Ist es Zufall? England schickt in diesem Dezembermonat 20 000 Kriegsgefangene heim, anstatt 15 000 in den Vormonaten. Wird draußen an Weihnachten gedacht? Aus Rußland werden diesmal an die 12 000 das Lager bei Munster passieren, anstatt der monatlichen Durchschnittszahl von 7000.