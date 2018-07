John L. Lewis, die wohl stärkste, aber auch umstrittensteund eigenwilligste Persönlichkeit der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung, hat – den Austritt der Gewerkschaft der Bergarbeiter aus dem amerikanischen Gewerkschaftsverband (AFL) mitgeteilt. Der Schritt kam nicht überraschend, da John L. Lewis auf der Jahresversammlung der AFL mit seiner Ansicht über das Antrstreikgesetz allein Hieb und somit auf die Wiederwahl als Vizepräsident verzichtete. Aus Opposition gegen das Taft-Hartley-Antistreikgesetz lehnte er die darin geforderte Erklärung ab, daß er kein Kommunist sei und äußerte sich dabei wenig freundlich über seine Kollegen. Es wird aber angenommen, daß John L. Lewis nicht nur wegen dieser Meinungsverschiedenbeiten die Lösung von der AFL vollzogen hat. Verschiedene andere Erwägungen könnten mitgesprochen haben, so gilt es als wahrscheinlich, daß Lewis, gestützt auf seine finanziellso solide fun-Vierte Gewerkschaft, freie Handhaben, will, am seine eigene Gewerkschaftspolitik zu führen und Vielleicht auch Leiter der gesamten Gewerkschafts-Bewegung zu werden, wenn die AFL- und die CIO-Gewerkschaften sich wieder vereinigen sollten.

Zur Spaltung der-amerikanischen Gewerkschaftsbewegung war es im Jahre 1935 wegen Meinungsverschiedenheiten über Organisationsprinzipien ge- – kommen. Die Verbände der AFL fassen die Arbeiter auf beruflicher Basis in Berufsverbänden zusammen und haben dank der Knappheit an gelernten Arbeitern für diese Facharbeiter viel erreichen, können, aber sie setzten sich kaum für die Massen. in der Großindustrie ein. Diese.schlössen sich deswegen 1935 nach Industriezugehörigkeit unter Führung von John L. Lewis im Congress of Industrials Organisation zusammen. 1946 wechselte John L. Lewis vom CIO-Verband zu den AFL-Gewerkschaften über, wobei offensichtlich linkspolitische Tendenzen in einigen CIO-Gewerkschaften ein entscheidender Grund waren. Als ein wichtiger Unterschied zwischen den AFL- und CIO-Gewerkschaftenhatte sich nämlich immer mehr einpolitischer herauskristallisiert. Die AFL-Gewerkschaften sind seit jeher rechts, ausgesprochen antisozialisfisch und speziell antikommunistisch eingestellt, während in den CIO Gewerkschaften unter Führung des 1946 verstorbenen Sidney Hillman zeitweilig linkspolitische Tendenzen aufkamen.

Diese politischen Unterschiede schwinden immer mehr dahin, denn in den etwa acht links eingestellten CTO-Gewerkschaften sind die kommunistenfreundlichen Elemente weitgehend ausgeschaltet worden. So konnte auf dem Kongreß der Automobilarbeiter Gewerkschaft (UAW) der rechts eingestellte Präsident Walter Reuther die Absetzung der führenden Linksleute, wie dir früher maßgeblichen Funktionäre Addes und Thomas erreichen. In der Begründung einer Resolution zugunsten des Marshall-Plans führte Reuther an, daß kommunistische Gefahren nicht beständen, wenn die Völker aller Länder, wie es im Rahmen des Marshall-Plans vorgesehen sei, hinreichend ernährt würden. Er gab somit dem Marshall-Plan eine antikommunistische Spitze. In dieser Tendenz stehen die CIO-Gewerkschaften den Art-Gewerkschaften, die in der antikommunistischen Propaganda in den Vereinigten Staaten weit vorn stehen, kaum noch nach. Ein Zusammenschluß wird von vielen Gewerkschaftlern als eine unbedingte: Notwendigkeit angesehen, da die Gewerkschaften seit gut einem Jahr, wie es die Annahme des Tafr-Hartley-Antistreikgesetzes zeigte, in der Defensive sind. Sie müssen umfassende Vorbereitungen treffen, um im nächsten Wahljahr arbeiterfreundhche Kandidaten durchzubringen. Die AFL-Gewerkschaften haben für diese politische Aufgabe eine besondere Labor ’s Educational und Political League gebildet, und mit erheblichen Mitteln, ausgestattet. Dieses Organ soll gemäß der politischem Taktik der Gewerkschaften Aufklärungsarbeit leisten und zu den Kandidaten unter dem Gesichtspunkt Stellung nehmen, ob sie bisher eine arbeiterfreundliche Haltung emgenommen haben oder nicht. Die CIO-Gewerkschaften haben seit Jahren eine ähnliche Organisation in dem Political Action Committee, das zur Zeit Roosevelts eine politische Macht war, aber bei den letzten Wahlen nicht viel erreichenkonnte. Ein gemeinsames Handeln beider Verbände würde die politische Stoßkraft der 15 Millionen Mitgliederder amerikanischen Gewerkschaften wesentlicherhöhen und eine geschickte einheitliche Propaganda könnte die Stimmabgabe von 60 Millionen Arbeitnehmern entscheidend beeinflussen.

Die Unterschiedein der Organisation zwischen AFL und CIO könntenallerdings den Zusammenschluß erschweren. Die persönlichen Momente dagegen würden nicht allzu bedeutsam sein, da die Präsidenten der beiden Zentralverbände, William Green; und Philip Murray, sich mit Rücktrittsabsichten tragen und wahrscheinlich im kommenden: Jahr ihreÄmter zur Verfügung stellen werden. Als John L. Lewis 1946 zu den AFL-Gewerkschaften übertrat, ließ er sich vielleicht auch von der Erwägung leiten, daß er trotz seiner 66 Jahre als Nachfolger von William Green in Frage käme. Der Verlauf des letzten Jahreskongresses der AFL-Gewerkschaften läßt diese Erwartungen aber nicht mehr als berechtigt erscheinen. Die Opposition gegen John Li Lewis war zu stark. Es wurde sogar von einer Rebellion gesprochen. Bei den CIO-Gewerkschaften wird er auch kaum als Präsidentin Frage kommen, da sein. Austritt im Jahre 1946 eine Mißstimmung aufkommen ließ und außerdem Walter Reuther nach seinem Sieg in der Gewerkschaft der Automobilarbeiter als Kandidat eindeutig vorne liegt. Aber auch in unabhängiger Position könnte John L. Lewis in Zukunft eine beachtliche Rolle spielen. Als Arbeiterführer ist er angesehen, und beliebt und in seiner eindeutig antikommunistischen Einstellung entspricht er den politischen Tendenzender amerikanischen Gewerkschaften;W. G.