Die Sonne scheint mit junihafter Wärme von dem fast immer strahlenden kalifornischen Himmel. Draußen blühen Astern und Chrysanthemen, Rosen und Poinsettas, und auch die ersten schüchternen Narzissen sind schon da. Ach, es ist schwer, an Weihnachten zu denken. Und doch hielt Sankt Nikolaus seinen Einzug in Hollywood.

Das war, wie alljährlich, ein großes Ereignis und fand, wie üblich, in Form einer riesigen, karnevalsartigen Parade statt. Ungefähr 250 000 Zuschauer strömten zusammen, und die Straßen waren fast zehn Stunden lang von den Autos der Zuschauer blockiert. Dutzende von Musikkapellen marschierten auf, und vor jeder tanzten ein paar leichtgeschürzte, bildhübsche junge Mädchen, sogenannte „Tainbouretten“ die das Schwingen von Tambourstäben und das Herumtänzeln im Marschschritt zu einer seltsamen Kunst ausgebaut haben Ganze Schwadronen von Reitern trappelten über den Hollywood-Boulevard, echte Cowboys aus der Umgebung und unechte vomFilm, darunter viele Luxus-Cowboys auf edelsten Pferden, in silbernen Sätteln und mit Lederzeug, das über und über mit bunten Steinen besät war. Filmstars und Radiogrößen, Clowns und Akrobaten. Kadetten und Studenten und alles, was sonst noch zum Hollywood-Leben gehört, waren auch dabei. Und ganz zum Schluß kam der Weihnachtsmann auf einem etwa drei Stockwerke hohen Schlitten, der auf einem unsichtbaren Lastzug majestätisch über den Asphalt glitt und von sechs weißen Renntieren, aus Papiermache gezogen ward!Sankt Nikolaus, von Filmlieblingen flankiert, begrüßte die Menge über einen Lautsprecher; und Tausende von Kindern waren bezaubert wie von einem leibhaftigen Märchen. Und hinter dem Ganzen stand – natürlich unsichtbar – die tüchtige Hollywooder Handelskammer, die den Weihnachtsumsatz auf diese Weise kräftig? zu heben hoffte.

Aber das Geschäft blieb in diesem Advent hinter den Erwartungen zurück. Und selbst Nikolaus konnte wenig nützen in dieser nicht mehr allzu rosigen Zeit. Nicht nur, daß die riesige Flugzeugindustrie seit dem Waffenstillstand auf ein Minimum – zurückgegangen ist und so auch unzählige Kleinbetriebe sich verkleinern mußten, die Flugzeugzubehörteile bauten – auch die Filmindustrie ist plötzlich von höchster Blüte zu einem unvorstellbaren Tiefpunkt zusammengeschmolzen. Viele Tausende von Angestellten sind in den – letzten Monaten entlassen worden, und die Atelierstraßen liegen verlassen und verödet wie Gassen einer Gespensterstadt. in Zahlen -ausgedrückt heißt dies, daß die jährliche Filmproduktion von 400 Filmen auf 200 zurückging. Da dies natürlich den Anforderungen der Filmtheater nicht genügt, ist man auf die Idee verfallen, vorläufig berühmte ältere Filmwerke noch einmal herauszubringen. Ungefähr jeder dritte Film des Verleihprogramms für die nächste Zeit-ist also die Neuausgabe einer alten Auflage. Und dies Verfahren bat sich wider Erwarten als außerordentlich lohnend erwiesen. Denn viele Filmbesucher scheinen gern noch einmal ihre Lieblingsstreifen von ehedem zu sehen. Natürlich ist dies nur eine Zwischenlösung, die sich nicht lange ausdehnen, läßt. Doch vorläufig halten es die Filmgewaltigen für gut, so zu verfahren, solange sie nicht wissen wie sich die wirren Verhältnisse in derganzen Welt noch auswirken; mögen. Überall neue Export- sind internationale Zahlungsschwierigkeiten, und überall Vorzeichen, dat sichsogar der Geschmack des Publikums, den man in Hollywood so trefflich zu kennen glaubte, zu ändern scheint.

Seltsam! Über diese Sorgen schreiben die amerikanischen Zeitungen so gut wie nichts. Sie halten nur wider von dem Getöse des Don-Quijoteartigen Kampfes gegen den kommunistischen Einfluß in Hollywood, der den Unparteiischen desto unverständlicher ist, als bisher noch kein einziger Film gezeigt würde, in dem auch nur eine Spur von kommunistischem Einschlag wirklich nachgewiesen werden konnte. Trotzdem haben die Filmgesellschaften schöndie meisten der „belasteten“ Künstler fristlos entlassen, weil diese; wie es heißt, durch ihr Verhalten im Verhör dem Ansehen, der Filmindustrie außerordentlich geschadet hätten. Geschadet oder nicht – jedenfalls. erscheint es zweifelhaft, ob noch einige in der Herstellung befindliche Filme, wie „Kreuzfeuer“ oder „Gentleman-Abkommen“, in denen der Antisemitismus bekämpft wird, oder „Bumerang“ oder „Der Todeskuß“, in denen gewisse Irrwege der Justiz aufgezeigt werden, in der Folgezeit fertiggestellt werden können. All diese Umstände lassen schon voraussehen, daß das Jahr 1948 für die Hollywooder Filmindustrie ein Jahr der Entscheidung werden wird, in dem sich herausstellen muß, ob die hiesigen Ateliers ihre alte Vormachtstellung in der Welt behaupten und die vielen neuen schaffenden Kräfte in Europa und in Asien noch einmal überflügeln können, wie das früher stets der Fall war. Sonnenschein und Blumen, Sankt Nikolaus und Weihnachtszauber und unterirdisch diese Krisenstimmung. Hollywooder Weihnachts Elegie...