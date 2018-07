Von Dorothy Parker

Oberflächlich...? Gewiß hat mancher, der den im Jahre 1930 zuerst erschienenen Novellen band der Amerikanerin Dorothy Parker in die Hand bekam und in ihm blätterte, ihn auf den ersten Blick „oberflächlich“ empfunden. Aber dann hat er doch wieder dieses Buch in die Hand genommen. Und schließlich war er gepackt und in Bann geschlagen. – Worum handelt es sich?

Dies Buch „Klage um die lebenden“ müßte dort gelesen werden, wo es (wahrscheinlich) entstand: in der U-Bahn, in irgendwelchen Vorzimmern, irgendwo zwischen Tür und Angel und irgendwann im Gestrüpp jener zahllosen Zehn- und Mehrminutenpausen, die der Geist der Zeit aneinanderstückt. um aus ihnen zu machen, was man dann ‚Leben‘ oder ‚Welt‘ oder mit noch anderem Namen benennt. Der dieses Buch beinahe fassungslos durchstürzende Dialog, aus dem man ein halbes Jahrhundert amerikanischer Erzählkunst heraushört, reißt an keiner Stelle ab. Er umgibt den Leser wie das unablässige Orgeln, Kreischen. Keuchen oder auch Zischen der technischen Welt. Klage um die Lebenden überschreibt Dorothy Parker diese Erzählungen – und dieser Titel läßt schon erkennen, daß es der Autorin ernst ist um das, was sie sagt: daß sie eine ‚Idee‘ hat, etwas .meint’ und etwas ‚will!‘, Und’so ist es in der Tat: keine dieser (oft mit amerikanischem Slang durchsetzten) Gespräche gehen an dem Leser vorüber, ohne ihn zu packen, zu ergreifen, aufzustören, ohne ihm zu sagen: es ist ja gut und schön mit den, was ihr da lebt und mit dem, was ihr da ,Leben‘ nennt. – aber ist es nicht grausam, ist es nicht barbarisch, wie ihr euch quält und einander wohlvorbereitet und sorgsam auf die Folterbank spannt? Man müßte etwas tun, um dieses Leben, das nur eine Klage wert ist, zu ändern. Die Dichter schreiben und warnen – wer aber sollen die Handelnden sein? Dorothy Parker schlägt den „Lebenden vor. sich selbst“ zu betrachten, und nicht mit dem Blick auf die ,anderen‘ im Treibsand der Zeitverhältnisse unterzugehen. Aber hören wir uns einen dieser Dialoge an, das Telephongesprächl eines Liebespaares, zwischen Detroit und New York: