Zu welchem Ergebnis also muß einer kommen, der einmal gesehen hat, was Bergleute zu leisten haben und der Arbeits- wie Mußestunden mit ihnen geteilt hat?

Man hat keine Zeit zu warten. Die immer wiederkehrende Behauptung, daß der Bergmann eines Tages einfach nicht mehr fördern würde, falls die Betriebe nicht endlich sozialisiert würden, ist einfach falsch. Der Bergmann verlangt höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Mir scheint: Seine harte Arbeit, rechtfertigt diesen Anspruch.

Der Arbeitslohn wird vom Kohlenpreis bestimmt. Anders als in den technisierten Industrien sind im Bergbau auch zukünftig umwälzende Erfindungen kaum zu erwarten, die den Anteil der menschlichen Arbeit wesentlich herabmindern könnten. Lohnerhöhung heißt daher Erhöhung des Kohlenpreises. Und schließlich kann dies bei der Kohle ja nicht Anders sein als etwa – bei den landwirtschaftlichen Produkten, die tatsächlich im Laufe der Jahrzehnte starkim Preise gestiegen sind, weil eben, auch in der Landwirtschaft der Faktor „Mensch“ die größere Rolle spieltals der Faktor „Technik“. Der Preis der Kohle aber, wird seit 1918 festgehalten, damit die deutsche Industrie konkurrenzfähig bleibt. Der „Reichsanzeigerpreis“ trat an die Stelle des freien Marktpreises. Aber fester Kohlenpreis heißt auch fester Arbeitslohn. Ergo haften die Bergleute recht, wenn sie sagen, daß die-Interessen des Bergmannstandes der Allgemeinheit geopfert wurden. Und dieser Weg wird sich bitter rächen,

Wir müssen den Kohlenpreis freigeben und auch hier auf staatliche Eingriffe in die Wirtschaft verzichten. Wie aber bleibt die deutsche Industrie dann rentabel? Gezwungen, höhere Kohlenpreise zu zahlen, muß und wird die Industrie neue wärmewirtschaftliche Methoden entwickeln, um mit weniger Kohle denselben Effekt zu erreichen. Aus dem erhöhten Kohlenpreis müssen dann höhere Löhne gezahlt werden. Der Bergmann muß wieder Anschluß an das allgemeine Lohnniveau finden und den Durchschnitt namhaft übersteigen. Die Gewerkschaften, die dem Bergmann in diesem Kampf zur Seite stehen, sind – das muß zugegeben werden – psychologisch in einer schwierigen Lage. Sie neigen auf der einen Seite dazu, staatliche Eingriffe zu befürworten und möchten daher den Kohlen preis im Interesse der Gesamtwirtschaft wohl festhalten; auf der anderen Seite wollen die Gewerkschaften die Interessen des Kumpelsvertreten. Die amerikanischen Gewerkschaften, ideologisch nicht gebunden, haben gerade deshalb für ihre Leute heute fast Unmögliches erreichen können: unter freilich günstigeren Abbaubedingungen erhält der amerikanische Bergmann statt der zwölf Mark, mit denen man den deutschen Bergwann abfindet, 20 Dollar für die ‚Schicht (etwa 50 RM Kaufwert). Dabei blieb, infolge des „Reichsanzeigerpreiscs“ trotz niedriger Löhne der deutsche Kohlenbergbau unrentabel. Gewinn hat seit Jahrzehnten nicht mehr der Bergbau, sondern haben. nur die angeschlossenen Betriebe, Kohlenverarbeitung und Handel, erzielt!

Es wäre freilich in der Tat schon manches gewonnen, wenn jeder Deutsche wenigstens wölke, was an den Stätten der schweren Arbeit vor sich geht. Ich habe die Bergleute gefragt, ob sie es für richtig hielten, daß jeder „Weiße-Kragen-,Arbeiter“ einmal eine Zeitlang unter Tage arbeiten müßte, und habe volle Zustimmung gefunden. Es gräbt nationale Aufgaben, die der Einzelne nicht lösen kann. Einst war die Landesverteidigung eine Aufgabe, die nur die Allgemeinheit lösen konnte; in Zukunft wird es die Arbeit im Bergwerk und rot Eisen sein, gleichgültig, ob wir dies wünschen mögen oder nicht. Es würde gerade dem Teil der Jugend, der nach den Berufen des „Weißen Kragens“ strebt, nicht schaden, wenn er einmal ein halbes Jahr unter Tage arbeitete. Der Verlust an fachlicher Ausbildungszeit würde mehr als wettgemacht, wenn die soziale. Spannung gemindert und die Zusammenarbeit aller Berufsstände reibungsloser wird.

Man mag auf die Sozialisierung verrichten oder nicht. Auf keinen Fall kann man auf eine Auflösung des Großbesitzes verzichten. Die Konzentration der Unternehmungen hatte gerade in Kohlenbergbau gefährliche Formen. angenommen. Er besaßen: die Vereinigten Stahlwerke 20 v. H. Flick 16 v. H.; der preußische Staat 13 T. H. Krupp 10 v. H.; es folgten in einigem Abstund IG. Farben, Hoesch, Mannesmann, Stinnes und Heniel mit 4 bis 5 v: H., der Rest verteilte sich auf kleineren Besitz mit je 1 bis 2 v. H.

In Zukunft muß der Bergwerksbesitzer wieder der tatsächliche Leiter seines Betriebes sein. Wem er nicht jede Woche wenigstens einmal alle seine Betriebspunkte besichtigt, kann er die notwendige Fühlung mit der Belegschaft nicht mehr halten. Es beginnt dann die Regie der Generaldirektoren mit Phantasiegehältern, und man erschöpft sich in Konferenzen statt praktische Arbeit zu leisten. We dann die Grenze des verwaltungsfähigen Bettger liegt, mag die Praxis entscheiden. Und dann keine staatlich befohlenen Zwangskartelle mehr, die den tüchtigen Unternehmer an die Leistung des Unfähigen koppelten/ Der freie Bergmann, und der freie Unternehmer, hoher Lohn und freie Unternehmer-Chance werden das Beste vollbringen.