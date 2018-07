Als vor wenigen Wochen die führenden Politiker des British Commonwealth in London weilten, zog neben dem Südafrikaner Smuts und seinem kanadischen Kollegen Mackenzie King besonders Sir Godfrey Huggins den Blick auf sich. Bisher hat die Welt von dem Premierminister Süd-Rhodesiens wenig gehört. Das kann sich jedoch in der Zukunft ändern. Das „Größere Rhodesien“ – Nord- und Südrhodesien vereinigend und vielleicht auch Teile des Betschuanalandes, Südwestafrikas und des Nyassalandes einschließend – ist heute kein Traum mehr und liegt durchaus im Bereich der Möglichkeiten. Wenn aber jemand berufen ist, diesen kommenden britischen Block Zentralafrikas zu gestalten, so dürfte es Huggins sein. Denn in diesem Chirurgen, der seit dreizehn Jahren ununterbrochen an der Spitze einer Regierung steht, ist Feldmarschall Smuts der große Gegenspieler in der afrikanischen Politik erwachsen.

Südrhodesien ist als eine britische Kolonie mit eigener Regierung nur hinsichtlich seiner auswärtigen Beziehungen an Großbritannien gebunden. Nichts hemmt seine Entwicklung so sehr wie die Tatsache, daß es über keinen Zugang zum Meer verfügt. Es ist angewiesen auf die südafrikanischen Häfen und Beira, den portugiesischen Hafen an der Ostküste.Seit 25 Jahren strebt Rhodesien nach einem eigenen Ausfallstor am Atlantik. Alle bisherigen Projekte – eine Eisenbahnlinie in die Walfischbucht, Einflußnahme auf das Betschuanaland oder ein Freihafen in Südwestafrika – scheiterten jedoch an dem Widerstand der Südafrikanischen Union, die als Mandatsmacht über Südwestafrika ihre Position benutzte, die rhodesischen Ziele zu durchkreuzen. Man kann die Haltung der Union zu Südrhodesien etwa mit der Politik Englands gegenüber den Burenstaaten in den 90er Jahren vergleichen. Indem man einem Binnenstaat die Ausgänge sperrt, sucht man ihm die Entfaltungsmöglichkeiten zu nehmen. Wie verlockend ist daher für Südrhodesien der Gedanke eines Anschlusses an die Union; aber bisher hat es jeder Versuchung widerstanden. Bei der Abstimmung vom 6. November 1922 setzte sich die Parole „Südrhodesien bleibt britisch“ zum ersten Male durch und hat sich seitdem immer stärker erwiesen, als der von Pretoria proklamierte Gedanke eines Groß-Südafrikas. In der Erhaltung seiner Selbständigkeit, die beinahe dem Dominon-Status gleichkommt, hat das Kabinett. in Salisbury mehr als einmal eine sehr deutliche Sprache gegenüber London gebraucht, wenn das Foreign Office geneigt schien, südafrikanischen Expansionsbestrebungen nachzugeben. Dennoch kann sich Südrhodesien als verhältnismäßig kleines Binnenterritorium zweifellos auf die Dauer nicht allein behaupten. So bleibt als Ausweg nur der Schritt zum „Größeren Rhodesien“. Der Gedanke ist nicht neu. Aber London stellte sich bisher taub und wich aus, um nicht in der Südafrikanischen Union den Eindruck zu erwecken, es fördere die Bildung eines britischen Staates in Afrika als Gegengewicht zur Union. Daneben spielten allerdings auch noch andere Gesichtspunkte, zum Beispiel die Eingeborenenfrage eine Rolle. Eine im Jahre 1938 nach Afrika entsandte Kommission des Parlaments unter Leitung von Lord Bledisloe kam zu dem Ergebnis, daß die Verhältnisse in Südrhodesien einerseits und Nordrhodesien und Nyassaland anderseits noch zu unterschiedlich seien um eine Verschmelzung ins Auge zu fassen.

Inzwischen ist jetzt ein neuer, diesmal „einigender Faktor aufgetaucht, der sich nicht das erste Mal über Bevölkerungsunterschiede hinwegsetzen würde: wirtschaftlicher Reichtum. Seit siebenundzwanzig Jahren trägt sich Sir Dennistoun Burney, der Erfinder des „Drachengeräts“ zur U-Boot-Abwehr, ein Mann, der bahnbrechend am Stromlinienwagen mitarbeitete und der das Luftschiff R 100 entwarf, mit der Idee eines tropischen „Ruhrgebiets“ in den Urwäldern Rhodesiens. Als er vor Jahren das Gebiet des Sambesi besuchte, wo Löwen und Flußpferde, über ein an Kohle, Eisen, Chrom, Kupfer und Glimmer reiches Land brüllen, sah er, welche große Zukunft dieses Territorium habe, wenn erst einmal die Wasserkraft des mächtigen Flusses eingespannt sein würde. Heute arbeitet er führend an der Planung eines Stahlproduktionszentrums im Werte von dreiundzwanzig Millionen Pfund. In Zusammenarbeit mit Sachverständigen der Stahlindustrie und der Rhodesia-Corporation hat er einen Entwurf für einen Riesendamm, 150 m über der Schlucht von Kariba Gorge, ausgearbeitet. Ein Projekt, das sogar noch größer ist als der amerikanische Boulderdamm und, verwirklicht, mehr Wasserkraft nutzbar machen würde als die vier größten amerikanischen Dämme zusammen. Der Sambesi fließt hier nach dem Sturz von den 130 m hohen Victoria-Fällen in ein enges Tal, wo er wie in einen Flaschenhals eingezwängt wird. Die Sperre allein soll 75 000 kW Strom für riesige hydroelektrische Schmelzöfen für Stahl und Eisenchrom erzeugen. In den ersten Jahren rechnet man mit einer Gesamtproduktion von 500 000 t jährlich; sie soll auf das Fünffache der Menge ansteigen. Das Burney-Projekt umfaßt ferner eine neue Eisenbahnlinie, die den bisher schleppenden Transport dem Tempo moderner Stahlproduktion angleichen wird. Die Kohlenvorräte in Rhodesien genügen um 2000 Jahre lang jährlich 2,5 Millionen t zu fördern. Die Chromlager werden auf 800 000 t geschätzt. Nach Aussage Gordon Walkers, des Unterstaatssekretärs für Commonwealth-Beziehungen, tut die britische Regierung alles, um durch Lieferungen von Lokomotiven und Waggons an Rhodesien den Burney-Plan zu fördern. Zur Finanzierung werden die beiden Rhodesien möglicherweise für den Bau des Dammes, der hydroelektrischen Anlagen und der Eisenbahn neun Millionen Pfund subskribieren. Südrhodesien kann durch Parlamentsbeschluß eine Anleihe erheben, aber Nordrhodesien würde einer Bestätigung des britischen Kolonialamtes und damit des Unterhauses bedürfen.

Die Chancen hierfür werden jedoch hoch einschätzt. Denn das Projekt kommt England gerade zur rechten Zeit. Es paßt sowohl in den Verteidigungsplan des britischen Empire als es auch zur Prosperität des Sterlings beitragen und kostbare Dollar einbringen wird. Zudem ist Afrika der einzige Kontinent geworden, in dem England noch über politische und wirtschaftliche Positionen verfügt, die es ihm gestatten, „Weltmacht“ zu bleiben. Einer wirtschaftlichen Verbindung aber dürfte dann auch die politische Einigung folgen und zum erstenmal seit einem Vierteljahrhundert wird London das Gewicht seiner Stimme gegen die Südafrikanische Union auf die rhodesische Waagschale legen.

Am 12. September 1890, wurde an der Stelle, wo heute die Hauptstadt Salisbury steht, zum ersten Male der Union Jack gehißt. Von diesem Tage an datiert die Geschichte Südrhodesiens. Es hat nicht den Anschein, daß die Historiker der weiteren sechzig Jahre von ihr als von einer Episode sprechen werden. G. J.