger hat im Württembergischen Staatstheater das Risiko auf sich genommen, nach 21 jähriger Pause wieder Claude, Debussys „Pelleas und Melisande“, den „französischen Tristan“, in Deutschland aufzuführen. Und diese Aufführung ist neben der Neuinszenierung von de Fallas „Liebeszauber“, in welcher der Maler Willi Baumeister einen Feuertanz bewegter Bühnenmaschinerie entfesselt hat, eines der interessantesten Ereignisse der Opernspielpläne geworden. Man ist in Stuttgart offenbar darauf erpicht, Historie im modernen Frack zu spielen. Das war der verblüffende Effekt der Inszenierung des „Caligula“ von Camus, der auch, auf die Inszenierung des „Pelleas“ übertragen wurde. Der Einfall saß. Denn Claude Debussys einzige Oper ist. nicht. – wie es lange schien – ein symbolistischer Spaziergang ins Feenland, sondern eine handfeste französische Eifersuchtstragödie, eine psychologische Romanze, die mit der „Madame Bovary“ Flauberts, aber nicht mit Wagners „Tristan“ verglichen werden sollte. Darauf beruht ihre delikate Wirkung. Was bei Flaubert die Raffinesse der Sprache war – er hat tagelang an einer Seite Prosa arbeiten können – ist bei Debussy die Raffinesse des Klanges. An diesem Werk, das dem Komponisten ein Jahrzehnt lang keine Ruhe ließ, ist Debussy zum musikalischen Revolutionär gereift. Sein Stil hat sich zu dem Russen Mussorgsky vorgetastet, und Richard Wagners individualistisches Pathos ist im „Pelleas“ völlig überwunden. Melisande stirbt nicht wie Isolde an Schopenhauerscher Philosophie. sondern ihr Tod ist letztes musikalisches Raffinement. Siestirbt unter symbolistischen Glockenklängen und Chorgesang, die den weniger symbolischen Ehebruch besiegeln; Wäre Debussy nicht nur ein Magier der Klangmelismen oder, wie sich Busoni ausgedrückt hat, des „Gefühls auf Strecken“, hatte er mit seinem Publikum Fraktur geredet wie der banalere Puccini, so wäre sein „Pelleas“ längst auch der Liebling des deutschen Publikums geworden. Hat er Aussicht, es fortan zu werden? – Der Dirigent Wetzelsberger hatte in Wolfgang Windgassen (Pelleas), Alexander Welitsch (Golaud) und Lore Wißmann (Melisande) ausgezeichnete Helfer. Die Frage des Bühnenbildes – ein poesieloser Hohlraum – war. nicht gelöst-

Egon Vietta