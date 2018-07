In kurzen Abständen folgen sich neuerdings Meldungen,die Anzeichen einer zunehmenden Auflösung der Bewirtschaftung darstellen. Das Bewirtschaftungsnotgesetz ist infolge der zögernden Haltung der Besatzuagsmächte noch nicht in Kraft. In München hat Dr, Semler Mitte November eine Lockerrung der Bewirtschaftung angekündigt. In Hamburg hat man, nachdem eine in Minden angebrachte Beschwerde über die nutzlose Lagerung größerer Mengen Textilien einen Monat lang unbeantwortet geblieben war, kurzerhand einen Teil dieser Bestände zur Verteilung durch die Wirtschaftsämter freigegeben. Aus Bremen wird gemeldet, daß dort wichtige Verbrauchsgüter, teilweise Bestandteile des sogen. Pfennig-Artikel-Programms, aus der Bewirtschaftung herausgenommen wurden. In Hamburg dürfen ab sofort Bratpfannen und Bestecke frei verkauft werden. Der bayerische Wirtschaftsminister hat von sich aus Bestimmungen erlassen, wonach 10 v. H. der Industrieproduktion von den Wirtschaftssämternzu Kompensationszwecken freigestellt werden können. Die für die Bewirtschaftung zuständigen Dezernenten der Landeswirtschaftsämter haben, wie bereits berichtet wurde, die Bewirtschaftung einer ganzen Reihe von Waren als sinnlos bezeichnet, sie lehnen die Einbeziehung weiterer Erzeugnisse in die Bewirtschaftung ab und fordern die sofortige Aufhebung der Rationierung von Rasierklingen, Schnürsenkeln, Nothelferpackungen usw.

Das ist die Blütenlese etwa einer Woche. Es hat den Anschein, daß weitere Illustrationen zu dem gleichen Thema noch kommen werden und daß der inoffiziellen Pleite der Bewirtschaftung nun zunächst ein „Vergleichsverfahren“ folgt, von dem es fraglich ist, ob es im Konkurs enden oder vielleicht zur Einstellung „mangels Masse“ führen wird. Sf.