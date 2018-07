Von Hans Hajek Aus einem Brief des Drogisten-Verbandes Nord-Rheinprovinz e. V., Düsseldorf, an die „Die Zeit“: „Wir dürfen Sie bitten, vor kommenden Veröffentlichungen zu bedenken, daß nicht durch leicht dahin-’ geschriebene Worte Menschen getroffen werden, die ihre Arbeit tun und eine nicht unbedeutende Verantwortung für die Versorgung und • gesundheitliche Betreuung haben. Wir legen Ihnen einen Prospekt bei, der gratis verteilt worden ist. Sie können darin lesen, wie umfangreich die Aufgaben der Drogerie sind.“

Vor Jahren schrieb ich berufskundliche Aufsätze für eine Zeitung; deshalb besuchte ich alle vierzehn Tage einen anderen Meister. Es war immer hochinteressant, was sie mir sagten und zeigten; bis auf die Einleitung, die sie machten und die meistens sogar wörtlich dieselbe war, – Ich kam zum Beispiel zu einem Bäcker: „Unser Beruf“, sagte er fast feierlich, „das müssen Sie zuerst schreiben, ist der allerschwerste, den es überhaupt gibt. Das weiß man nur gewöhnlich nicht.“ Nun zählte er die allgemein bekannten tatsächlichen Schattenseiten des Bäckerberufs auf: das frühe Aufstehenmüssen, die Hitze, am Backofen, das Stehen während der ganzen Arbeitszeit und so weiter. „Und, die Hauptsache: als Lehrlinge können wir nicht jeden xbeliebigen Idioten gebrauchen. Sehen Sie, beim Schlosser oder beim Schmied ist das etwas anderes: wenn die ein Werkstück verfeilt oder ver- – hämmert haben, fliegt es in die Kiste in der Werkstattecke. Die Semmeln und das Brot liegen in ein paar Stunden auf dem Ladentisch. Und der Teig, wissen Sie, das ist was Lebendiges, dafür braucht man Gefühl und Aufmerksamkeit.“ Und jetzt fing er an, aus seinen Handwerkserfahrungen zu erzählen, was sehr wissenswert für mich war. – Nach ein paar Wochen sagte der Schlosser: „Sie müssen vor allem schreiben, daß unser Beruf der schwerste ist, den es überhaupt gibt. Dazu ist nicht jeder Junge brauchbar. Jedes Stück muß genau passen, es muß auf ein Zehntelmillimeter genau gefeilt werden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wieviel Material mir so ein jünger Lehrling verdirbt, ehe er so weit kommt! Beim Bäcker die Brötchen und beim Fleischer die Würste, die werden gemessen, ob sie nun ein bißchen verbrannt oder verpfeffert sind oder nicht, und dann sind sie weg.“ Bei uns liegt jedes verteilte Stück „ein. paar Jahre herum und jeden Tag ärgert man sich darüber.“ – Der Innungsmeister der Konditoren stellte fest, daß nur ein gelernter Konditor einen anständigen Windbeutel und einen tadellosen Mohrenkopf machen könne; der Bäcker möge bei seinem Brot und seinen Semmeln bleiben. – Der Gärtnermeister wollte die Minderbegabten, unter den Lehrlingen in „leichtere“ Handwerke oder, wenn sie kräftig sind, zum „Bauer“ schicken. Der Bauer schimpfte ganz allgemein über die Faulpelze aus der Stadt, und wenn er die Landflucht der dörflichen Jugend beklagt, vergaß er niemals hinzuzusetzen: „Unsere Arbeit ist eben zu schwer, und die heutige Jugend, will nicht mehr arbeiten, darum geht sie in die Stadt.“

Ist es bei den sogenannten „höheren“ und „geistigen“ Berufen anders, mit der gegenseitigen Achtung und Einsicht? Nicht um ein Haar! Die Lehrer gelten „schon wegen der langen Ferien, die kein anderer Beruf hat“, bei allen Nicht-Lehrern für ausgemachte Nichtstuer, das bißchen Unterricht ist nicht der Rede wert, und die Kinder lernen ja heute doch nichts Ordentliches. Die Lehrer ihrerseits sind davon überzeugt, daß es niemand schwerer und schlechter habe als sie. Bei den Angehörigen aller deutschen Berufe, soweit sie überhaupt mit Liebe und Leidenschaft dabei sind, werden die sachlichen Anforderungen scharf und im wesentlichen richtig gesehen, die Schattenseiten (im Gespräch mit Außenstehenden) -maßlos übertrieben und die Arbeit aller anderen Berufe mit beinahe stolzer Unkenntnis der Wirklichkeit bagatellisiert. Zwischen 1933 und 1945 nannte man das „Berufsethos“ und merkte gar nicht, wie wenig das zur sogenannten „Volksgemeinschaft“ paßte. Früher noch sprach man gerne von „Korpsgeist“ und „Zunftstolz“. Aber auch; das stimmt nicht recht. In den gleichen Jahren, aus denen ich eben erzählte. hatte ich auch einen Aufsatz über den Musikerberuf zu schreiben, der bekanntlich sehr vielfältig ist. Also ging ich zu drei Meistern: dem Leiter eines bekannten Konservatoriums, dem Vorsitzenden eines großen Musikvereins und einem ziemlich berühmten Organisten. Der erste Gewährsmann gab mir freundlich Auskunft, wobei er mit meiner eigenen Laienhaftigkeit sehr nachsichtig umging: der zweite war nicht weniger liebenswürdig, er versäumte aber auf meine zufällige Erwähnung des ersten nicht, mich, aufmerksam zu machen, daß jener ein lieber und guter Mensch sei. daß er aber leider von Musik nicht das mindeste verstünde; und der dritte, dem ich – schön aus-Bosheit – von beiden vorhergehenden Gesprächen, erzählte, sagte mir ganz trocken, ich wäre da eben, wie es von einem Nichtfachmann nicht anders zu erwarten gewesen sei, an zwei musikalische Nieten geraten. Und dann klärte er mich auf, wie es sich verhalte. Um den Spaß voll zu machen: als ich einem alten Freunde, Kapellmeister in Wien, mehrere Monate später mein Machwerk, den gedruckten Artikel, zeigte, lächelte er und fragte mich, warum ich denn nicht wenigstens einen Musiker um Rat gefragt oder im Notfalle an ihn selbst ge- – schrieben hätte? Da hab ich das Lachen nicht mehr halten können.

Aber es ist leider nicht nur zum Lachen, es ist viel öfter zum Weinen und zum Dreinschlagen mit den Fäusten. Wenn sich in ruhigen Zeitläuften ein Teil, ein winzig kleiner Teil der Nation im richtigen Bewußtsein seiner gesellschaflichen Notwendigkeit, aber in lächerlicher Überschätzung seiner Bedeutung für den Mittelpunkt und den Hauptteil des großen Ganzen hält, so ist das nicht mehr komisch; sondern fatal. Ich lasse allen von meinem Vorwurf Betroffenen die Wahl, ob sie sich mit Gedankenlosigkeit oder mit einem Intelligenzmangel entschuldigen wollen. In beiden Fällen aber geht diese. Verkennung der gesellschaftlichen Situation nicht nur auf den Beruf, sondern ebensogut auf die politische Partei, auf die religiöse, künstlerische oder wissenschaftliche Konfession, der der jeweilig Gefragte oder ungefragt Redende angehört und erst recht auf die heimatliche Region, auf das Land, auf das Volk, auf den Staat, dazu er sich rechnet. Immer erscheint die eigene Gruppe im Mittelpunkt, wenn auch „verkannt“ und „ungerecht“ behandelt, aber dafür einzig an Wert, an Zukunft, an Sinnhaftigkeit überhaupt. Die Mitglieder aller anderen und besonders der gegnerischen Parteien sind Schufte, die Bekenner aller anderen Religionen sind überhaupt nicht religiös, die Vertreter einer anderen Kunst- oder Wissenschaftsauffassung wissen überhaupt, nicht, was Kunst und Wissenschaft „eigentlich“ ist, die anderen Landschaften sind eintönig und häßlich und ihre Bewohner sind unerträglich, faul, unintelligent. feig, verlogen und hinterlistig – auf jeden Fall: alle, anderen Tugenden, sofern vorhanden. verblassen vor der eigenen Bedeutung, der eigenen. Herrlichkeit.

Die arrogante Vermessenheit des „Tausendjährigen Reiches’ paßte sehr gut zu dieser spießbürgerlichen Wichtigtuerei; das berüchtigte „Führerprinzip“ war nur möglich in einer Gesellschaft in der jeder froh an seinen eigenen engsten Interessen war. Und heute? Heute hemmt diese kurzsichtige Maulwurfsperspektive den demokratischen Neuaufbau und die internationale Verständigung, die ohnedies schwer genug geworden ist, Man schimpft auf „die“ Ostzone, auf „die“ Bayern, auf „die“ Engländer und „die“ Amerikaner, man Sieht vor allem sich und die eigenen Nöte unentwegt im Vordergrund, und alles andere scheint daneben unbedeutend. Wie lange noch werden wir uns. diese humorlose Krähwinkelei leisten dürfen, ehe wir endlich anfangen, uns ihrer zu schämen und sie (zuerst bei uns selbst!) entschlossen abzubauen?