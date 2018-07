Inhalt Seite 1 — So lebt der Bergmann über und unter Tage Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerd Bucerius

Es wurde oft betont, daß man, wenn man den „tödlichen Kreislauf“ der deutschen Wirtschaft, besser: der deutschen Not, sprengen will, den Hebel bei einem der beiden entscheidenden Faktoren ansetzen müsse: bei der Landwirtschaft oder beim Bergbau. Man hat sich für den Bergbau entschieden. Dem Bergmann sind Erleicherungen und Vergünstigungen zuteil geworden. Er ist heute – wenn man den gängigen Reden und Veröffentlichungen glauben will – der Prominente unter den deutschen Arbeitern. Tatsächlich hat er die Aufmerksamkeiten, die ihm zuteil geworden sind, belohnt: die Kohlenproduktion ist erheblich gesteigert worden. Der Kumpel im Scheinwerferlicht – aber die vielen Worte, die ihm gelten, die vielen Hoffnungen und Pläne, die sich an ihn knüpfen, täuschen nicht darüber hinweg, daß man noch immer allzuwenig von seiner heutigen Situation, seiner Arbeit, seiner Leistung, seinem Alltag weiß. Aus diesem Grunde hat Gerd Bucerius das Los der Bergarbeiter vier Wochen hindurch über und unter Tage geteilt, ein anonymer Kumpel unter vielen. Sein Vorhaben war dies: Klarheit zu gewinnen darüber, wie der Bergmann sich selbst und seine Lage sieht, Aufschluß darüber, was er leistet, was er wünscht, was ihn bewegt.

An jedem Zechentor im Ruhrpott ist zu lesen:

„Die Zeche und die ihr angeschlossenen Betriebe sind verbotenes Gelände. Personen, die nicht auf der Zeche beschäftigt sind, ist das Betreten nur mit einem von der North German Coal Control abgestempelten Sonderausweis gestattet.“

Inzwischen hat die NGCC ihren Geist aufgegeben – de mortuis nihil nisi bene. Aber daß zwei Jahre nach Kriegsende ein Deutscher nicht ohne fremde Erlaubnis eine deutsche Zeche besichtigen darf! – „Ja, die Herren wissen schon, warum sie sich nicht in die Karten sehen lassen wollen“, meint der Pförtner, und dann kommen die abenteuerlichsten Vermutungen; unabwendbare Folge jeder Geheimniskrämerei! Und wie paßt das zusammen, daß man in allen deutschen Landen Freiwillige für den Bergbau anwirbt, zugleich aber Neugierige ausschließen möchte? Also zum Arbeitsamt, Zuweisung zur Zeche, angelegt als „Gedingeschlepper.“

Seilfahrt für die erste Schicht

„Seilfahrt für die erste Schicht 6 Uhr bis 6.10 Uhr.“ Vorher hatte ich beim Fabriktor meine Arbeitsnummer abzuholen. Ich ließ die Essenskarte abstempeln, empfing die „Dubbels“ – zwei Doppelschnitten Brot mit gutem Belag – und die Lampe. In der Waschkaue hatte ich mich umzuziehen.