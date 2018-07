Die Entwicklung der internationalen Metallwirtschaft hat sich nach dem letzten Kriegein ganz anderen Bahnen vollzogen, als nach dem ersten Weltkrieg, Damals stand die Welt sehr bald vor einem Überangebot an Metallen bei sinkenden Preisen, Das erzwang schließlich eine Einschränkung der Erzeugung, und 1921 waren sowohl die Produktion als auch die Metallpreise unter den Stand des Jahres1913 gesunken.

Nach dem jetzt vergangenen Krieg hat sich bei den Schwermetallen Kupfer, Blei, Zink und Zinn eine Knappheit herausgebildet,obwohl große und wichtige Verbrauchsgebiete wie Deutschland noch als Verbraucher ausfallen. Der Grund hierfür ist hauptsächlich in der angespannten weltpolitischen Lage zu sehen. Die Hortungstendenzen der Großmächte kompensieren weitgehend den Fortfall des Rüstungsbedarfs und erzeugen eine „Nachkriegskonjunktur“, die wohl von den wenigsten erwartet wurde. So ist der Preis für Kupfer in London von 62 £ im Oktober 1945 auf gegenwärtig 132£ je t gestiegen, in den USA von 12 cts je lb auf 21.50 cts. Die Preise für Zinn zogen von 301 £ auf 438 £ 10 sh bzw. von 52 cts auf 80 cts an, für Zink von 31 £ 5 sh auf 70 £ bzw. von 8,25 cts auf 10,50 cts und für Blei von 30 £ auf 90 £ bzw. von 6,50 cts auf 15 cts. Dabei hat der Krieg zu einer Ausweitung der Erzeugungskapazität geführt, die unter normalen Umständen ausreichen müßte, den gegenwärtigen Bedarf der Welt an metallischen Rohstoffen einschließlich des deutschen Bedarfs zu decken.

In welchem Umfang der Krieg das Gesicht der Weltmetallwirtschaft verändert hat, ergibt sich beispielsweise aus den Verschiebungen im Weltkupferverbrauch. Nach Angaben des American Bureau of Metal Statistics ist der Verbrauch der amerikanischen Länder von 586 807 sh/t im Jahre 1938 auf 1 358 500 sh/t im Jahre 1946 gestiegen, der Verbrauch Europas dagegen im gleichen Zeitraum von 1 141 158 sh/t auf 743 100 sh/t gefallen. Ähnlich liegen die Dinge beim Blei und Zink. Die Vereinigten Staaten sind heute der größte Metallverbraucher der Welt und ihr Bedarf muß in weit stärkerem Maße als vor dem Kriege durch Einfuhren gedeckt werden. Es ist dabei interessant, daß der Anstoß zu den Preiserhöhungen der Nachkriegszeit von den Vereinigten Staaten ausging, und daß die früher führende Londoner Metallbörse, die noch nicht wieder in ihre alte Funktion eingesetzt worden ist, ihren bestimmenden. Einfluß auf die Preisentwicklung für Metalle vorläufig verloren hat. In der Zinnversorgung der Welt ist die Alleinherrschaft des früher von den Engländern beherrschten Zinnkartells durch die Errichtung der amerikanischen Zinnhütte in Texas City empfindlich gestört worden. Außerdem haben die USA durch den Abschluß von Erzlieferverträgen mit den bolivianischen und niederländisch-indischen Gruben Vorsorge getroffen, daß ihre Zinnerzeugung, die heute einen bedeutenden Teil des amerikanischen Verbrauchs deckt, nicht wie nach dem ersten Weltkrieg durch Erzmangel zum Erliegen kommt.

Aluminium hat im Kriege eine sehr verstärkte Bedeutung erlangt. Die Welterzeugung an Aluminium, die im Jahre 1938 579 900 t betrug, stieg 1943 auf mehr als das Dreifache, auf 1 965 000 t. Damit war aber der Bogen überspannt, und die Erzeugung sank 1944 auf 1 651 000 t und seitdem noch weiter. Die Vereinigten Staaten, die schon im ersten Westkrieg ihre Erzeugung von 40 800 t im Jahre 1914 auf 102 000 t im Jahre 1918 gebracht hatten, womit sie weitaus an der Spitze standen, haben auch im letzten Kriege ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Die Erzeugung stieg von 187 000 t 1940 auf nicht weniger als 834 000 t 1943, ging aber 1944 auf 704 000 t und 1945 weiter auf 469 000 t zurück. Die USA, Kanada und Großbritannien hatten 1918 rund 70 v. H. der Welterzeugung erreicht. Sie traten in den zweiten Weltkrieg mit einem Anteil von nur 26,8 v.H. ein, da in den Zwischenkriegsjahren Europa, unter der Führung Deutschlands, zum wichtigsten Aluminiunerzeuger der Welt geworden war. Bis 1944 konnten sie jedoch wieder einen Anteil von 70 v. H. erlangen, obwohl die deutsche Erzeugung im Krieg bis zum Jahre 1942 auf 254 000 t gestiegen war. Das Kriegsende brachte bekanntlich das Verbot der Herstellung von Primäraluminium für die deutsche Industrie.

Die Kapazität der USA-Aluminiumindustrie ist im Kriege auf etwa 1,15 Mill. t, die Leistungsfähigkeit der kanadischen Werke auf rund 500 000 t gebracht worden, so daß diese beiden Länder heute wahrscheinlich bei voller Ausnutzung ihrer Kapazität den Weltbedarf an Aluminium vorerst allein befriedigen könnten, Für die beim Aluminium im Gegensatz zu den Schwermetallen vorhandene Überkapazität ist es bezeichnend, daß man jetzt beginnt, mit einem hohen Devisenaufwand kanadisches Aluminium an die deutsche Industriezu liefern. Es fragt sich, ob diese Entwicklung wirtschaftlich zweckmäßig ist. Der europäische Kontinent verfügt in Ungarn, Jugoslawien und Griechenland über die reichsten und größten Bauxitreserven der Erde, so daß die deutsche Aluminiumindustrie die Rohstoffreserven gewissermaßen vor der Tür liegen hat. Die deutsche Aluminiumindustrie war der wichtigste Abnehmer europäischen Bauxite mit einer Einfuhr von 1,12 Mill. t im Jahre 1939 und rund 1 Mill. t im Jahre 1940. Zweifellos könnte eine deutsche Aluminiumerzeugung nicht nur die Metallversorgungder deutschen Industrie erleichtern, sondern darüber hinaus den europäischen Bauxiterzeugern zugute kommen.

Hermann Baum