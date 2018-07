Im sowjetischen Staat hat der Begriff „Sabotage“ den der „Opposition“ ersetzt. Man „opponiert“ nicht gegen diese oder jene politische Auffassung der herrschenden Führung – man „sabotiert“ sie. Aus der Sphäre der menschlichen Meinungsbildung ist die Möglichkeit des Anders-Seins in die Sphäre der Kriminalität gezogen. Der Opponent gilt konsequenterweise als Verbrecher.

Dieser Sowjetstaat ist jetzt zum ersten Male Besatzungsmacht, und seine Auffassung von „Demokratie“ bringt er auch in das besetzte Land mit. Daraus resultieren die vielen und wachsenden Schwierigkeiten, die sich zwischen den deutschen Möglichkeiten der Demokratie und der Besatzungsideologie ergeben. So ist es denn jetzt auch soweit gekommen: der Begriff Sabotage ist nunmehr genau in dem sowjetischen Sinne zu einem methodischen Mittel der russischen Besatzungmacht geworden.

Wieder einmal ist die Berliner SPD der Anlaß zu ernsten Entwicklungen. Der russische Stadtkommandant General Kotikow hat die Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Prenzlauer Berg, Ella Kay, der Sabotage bezichtigt und ihres Amtes enthoben. Wenige Wochen vorher hat er mit der gleichen Begründung den Bürgermeister von Friedrichshain abgesetzt, und einem dritten droht die gleiche Strafe. Die Betroffenen sind sämtlich Sozialdemokraten. Und ihre „Sabotage“ besteht darin, daß es ihnen nicht gelungen ist, ein unmögliches Unterfangen möglich zu machen. Die Öffentlichkeit ist sich darüber einig, daß die Ende September plötzlich vom sowjetischen Kommandanten für die sieben Sowjetsektoren befohlene „Holzaktion“ (der Einschlag von mehreren hunderttausend Raummetern Holz ohne Werkzeuge, Unterkünfte, Wagen und dergleichen in viele Dutzende Kilometer von der Stadt entfernten Forsten) über die Möglichkeiten und Kräfte jeder Selbstverwaltung gehen mußte. Da jedoch der Befehl einer Besatzungsmacht Gesetz ist, gingen die Stadtverwaltungen an die unmögliche Aufgabe heran, sosehr sie von allem Anfang an keinen Zweifel an der Undurchführbarkeit ließen. Sie suchten das Paradoxe ihres Auftrags mit sich und ihren Mitarbeitern zu tragen, ohne die Öffentlichkeit zu belasten. Bis eben die Besatzungsmacht den selbstverständlichen Mißerfolg der Aktion zum Anlaß nahm, um die Bürgermeister als Saboteure abzusetzen und nunmehr der gesamten SED-Propaganda den Start für die Devise freizugeben: die sowjetische Besatzungsmacht habe großzügig die SPD-Bürgermeister zum Brennholzeinschlag ermutigt, diese aber sabotierten die großherzige Ermutigung der Besatzungsmacht, indem sie absichtlich die Befehle nicht ausführten und so die Berliner Bevölkerung der elenden Kälte anheimgäben.

In einer bewegten Sitzung des Berliner Stadtparlament, in der die überwiegende Mehrheit von SPD, CDU und LDP sich angesichts dieser Rechtlosigkeit eindeutig gegen die Auslieferung an die Besatzungswillkür zur Wehr setzte, machten sich die kommunistischen Vertreter der SED zu Sprechern der sowjetischen Besatzungsmacht, trotzdem ihnen keine Gegenerklärung gegen die eindeutige Feststellung gelang, daß die abgesetzte Bürgermeisterin ohne jede Schuld sei. Bevölkerung und Parlament sind ohnmächtig. Die SPD hat viele Belastungsproben ihres demokratischen Willens seit dem 20. Oktober 1946 erlebt, seit sie im Berliner Stadthaus an die Spitze einer bescheidenen deutschen Selbstverwaltung getreten ist. Doch mit dem Fall Kay ist eine in den letzten Wochen immer drangvoller gewordene Entwicklung für diese Partei zur explosiven Entladung vorgestoßen.

Die große Protestkundgebung, die die SPD veranstaltete, war solchermaßen kaum noch eine Parteikundgebung. Es war ein Protest gegen die dauernde Vergewaltigung des demokratischen Gedankens. Der Ostsektor Berlins lebt in zunehmendem Maße im Ausnahmezustand, und immer mehr spüren die sozialdemokratischen Verwaltungen dieses Sektors, daß die für ganz Berlin geltenden Beschlüsse bereits hinter dem Brandenburger Tor außer Kraft treten. Vor allem betrifft das die Funktionäre der SPD in diesem Teile Berlins selbst. Bei immer weniger Vertrauensleuten dieses Sektors weiß die Parteileitung, ob sie nicht, dem Zwange der Verhältnisse folgend, andre sind, wenn sie zu ihren Wohnungen und Diensträumen im Ostsektor zurückkehren, als in den Sitzungszimmern der Gesamtpartei. Die Belastungen, die laufend die mit Funktionen bedachten Mitglieder der SPD dort treffen, haben heute bereits zu der Überlegung geführt, ob es nicht zweckmäßiger sei, überhaupt die SPD im Ostsektor von selbst aufzulösen.

Daß es zur Erwägung einer solchen Eventualität überhaupt kommt, zeigt die demokratische Situation überall dort, wo die sowjetische Besatzungsmackt in Erscheinung tritt. Von hier mag auch die Weigerung der SPD verstanden werden, unter den gegebenen gegenwärtigen Bedingungen die Neuzulassung der SPD zu verlangen. Der außerordentliche Druck, dem die CDU der Ostzone in jüngster Zeit mit persönlichsten Pressionen ausgesetzt ist, hat die Lage noch offenkundiger gemacht. Es kommt, wie die Erfahrung der letzten Jahre bewiesen hat, eben nicht mehr darauf an, überall anwesend zu sein, sondern es ist notwendig, in voller Freiheit existieren zu können. Das Vorhandensein. allein führt vielmehr durch ständige Einflüsterung und Druck zur Einschüchterung, oder es endet im Delikt der „Sabotage“. Beides schließt politisches Leben überhaupt aus. K. W.