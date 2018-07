Ost und West spielen Scfaadi um das Land, das der Weif das Schachspiel schenkte. Persien Chancen für ine friedliche- und demokratische fintwicktung sind daher gering. So gering, wie es smr €ie eines KÖEireiAes sein können das töao km gemeinsame Grenz mit der Sowjet%iim besitzt und überdies an vierter Stelle der efk Moifördenmg steht igfee ittiienpolitische Krise Die Fegiening trat zu. ipftlk — das wäre kaum branerkenWert. Aber an fer" Spitze des zukünftigen Kabinetts wird auch ete Aeoer Ministerpräsident stehen— ; hs ist beicrfhe eine Sensation. D ean Ghavam es : Saltaneii JAer diesen Feisten seit Januar 1946 iniie Melt, wft>easzeif. Er, dar es verstanden hat, durch 5toe tcaffinierte Politikde unklaren Kurses, die ßagfiBsStze Her Großmächte awzmiutzen, itn l in. legtet Minute stets "seinen, und den Kop f eines Matte aus jeder drohenden Schlinge zu ziehen, litt äser ianenpolrtkciie Probleme gestolpert. IÄ raucte das Vaterland nicht", charakteri Sterte er sich, einmal selbst, aber- das Vaterland braucht mich!" Das p flrs :ische Parlament war jetzt efer Meinung. Es hat ihm das Vertrauen enttefem Seine wenig et abgebrühten Minister :rrea bereit einige Tage zuvor freiwillig zurüdcfee&efen, nachdem die Regienmg Beschuldigt w orften r, der Korruption der Beamtenschaft Vor gelefetet, und notwendige Reformen z or KMitilera ög und ModemisieTung des Staates "ver Sga t zu haben. Das Wo "Refermen" ist beute l Ärsietb oder wie es scit 1935 amtlichheißt feaa, in aller Munde. JÄn beginnt- sich der soKiatea Zustände im Lande zu schämen, Und in der Tat: Zwar sind ab eiste Vorbote der Truman doktrin Nylons t rümpfe in Teheran eingetroffen, aber. Gehälter und Löhne reichen- kaumfür das tägliche Brot Zw ar ist die Bevölkerung der Hauptstadt von 200000 auf eine Million angewachsen, aber durch die Straßen schleppen sich Arbeitslose, Aussätzige Bettler and: Blinde. Von den etwa 17 Millionen Iramern sind 70 v. H. Analphabeten, 20 y " H. Sklaven des Opiums, und im Innern "des Landes leben :npch hute viele Menschen in einer Art Leibeigenschaft. In ganz Iran gibt es nur 1%4 Krankenhäuser und, vier "größere Zeitungen.

: 94 v. H ies Bodens ist in Händen einiger weniger Großgrundbesitzer, . Ghavam fs S tiltanehs Maßnahmen zur Beseitigung, dieaer Mißstände — ein- Sieberijahresjilan und ein imgewShnlich hohe? Buäg et — sind von 4ero Parlamentnicht gefeillig t worden Er selbst wia de gesfürzf Aber im gleichea Aterozuge tetonte da Parlament nadiäröcklidi den ürfolg seiner Außenpolitik Das Rann ztt di;er Zeit, im Hinblick äaf die. T erweigerte" Ratifizierung de sowjeti scIi pe ffiä di enÖlabkomineas; nur a% Demons tration gegen Moskau angesehen weT IcH. Persien war im jaa uar 1946 der esste Patient des WeirsicfteAeit srates- weil sieh entgegen Sem" Vertrag vonTeheran (1943), äer das Land- nur für eine begrenzte: Zeit zu- einer, besetzten Tfaneitzone der Leih- tind Pachtlieferuagen gemacht hatte; immer noch sowjetisch Truppen:! Iran aufhielten. Die. Entwicklung läßt vermuten, daß man sich in Kürze in Lake Succes s erneut" mit dem ältesten Königreich der Welt befassen muß Base Zungen wollen, wissen, daß au cfa die Be Scherden die gleidiea sein könnten.