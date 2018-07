Im endlosen Walde bei Oderberg in Schlesien, unweit des herrlichen Schlosses Schillersdorf, das einstens den Vorfahren unseres unsterblichen Dichters Josef von Eichendorff gehörte, lebten einst zwei riesenhafte, mächtige Hauptleute der Räuber, namens Elias und Pistulka, in einer Schlucht zwischen Kuchelna und Strandorf, die man bis auf den heutigen Tag das „Küchlein“ nennt. Wie alle ganz großen Räuber, gingen sie öfter zur Kirche, wenn sie es an diesem Tage nicht gerade auch vorzogen, in ihrer Waldschlucht harmlosen Christenmenschen aufzulauern, um sie auf die verfänglichste Weise nach der Gesinnung und nach dem Echo ihrer räuberischen Taten zu befragen. Eines Tages kam durch diese Schlucht ein Weiblein aus Strandorf des Weges daher, um nach Kuchelna zu wandern, allerlei zweckdienliche Einkäufe zu machen für ihren Mann, der ein braver Schuster war und dringend Schuhzwecken benötigte, zum Reparieren der Stiefel. Elias trat hinter einem Baum hervor, als Fürst Lichnowsky verkleidet, mit einem Monokel im Auge, um das Weiblein zu fragen, was man in Kuchelna über den Räuber Elias für eine Meinung hätte. Das Weiblein wußte zwar, mit wem es zu tun hatte, faßte aber Mut genug, dem Elias freiweg die Meinung zu sagen und ihn als einen großen Sünder vor dem Herrn zu nennen, der längst an den Galgen gehörte. Sie brachte alles ziemlich frei heraus, was man in Strandorf über diesen Räuber zu reden und zu schimpfen wußte. Auf dem Rückwege, da sie ihre Schuhzwecken eingekauft und bei sich trug, nahm Elias fürchterliche Rache an ihr, indem er diese Nägel in ihre blanken Fersen schlug, ihr versichernd, daß das die neue Ordnung wäre in der Welt.

Dieser böse Racheakt um der Wahrheit willen sprach sich herum, und eines Tages, als wieder einmal, diesmal ein Mann, von Strandorf nach Kuchelna pilgerte, von Pistulka ähnlich angehalten, lobte er Pistulka wie auch den Elias, wofür beide grimmig schmunzelten, um den Mann mit allerlei Paketen zu beschenken, darin sich viele schmackhafte Sachen befanden, Sachen zum Essen, zum Trinken und nicht zuletzt zum Bekleiden. Dieser Mann jedoch war kein Geringerer als der Heilige Nikolaus. Er gebrauchte auf diese Weise eine himmlische List, die gern gestattet ist in einer räuberischen Welt; er hatte die beiden Räuber tüchtig hineingelegt und die guten Gaben den armen Leuten der Umgebung zur allgemeinen Freude und zum christlichen Segen verteilt. Die beiden Räuber, die es freilich erfuhren, schwuren dem Heiligen Nikolaus fürchterliche Rache. Vorerst aber beschimpften sie sich gegenseitig als dumme Tölpel und äußerten ihre grimmige Absicht, die Glocken samt den Türmen der Kirchen von Strandorf, von Kuchelna, Oderberg und Schillersdorf zu vernichten, deren Klang ihnen unangenehm in die Ohren tönte.

In dieser Absicht und zur Vernichtung des Heiligen Nikolaus übten sie sich also und demonstrierten derart ihre ganze Kraft und Gewalt aus brüllender Wut. Der Elias packte eine ausgewachsene Tanne, riß sie aus dem Boden, schleuderte sie gegen die Erde, daß sie siebzigtausend Klafter mit ihrem Wipfel und gegen den Strich sich hineinbohrte, um wie ein Torpedo zur Hölle hinabzusausen. schließlich unweit Hindenburg in Oberschlesien durch die bekannte Kohlengrube „Concordia“. in deren Materialverwaltung, zur Oberfläche durchzustoßen und den ehrwürdigen Verwalter Woycek Naleppa, der sich gerade sein Feuerzeug mit etwas Benzin zurechtträufelte, sehr schmerzlich ins Gesäß zu pieken. Das war natürlich für diese Tanne eine tolle Fahrt, und als der andere Räuber, der Pistulka, es sehen mußte, erblaßte er vor Neid. Er griff seinerseits nach einer jungen Birke und machte dem Elias sein Kunststück nach. Auch die Birke schoß krachend in die Erde hinein und durch die Erde zur Hölle. Sie trat- auf dem Gehöft des Häuslers Fridolin Scholtis hervor, des versoffenen Vaters des berüchtigten Dichters und Verbrechers gegen die Menschlichkeit, stieß gegen die verfaulte Verbindungswand zwischen Hühner- und Karnickelstall, tötete sechzehn Karnickel, vier Weihnachtsgänse und einen Ziegenbock.

Man kann sich denken, wie ganz Schlesien vor dem Treiben dieser beiden Banditen sich furchtsam duckte. Ein gewisser Omanczyk, ein Renegat und Akademiker, der das Lügen und Betrügen auf der Akademie in Breslau mit deutschen Stipendien erlernt hatte, schrieb über diese Dinge sogar in Zeitungen, und als Elias mit Pistulka diese Zeitungen lasen, wäre es beinahe gekommen, daß sie den ganzen unendlichen Wald samt der Schlucht zwischen Kuchelna und Strandorf in die Hölle geschleudert hätten, wenn nicht das liebe Christkindlein dazwischengetreten wäre.

Das Christkindlein war mit dem Zug von Wien in Oderberg angekommen. Hier verkleidete es sich, wie es zuweilen notwendig sein mag, und begab sich als Gerhart Hauptmanns „Hannele“ alsdann in Richtung Schillersdorf auf den Weiterweg, um alle armen Leute und alle armen Kinder von Kuchelna und Strandorf mit Wiener Bonbons und Krakauer Würstchen, aber auch mit Prager Schinken zu bescheren. So marschierte es durch den winterlichen Wald und erreichte die Schlucht, wo sich Elias mit dem Pistulka trotz grimmigster Kälte an einem Baumstumpf sitzend lausten, worauf sie im Teich nebenan baden wollten, dessen Eisdecke sie gewöhnlich mit schweren Knüppeln aufbrachen. Als ganz große Räuber wollten sie selbstverständlich mit ihren Banditen zur mitternächtlichen Christmette nach Strandorf gehen, wollten den Heiligen Abend würdig feiern und ein wenig „Stille Nacht“ singen. Während dieser Vorbereitungen stand plötzlich das Christkindlein in seiner lichten Schönheit vor ihnen, während Pistulka sich soeben die Schuhe putzte, dabei die große Räuberballade singend, die sich auf „Janitscharen“ reimte und auf „Chacharen“, auf „Kuxen“ und auf „Buxen“. Nachdem er diese Lichterscheinung erblickt hatte, stoppte er seinen heidnischen Gesang und begann das Christkindlein des langen und breiten auszufragen, was man da draußen in der Welt für eine Meinung hätte von den Räubern und deren sündhaften Geschäften. Das Christkindlein antwortete ganz einfach, daß deren Tun irdisch wäre und verständlich, daß diese beiden nur bedauernswerte, armselige Menschlein seien, über die es sich kaum verlohnte, viele Worte zu verlieren, und das Christkindlein schenkte einem jeden von ihnen eine Zigarre.

Sofort nach diesem Geschenk aber erhob sich wiederum ein furchtbarer Streit, denn der Elias behauptete plötzlich, die Zigarre vom Pistulka wäre ein bißchen dicker als die seine. Jedenfalls veranstalteten die beiden Wegelagerer angesichts des Christkindleins wieder ihr altes Kunststück mit der Birke und der Tanne, Elias stampfte die Tanne wie gewöhnlich in die höllischen Tiefen, sie soll in Breslau neben dem Rathaus durch das Pflaster gedrungen und neben dem Blücherdenkmal liegengeblieben sein, wie eine noch nicht krepierte Atombombe.

Wir wollen uns die Schilderung ersparen, was in der Folge Pistulka mit der Birke tat. Zur Überraschung der beiden sollte es geschehen, daß das Christkindlein sein magisches Licht nur noch verstärkte und diese beiden Bäume plötzlich wieder mit ihren Wurzeln an gleicher Stelle in der Erde standen wie vorhin und wie es sich gehörte und wie der liebe Gott sie eingepflanzt. Dieses Wunder aber imponierte den beiden Räubern keineswegs. Hauptmann Pistulka griff wieder noch der Tanne und Hauptmann Elias nach der Birke, rissen sie abermals aus der mütterlichen Erde, und so kämpften sie miteinander nach voraufgegangen geschilderten Art.