Ein großer Saddhu, der Unmittelbar vor dem letzten Schritt zur Befreiung vom rasenden Rad der Widergeburt die letzte seiner irdischen Inkarnationen lebte, wurde in seinen Meditationen immer wieder durch seine Lieblingskatze gestört, die dem in Versunkenheit still Dasitzenden schmeichelnd um die Knie zu streichen liebte. In weiser. Einsicht, daß es auch im letzten unserer Leben vor der Erhöhung zum Boddhisatve nicht ganz ohneSelbstverteidigung gehe, band er von nun an das Tier am Pfosten seiner Bettstatt fest, bevor er sich zur Versenkung die seit alters dafür vorgeschriebene Stellung setzte. Da seine Schüler nach Schülerart jedes Augenzwinkern ihres erhabenen Vorbildes getreulich nachzuahmen trachteten, und weil sie wie alle Schüler lieber den Gesten als den Gedanken ihres Meisters folgten, begannen auch sie: vor der Versenkung eine eigens zu diesem Zwecke beschaffte Katze an den Pfosten ihres Bettes zu binden. Als jedoch die jünger der dritten Generation– der Meister selbst thronte längst im Nirwana und im Pantheon der Boddhisatvas im Tempel – nun dazu übergingen, anstatt sich zu versenken nur noch eine Katze an den Bettpfostenzu finden, war es höchste Zeit, daß endlich ein kühner Reformator diesem Unfug steuerte, seine aufhorchenden Schüler neue Versenkung lehrte und die Katze vom Bettpfosten losband. Seinem Beispiel folgten ebenfalls viele Jünger. Auch der kühne Reformator ging derweilen ins Nirwana, ein, und sein Standbild thronte Seite an Seite mit dem des Saddhus lächelnd im Pantheon der Boddhisatvas, während sich die unentbehrlich gewordene heilige Tempelkatze schnurrend zwischen ihnen in der Sonne räkelte...“

Sagt nicht dieser in seinem Wissen um die menschliche Unzulänglichkeit und um die darüber lächelnde Gnade Gottes gleich beglückende Pessimismus deutlicher als alle unsere Überlegung, daß es geistiges Leben ohne Dogmen nicht geben kann? Lehrt sie nicht auch, daß die Geschichte des Geistes weithin zur Geschichte werdender und vergehender Dogmen wird und daß es nicht nur für den Fachmann ersprießlich, sondern auch für den Laien nützlich ist, sich immer wieder mit der kirchlichen Dogmengeschichte zu beschäftigen, in dersich die verfestigten Lehrsätze (im Gegensatz zu denen der Philosophie) immer als das geben, was sie wirklich sind? Dem tiefer Eindringenden zeigt sich dann bald die heimliche Aktualität der scheinbar so verstaubten Ideen und ihrer Auseinandersetzungen. Denn selbst wenn wir an die Möglichkeit der Offenbarung Gottes in den Dogmen nichtzu glauben vermöchten – wo ließe sich der eigentliche Umriß des Menschen deutlicher erkennen als in dem scharfen Lichte, das von jenseits auf ihn fällt?

Dennoch wird gegenwärtig eine „undogmatische“ Haltung in den geistigen Auseinandersetzungen bevorzugt und gilt in der wissenschaftlichen Welt als die gängigste Münze. Die Begründung für diese in unserer sonst so phrasenempfindlich gewordenen Zeit immerhin bemerkenswerte Erscheinung kann nicht nur darin zu suchen sein, daß sich noch jede. der für unser heutiges Weltbild maßgebenden Ideen gegen ein bestehendes Dogma – lies Vorurteil (was auch schon wieder eines ist) – -hat durchsetzen müssen. Es festigt sich vielmehr der Eindruck, daßdie Gründe dafür mehr psychologischer als sachlicher Natur sein dürften. Denn – abgesehen von dem besonders gelagerten; theologischen Fall – es wehrt sich doch der strenge. Marxist ebenso heftig gegen den Vorwurf, Dogmatiker zu sein, wie dies der sturste Faschist von sich gewiesen hat.

Bleiben wir aber bei der sachlicher erscheinenden historischen Erwägung, so stellen wir fest, daß es das Zeitalter der Aufklärung war, in dem die Geringschätzung gegenüber dem Begriff des Dogmas einsetzte. Offenbar haben, als die bis dahin für selbstverständlich geltenden Lehrmeinungen fragwürdig zu werden begannen, seine Verteidiger wie seine Angreifer im Dogma erst jenen. Begriff festgelegt, der in der Auseinandersetzung um Wert und Unwert übernommener Lehrsätze deren statischen Charakter besonders hervorhob, während dies früheren Geschlechtern durchaus nicht das Wichtigste an ihnen gewesen ist. Frühere Geschlichter haben vielmehr, wie Helmut Thielicke, einer der gegenwärtig am meisten zitierten evangelischen Theologen, sagt das Dogma als das Knochengerüst des Glaubens aufgefaßt, der die lebendige Mannigfaltigkeit des Körpers zu stützen und zu tragen habe. Im gleichen Sinne sprach Thomas von Aquin für das ganze Mittelalter vom Dogma als von der „Summa“, und noch Melanchthon nannte sie die „Loci communes“. Der „antiken Philosopie galt jede Festlegung gewisser Grundsätze der Welt- und Lebensanschauung als „Dogma“. Aber auch heute noch huldigt jede grundsätzliche Ablehnung fester Lebens- undDenkregeln einem heimlichen Dogma, das wie alle Lebensformen die Neigung hat sich bis zur Versteigerung zu verfestigen. Und dennoch: Darf unsere Generation, die sich im Zusammenprall säkularisierter Dogmen, wie sie die chiliastischen Weltverbesserungspläne des Faschismus und des Bolschewismus einerseits und die profanisierte „Freiheit eines Christenmenschen“ der Demokratie andererseits darstellen, über jene byzantinischen-Marktweiber lächeln, die sich im Streit um die göttliche oder menschliche Natur Christi die Haare ausrauften? Liegt nicht die Auseinandersetzung um Luthers „Sola fide“ mir der Lehre vom Schatz der guten Werke auch irgendwo unterder sichtbaren Oberfläche unseres Ringens um die neue deutsche politische Form, wenn wir uns scheiden in solche, die trotz allem an die Demokratie glauben wollen, und,solche, die erst Taten Sehen möchten und aus dem Schatz der guten Werke gespeist zu. werden begehren?

Die Geschichte der kirchlichen Dogmen läßt erkennen, daß es immer nur wenige große Fragen sind, um die das menschliche Denken kreist. Dies gilt auch im Zeitalter der neu aufgebrochenen Erkenntnis, daß der eigentliche Weltbaustoff nicht eben Stoff, sondern Kraft und daß die Materie letzthin nicht materiell sei. Der Mensch kann in der Furcht vor seinen eigenen Zerstörungskräften unmöglich so unbetroffen sein von der warnenden Lehre, daß es ihm zum Satan mache, wenn er der Versuchung des „eritus sicut Deus“, des Gleich-Gott-Werdens erträgt Er kann nicht weniger interessiert sein, als man es zu anderen Zeiten war, an den Fragen um die Theodicee, die Leibnitzsche Rechtfertigung Gottes wegen der Übelin der Welt, und um die Prädestination – heute auf den Trümmern unserer Zeit weniger noch als zuvor,die ihm nicht unbußfertiger gemacht haben dürften. als es der Mensch um das Jahr 1000 gewesen ist. Die ältesten Dogmen Sind oft die zeitgemäßesten. In den Lehrsätzen von vorgestern verbergen sich – die von morgen.