Die von den USA auf der vorbereitenden Welthandelskonferenz in Genf abgeschlossenen Zollabkommen und Handelsverträge mit Großbritanien, Frankreich, Australien und den Benelux-Staaten treten am 1. Januar 1948 in Kraft.

Die Sowjetunion hat eine nationale Lotterieanleihe mit einer Verzinsung von 3 v. H. bei 20jähriger Laufzeit aufgelegt. Die erste Serie (eine Mrd. Rubel) ist bereits im Dezember zur Zeichnung freigegeben worden. Die Gewinne sind steuerfrei. Auf der internationalen Zuckerhandelskonerenz in London ist festgestellt worden, daß 1947 weniger Zucker verbraucht als produziert wurde. Der Überschuß von 1.078 Mill. t wird damit erklärt, daß viele Länder den Zucker wohl brauchten, aber keine Mittel hätten, ihn zu kaufen.

Großbritannien will im Rahmen des Marshall-Plans l948 6 Mill. t. Kohle exportieren, wenn die wöchentlichen Kohlenförderungen von 4,25 Mill. t aufrechterhalten werden. Großbritanien erhöhte die Kohlenexportpreise um durchschnittlich 25 sh/t. Der Zloty-Kurs ist in Warschau mit 1612 Zl = 1 £ festgesetzt worden. (Bisher 413 ZI = 1 £)

In Japan ist der Notenumlauf auf das 40fache gegenüber Juni 1941 (Pearl Harbour) gestiegen.

Japan erhielt mit den letzten Käufen der USA-Regierung von 117 420 Ballen seit Kriegsende zur Ankurbelung der japanischen Textilindustrie insgesamt 330 920 Ballen Baumwolle zur Veredlung.

Die Reichsbahn wird am 1. Januar 1948 ein Bauprogramm B. zur Wiederinstandsetzung von Waggons und Lokomotiven aufnehmen. 45 000 Güterwagen, 2500 Personenwagen und 1250 Lokomotiven sollen repariert werden, um eine Reserve am Betriebsmitteln für die Verkehrsspitzen anzulegen. Das Bauprogramm A ist am 1. November mit 30 288 Güterwagen fristgemäß abgeschlossen worden. l5 000 deutsche Eisenbahnwaggons werden an die Doppelzone von Österreich, Italien, Belgien, Luxemburg, Holland, Tschechoslowakei sowie der französisch besetzten Zone zurückgegeben, da die anglo-amerikanischen Stellen mit einer Sperre des internationalen Eisenbahndurchgangsverkehrs gedroht hätten. In 23 Fällen haben die Oberbefehlshaber der britischen und amerikanischen Besatzungszone den von den Ländern eingereichten Austauschvorschlägen zur Demontageliste der Doppelzone zugestimmt. 18 Positionen wurden genehmigt, darunter Dynamit-Troisdorf und Hydrasinhydrat/Leverkusen. In fünf Fällen wurde teilweise Zustimmung erteilt. Vorschläge über den Austausch von 31 Einheiten wurden abgelehnt, in drei Fällen ist eine Klärung noch offengelassen worden.

Die Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten will 1948 die Zwangsbewirtschaftung von Feingemüse und Obst aufheben. Gleichzeitig wurde erklärt, daß mit dem 31. März 1948 das Zentralamt für Ernährung und Landwirtschaft in der britischen Zone seine Tätigkeit einstellt. Die daraus folgernde Auflösung der Hauptstellen für Milch, Fette und Eier, für Kartoffeln, Getreide, für Wein und Branntwein ist gleichfalls vorgesehen. Als Außenstellen der bizonalen Ämter werden in Hamburg die Hauptstellen für Fleischwirtschaft und Zucker beibehalten werden.