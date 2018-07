Anfang 1947 standen die Warenmärkte der Welt im Zeichen einer Hochkonjunktur. Von überall her wurde Warenmangel gemeldet und die Preissteigerungen schienen kein Ende zu nehmen. Die Preise erreichten dabei wahrhaft phantastische Höhen: Roggen lag mit 750 v. H., Kokosnußöl mit 660 v. H., Zucker mit 610 v. H., Leinöl mit 600 v. H. und Blei mit 500 v. H. über dem letzten Friedensjahr. Plötzlich aber machte sich unerwartet auf einigen Märkten ein Überangebot bemerkbar. Zunächst auf dem Gummimarkt, aus dem Wettbewerb von Naturkautschuk und Kunstkautschuk. Danach auf dem Getreidemarkt, wo in Weizen eine Rekordwelterute und in Mais eine sehr gute Ernte erwartet wurde. Auf beiden Märkten kam es zu starken Preiseinbrüchen, die dann auf immer weitere Waren übergriffen. Die größten Preisabschläge hatten Talg und Kokusnußöl mit je 50 v. H., Kautschuk mit 46 v. H. und Schmalz mit 44 v. H. aufzuweisen. Silber gab um ein Drittel im Preise nach, Santos-Kaffee um 31 v. H., Weizen ging von dem Rekordpreis von 3,05 $ je Bushel am 18. März auf 2,19 $ Ende Juni zurück. Für Wolle trat auf den Auktionen, im Juni ebenfalls eine scharfe Preissenkung ein. Die unsichere Stimmung griff auch auf den Baumwollmarkt über. Selbst die sehr festen Metallmärkte wurden in Mitleidenschaft gezogen. Kupfer und Zink gingen trotz der Reservekäufe der USA im Preise zurück.

Das ganze Preisniveau war ins Wanken geraten. Handel und Verbraucher hofften auf weitere Rückgänge und eine allmähliche Angleichung an die Vorkriegspreise unter Berücksichtigung der höheren Gestehungskosten. Diese Hoffnungen haben sich als trügerisch erwiesen. Die Preise sind nach wenigen Monaten erneut gestiegen und haben nahezu die hohen Preise des Frühjahres wieder erreicht, zum Teil schon überschritten. Begründet wird diese neue Hausse wiederum mit einem akuten Warenmangel bei dringender Nachfrage. Dabei werden vielfach Statistiken als Beweismaterial beigebracht, die sich bei näherer Prüfungals nicht stichhaltig erweisen.

So wird bei Getreide von einer Unterversorgung gesprochen, obwohl von den vier größten Ausfuhrländern die Vereinigten Staaten und Australien Rekordernten, Argentinien eine Großernte und nur Kanada eine etwas kleinere Ernte verzeichnen, und in allen vier Ländern außergewöhnlich große Vorräte aus dem Vorjahre, in Argentinien sogar aus mehrjährigen Ernten vorhandensind. Die Maisernte in USA ist zwar kleiner als 1946, jedoch noch immer wesentlich größer als die Durchschnittsernte der Vorkriegsjahre. Argentinien aber hat eine Rekordernte von 8 bis 10 Mill. t aufzuweisen gegen 3 bis 4 Mill. t vor dem Kriege und besitzt große unverkaufte Mengen aus der Ernte 1945/46. Wenn das Getreideangebot in den Vereinigten Staaten heute knapp ist und die Preise für Weizen wieder auf über 3 $ je Bushel gestiegen sind, liegt das einmal daran, daß Getreide für Industriezwecke und zum Whiskybrennenfreigegeben und die Verfütterungsquote erhöht wurde, vor allem aber an der Zurückhaltung von Ware seitensder Großhändler. Spekulanten und Farmer, die sicher sind, daß ihnen das Getreide schließlich von der Regierung zu hohen Preisen abgenommen wird. Noch schlimmer ist die Lage in Argentinien. Dort tritt die Regierung durch ihre neugeschaffene Einkaufs- und Exportorganisation als Alleinkäufer für alle landwirtschaftlichen Produkte auf und zahlt den Farmern nur einen Bruchteil dessen, was sie selbst von den Einfuhrländern fordert. Sie hält über ihre Exportorganisation die Ware zurück und hat den Abgabepreis für Weizen sogar zeitweise bis auf 5 $ je Bushel gesteigert.

In Reis soll, wie behauptet wird, eine besonders schlechte Versorgung bestehen. Die Welternte 1946/47 ist aber nur um 4 H. gegenüber der Vorkriegszeit zurückgeblieben. Der Mangel liegt in einem Versagen des Verteilungsapparates. – Die vorjährige Zuckerwelternte betrug 27,3 Mill. t gegen 28‚6 Mill. t im letzten Friedensjahre. Die diesjährige Ernte wird auf 28,4 Mill. t geschätzt. Die knappe Zuckerversorgung Europas liegt im übergroßen Zuckerverbrauch in den USA und im europäischen Dollarmangel begründet.

Die Fettversorgung Europas gilt als besonders kritisch. Auch dies liegt mehr an der Verteilung und am Dollarmangel als am Warenmangel: denn das Fettaufkommen ist nach den vorliegenden Einzelmeldungen beträchtlich größer als offiziell angegeben wird. Ebenso die effektiven Lagerbestände in vielen Erzeugerländern; auch dort wird Ware gehortet, um das Preisniveau zu halten. Von den meisten Ländern werden stark erhöhte Produktionszahlen gemeldet, vor allem von den Philippinen, Argentinien und den Vereinigten Staaten. Die Kopraausfuhr der Philippinen ist um etwa 10 v. H. höher als im Vorkriegsdurchschnitt. Der Exportpreis ist trotzdem in den letzten Monaten um 26 $ auf 170 $ je t gestiegen. Dagegen sollen die Koprapreise in Niederländisch-Indien so niedrig sein, daß sich die Erzeugung nicht mehr lohnt.

Dort „hoffte“ man, in diesem Jahre 200 000 t Kopra auszuführen, „sieht sich aber infolge der sinkenden Erzeugung dazu außerstande“. Präsident Truman hat vor kurzem darauf hingewiesen, daß der Fettverbrauch in den Einfuhrländern auf 75 bis 90 v. H. der Vorkriegshöhe gesenkt werden müßte. Wie glücklich sind doch diese Länder, auf die diese Bemerkung zutrifft! Die deutsche Versorgung entspricht bei der jetzigen Zuteilung knapp 8 v. H. der Vorkriegshöhe.

Von den Genußmitteln ist Kaffee genügend, Kakao für den heutigen, durch den teilweisen Ausfall Europas verringerten Bedarf, reichlich vorhanden, während die Erzeugung von Tee zwar noch etwas knapp ist, aber mit einem reichlichen Angebot gerechnet werden kann, sobald die Produktion in Niederländisch-Indien wieder angelaufen ist. Trotz der ausreichenden Kakaoernteist der Preis für Kakao aus Britisch-Westafrika von der offiziellen Verkaufsorganisation beträchtlich in die Höhe gesetzt worden.In New York wird deshalb Accra mit etwa 50 cts je lb notiert gegen 33,5 ctsEnde Juli und 5,37 cts Ende 1938. Die Erklärung für die außergewöhnlich große Preissteigerung ist in dem englischen Bestreben zu suchen, größere Dollarerträge zu schaffen.