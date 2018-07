Inhalt Seite 1 — Sind noch Reserven vorhanden? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor dem Kriege wurden im westdeutschen Kohlenbergbau 400 000 t arbeitstäglichgefördert. Heute sind 283 000 teine Rekordförderung. Und tatsächlich ist die normale Arbeitskraft des Bergmannes gegenwärtig nur zu etwa 75 v. H. ausgenutzt. Früher waren 400 reine Arbeitsminuten in der achtstündigen Schicht die normale Linie; heute sind es höchstene dreihundert Minuten, weil nach dreienhalbstündiger intensiver Arbeit bei den meisten Bergleuten sehr plötzlich eine scharfe Ermüdung eintritt, die durch eine längere Pause ausgeglichen werden muß.

Wie gesagt: Voraussetzung für Höchstleistung ist die ausreichende Ernährung, und dies nicht für den Bergmann allein, sondern auch für seine Familie. Doch ist damit eine wichtige Frage noch nicht berührt: die Frage der Arbeitserleichterung durch die Technik. Nun heißt es zwar, daß im Bergbau während der Nazizeit und zumal während des Krieges Raubban getrieben worden sei. Doch die Bergarbeiter Bestätigen dies nur für die letzte Zeit des Krieges. Bedenklicherist, daß die maschinelle Einrichtung ein wenig in Rückstand geriet. Im Grunde aber ruht die Kohlenförderung nicht auf der maschinellen Leistung, sondern auf der Kraft des Bergmannes selbst, so daß der technische Rückgang nicht entscheidend ist. Wenn auf einer Zeche heute tausend Wagen fehlen, so ist dieser Verlust immer noch mit geringem Aufwand einzuholen, Lästiger Wirken sich manchmal jedoch „lächerliche Kleinigkeiten“ aus. So können hier und da Transportrutschen nicht benutzt werden, weil ein paar Schrauben fehlen. Oder Preßluftschläuche sind undicht und die Rutsche arbeitet nicht mit der nötigen Geschwindigkeit. Solche Kleinigkeiten legen manchmal einen ganzen Betriebspunkt für Stunden lahm. Und doch ließe sich Abhilfe mit so bescheidenen Mitteln schaffen, daß schon ein Neuling fassungslos darüber ist, warum hier nicht geholfen wird. Die alten Kumpel zucken die Schulter; sie haben Erfahrungen... Dennoch! Hier liegt eine wichtige Aufgabe der neuen deutschen Kohlenbergbauverwaltung! Bei uneingeschränkter Freiheit der Entscheidung wäre in einer Jahresfrist eine Steigerung der Produktion auf 830 000 t ohne Schwierigkeiten möglich, daran zweifelt der Kumpel nicht. Aber schon wieder hören wir von Vetorechten der englischen und amerikanischen Aufsichtsguppe. Und was nützt es, wenn der Bergbau isoliert kuriert werden soll, da er doch ein Bestandteil der deutschen Wirtschaft ist und ein paar fehlende Schrauben die Produktion lahmlegen können?

Wie aber sieht die Zukunft aus? Man braucht es nicht verwunderlichzu finden, daß die neu Angeworbenen den Kohlberg nicht als die letzte Station ihres Arbeitslebens betrachten. Etwa die Hälfte der Belegschaft besteht heute aus ihnen, und ich habe keinen gefunden, der erklärt hätte, er würde im Bergbau bleiben, wenn die Verhältnisse sich einmal ausgeglichen hätten. Nur einer meinte, weil er ein Mädel zum Heiraten im Revier gefunden habe, wolle er euch dem Kohlberg treu bleiben. Alle anderen streben radikal heraus aus dem Revier: die Arbeitsbedingungen seien zu hart, das Fortkommen zu schwierig. Aber die erfahrenen Kumpel sagen, daß noch etwas anderes hinzu träte. Früher kam der Junge, der sich für den Bergbau entschied, erst nach langer, vorsichtiger Ausbildung unter Tage und vor Ort. Schon von Haus her an das Denken des Bergmannes gewohnt, hatte er Jahre hindurch Zeit sich in seine Umgebung einzufinden. Wie aber soll es gut gehen, wenn man die Zwangsrekrutierten gleich in das tollste Getriebe vor Ort treibt? Der Schock ihrer ersten Arbeitstage wird in ihnen fortwirken, auch wenn sie es selber nicht mehr wissen; ihm wollen sie entfliehen, dem ersten Schock...

Aber müßte man nicht wenigstens damit rechnen können, daß die eingesessene bergmännische Bevölkerung dem Bergbau treu bliebe? Ich habe etwa fünfzig Kumpel alte Bergleute, gefragt, ob sie ihre Jungen wieder in den Kohlberg schicken würden, Es waren Männer, die für ihren Teil dem Kohlberg natülich verfallen waren, zu alt, neue Berufe zu suchen. Aber ihre Söhne? „Lieber häng ich meinen Jungen am Dachbalken auf, als daß er in den Kohlberg geht...“ Diese und ähnliche Antworten habe ich immer wieder gehört und habe mit den Jungen selbst gesprochen. Sie waren nicht einmal zu bewegen, probeweise einzufahren und sich den Arbeitsplatz ihres Vaters anzusehen. Die Atmosphäre im Bergmannshaus war geladen mit Haß und Abneigung gegen den Beruf des Vaters. Und viele sagen: „Der Bergmannstand, bisher von Generation zu Generation weitergegeben, stirbt aus. Wir sind die letzten...“

Mag sein, daß dies für viele überraschend klingt. Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Bergmann der geachtetste Beruf im Ruhrpott, und er wußte es. Aber heute weiß er, daß die Entwicklung am Bergbau vorbeigelaufen ist. Trotz aller Umsicht und Fürsorge der deutschen Grubenleitungen, die nicht hoch genug veranschlagt werden können und in dem Vorsprung vor den anderen Kohlenländern ihren Ausdruck finden, bedeutet Kohlenförderung – wir sagten es schon – heute immer noch Handarbeit des Bergmannes, während alle anderen Industrien längst einen hohen Grad technischer Vollendung erreicht haben und Arbeiter mit qualifizierten Vorkenntnissen verlangen. Ihnen gegenüber fühlt sich der einst so stolze und auch heute noch hochintelligente Bergmann in der Rolle des ungelerntenArbeiters. Dazu der unausrottbare Dreck, der sich bis in die Bergmannswohnung fortsetzt! „Wir bekommen keine Frauen mehr, sie wollen Männer aus anderen Berufen“, klagt der Kumpel von heute.

Dabei hatte sich der Bergmann schon um die Jahrhundertwende den Achteinhalbstundentag erkämpft: ein König unter den Arbeitern, die zehn oder zwölf Stunden werken mußten. Nun haben ihn längst die anderen eingeholt, und die Schwere der Arbeit ist ihm geblieben. Er steht die anderen wachsen und sich selbst zurückstehen. Es ist sehr schade um diesen Stand. Dies sage ich um so offener, als ich nicht nur Kameradschaft, sondern auch Treue und Hilfsbereitschaft von den Kumpels empfing. Da ich als Gedingeschlepper teil an der Bezahlung der gesamten Arbeit des Gedinges nahm, drückte meine Minderleistung – die Minderleistung eines Neulings – den Lohn der anderen. Doch stets wurden nur mit freundlichen Worten Fehler korrigiert und Übereifer vorsichtig gedämpft. Wache Intelligenz und Herzensgüte, Gefühl für dasEthos, der Arbeit; Spannung und Gleichmut, Kraft und Lässigkeit zeichnen. den alten Kumpel aus, der weder Rheinländer noch Westfale ist, sondern eine glückliche Mischung aus beiden. Schmerzlich, wenn es wahr sein sollte, daß dieser Typ dahingehen muß.

Heute wird der Kohlberg immerhin durch die Sonderstellung des Kumpels in der Ernährung und durch die Dienstverpflichtung zusammengehalten. Mit dem allmählichen Ausgleich aller Berufstände in der Ernährung wird der Anreiz zur Arbeit unter Tage fortfallen, und was dann? – Ich habe hundert Kumpeln die Frage gestellt, ob sie von einer Sozialisierung des Bergbaus eine Verbesserungihrer Arbeitsbedingungen erwarten. Diese Frage haben fünf mit einem klaren „ja“ beantwortet. Zwei davon waren Kommunisten, solche von idealeer Gesinnung. Der eine, vertrieben aus dem Sudetenland, wo, wie er sagte, noch Bergmannswohlstand geherrscht hatte und wo er ein selbstgebautes Haus, ein Stück Land und die Ziege besaß, erklärte: Man dürfe nicht glauben, daß die Sozialisierung weniger Arbeit bedeute; der sozialisierte Bergbau arbeite für die ganze Nation und müsse deshalb Besonderes leisten. Die drei anderen aber hofften, daß Sozialisierung die Arbeit leichter und Bedingungen besser machen würde. Weitere sieben waren der Meinung, daß man es getrost mit der Sozialisierung einmal versuchen sollte. Es wäre ja möglich, daß für den Bergmann etwas dabei herausspränge. Außerdem hätten die Kohlenbarone den Krieg finanziert und müßten verschwinden. Zweiundvierzig zucktenmit den Achseln; sie könnten sich keine Meinung bilden. Der Rest war gegen Sozialisierung, „Wenn die Bergwerke staatlich werden, bekommen wir doch bloß noch ein paar Direktoren mehr, die den Rahm abschöpfen.“ Oder: „Wenn die Arbeiter Direktoren werden, werden wir noch härteran die Arbeit getrieben. Überhaupt: „Dem Bergmann ist nicht zu helfen. Wir werden immer nur das bekommen, was wir gerade nötig brauchen und sonst nichts. Wer auch oben ist, der Bergmann wird immer ausgemistet.“