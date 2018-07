Noch sind – obwohl der Krieg lange vorüber ist – nicht alle bunten Fenster auf ihren Platz in den Kirchen zurückgekommen, die das nüchterne Tageslicht zu geheimnisvoll magischem Dämmer dämpften und den Besucher im Gotteshaus, ob er den Raum zu stiller Andacht oder nur zu ästhetischem Genuß betrat, in eine mystische, schwebende Stimmung versetzten. Selten aber betrachtete er sie genau: In den hohen Kirchenfenstern waren die Glasbilder seiner Sicht so weit entrückt, daß es meist geradezu unmöglich war, mit dem bloßen Auge die Feinheiten von Zeichnung und Kompositionen zu erkennen, ganz abgesehen davon, daß die Außenseiten der Fensterscheiben jahrhundertelang Wind und Wetter ausgesetzt, oft mit weißlicher Patine bedeckt und, besonders in Industriestädten, stark verrußt waren, so daß die einstmals strahlend hellen Farben malerisch verdüstert erschienen. Selbst die Kunstwissenschaft, noch belastet von dem Vorurteil des 19. Jahrhunderts mit seiner einseitigen Überschätzung der Tafelmalerei, hat sich wenig mit den Kostbarkeiten der alten Glasmalerei befaßt. Wie sollte sie auch, da es große Schwierigkeiten machte, photographische Aufnahmen von Glasfenstern zu erhalten, die – wenn überhaupt – nur mit Hilfe von riesigen Gerüsten Zustandekommen konnten? Als aber im Kriege die alten kostbaren Glasfenster aus den Kirchen entfernt, in Kisten verpackt und ‚,luftschutzsicher“ geborgen wurden, ergriff der Deutsche Verein für Kunstwissenschaft die einzigartige Gelegenheit, diese unbekannten Kunstschätze ohne großen Kostenaufwand vollständig Scheibe für Scheibe in Lichtbildern festzuhalten. So wurden die Glasmalereien fast aller Gebiete Deutschlands nicht nur schwarz-weiß, sondern auch farbig photographiert. Eine Arbeit, die für alle Beteiligten ebenso reich an Mühen wie an Überraschungen und Entdeckungen war.

Die Fenster aus den Kirchen der großen Städte waren nach und nach in abgelegene Orte gebracht worden, in Schlösser oder ländliche Pfarrhäuser. Die Dorfkirchen waren ebenso schwer erreichbar. Wo sollten wir wohnen? Und wie von Ort zu Ort kommen? Oft mußte das Fahrrad aushelfen oder ein Handwagen, mit dem wir unser Gepäck, die Apparate, Stative, Platten und Filme, die verstellbaren, schweren Rahmen, in die die Fensterscheiben eingebaut wurden, die großen Lampen und Scheinwerfer mitschleppten. Und wie oft mußte erst das Mißtrauen der Pfarrherren überwunden werden, die fürchteten, wir kämen als Vertreter der Behörden und seien gesandt, die Kunstschätze zu registrieren und dann wegzunehmen!

Während der Krieg weiterging, hat uns die Arbeit durch Österreich und Süddeutschland geführt. Aber unser Plan, Aufnahmen der Glasfenster in Sachsen zu machen, ließ sich schließlich im Winter 1944/45 nicht mehr verwirklichen, denn schon ergoß sich der Flüchtlingsstrom über das Land. Immerhin arbeiteten wir noch bis April in Franken, vor allem in Rothenburg ob der Tauber: die mittelalterlichen Gassen und Mauern lagen im friedlichem Sonnenschein, und von fern rollte der Donner der herannahenden Front... Nach dem Kriege gelang es mit Hilfe der Denkmalsämter und Kirchenbehörden, noch einige fehlende Zyklen von Glasfenstern in Bayern und in der Rheinpfalz aufzunehmen, ehe sie wieder in die Kirchen eingesetzt wurden. Wir konnten schließlich auch die Glasscheiben des Kölner Doms photographieren, die bis zur Feier der 700jährigen Wiederkehr der Grundsteinlegung im August 1948 die hohen Chorfenster wieder schmücken sollen.

Welch ein Glück, welch immer wieder aufregendes Abenteuer, wenn die grau und farblos-trübe in den Kisten ruhenden Scheiben vor dem Scheinwerferlicht der großen Lampen plötzlich in zauberhafter Farbenpracht erglühten! Zeichnerische Feinheiten, Farbklänge von unerhörter Kraft und Kühnheit, die seit ihrem Entstehen kein menschliches Auge mehr so nahe gesehen hatte, traten leuchtend und klar in Erscheinung und offenbarten von neuem eine lange, viel zu wenig beachtete Kunstgattung. Da wir sie nun kennengelernt haben, sind diese Glasbilder erst unser Besitz geworden. Elisabeth Schürer v. Witzleben