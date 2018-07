Die Männer mit Zivilcourage sterben doch nichtaus. So haben die Verantwortlichen der Handelskammern Reutlingen, Rottweil, Ravensburg und der Fachverbände sowie die Gewerkschaften Württemberg-Hohenzollerns trotz des Diskussionsverbotes aus Baden-Baden ihre Stellungnahme zur Demontage festgelegtund – verbreitet.

Ihre Denkschrift enthält zwei Feststellungen, an denen man nicht vorbeigehen kann. Bereits vor der Bekanntgabe der offiziellen Demontageliste wurden in diesem 1,5 Mill. Einwohner zählenden Land 28 Betriebe demontiert, die auf keiner Demontageliste erschienen sind. Ferner wurden unter den Kennworten „Requisitionen und Restitutionen“ bisher 15 000 Werkzeugmaschinen und Produktionsmittel entnommen, so daß bereits heute, gemessen am Stand von 1936,sich das Industriepotential Württemberg-Hohenzollerns um 25 v. H. vermindert hat. Der andere Punkt ist der der engen Relation zwischen Demontage und Export. Dies gilt besonders für die Uhrenindustrie. Von den 40 Betrieben stehen zwar nur neun auf der Liste undauch diese sollen zum Teil – nur zu 50 v. H. abgebaut werden; diese neun Betriebe repräsentieren jedoch 90 v. H. der noch vorhandenen Kapazität und umfassen alle Firmen, die am Export beteiligt waren. Die Namen Junghans, Kienzle, Mauthe und Schlenker/Grusen sprechen für sich. Im übrigen ist die Uhrenindustrie durch Maschinenentnahmen schon so erheblich mitgenommen, daß ihr nach der Demontage kaum 40 v. H. der Kapazität von 1936 verbleiben wird. Aber auch dieser Rest wird nicht betriebsfähig sein, da gleichzeitig die wichtigsten Unternehmen der Uhrenbestandteilindustrieabgebaut werden sollen, Auch die Firmen für Uhrenspezialwerkzeug und werkzeugmaschinen werden ihre Produktionsmittel verlieren. Früher konnten 40 v. H. der Uhren exportiert werden. Und heute? – Nicht anders verhält es sich bei dem Zweig der Drahtverarbeitungsmaschinen, die von jeher ein besonders erfolgreicher Exportartikel waren (Wafios/Reutlingen). Der bedeutende Devisenbringer „Bizerba“ in Balingen, Produzent von Neigungswaagenfür Handel, und Industrie, wird abgebaut. Der deutsche Jahresbedarf – abgesehen von an der Ausfuhr – wird auf 48 000 Waagen geschätzt. Die Kapazität liegt heute bei 16 000 Waagen.

Württemberg-Hohenzollern exportierte 1938 für 75 Mill. RM, daran waren die Demontagebetriebe mit 35 Mill. RM beteiligt. Das Kaufinteresse des Auslandes für die spezifisch deutschen Spitzenerzeugnisse ist heute wieder groß, die Ausfuhrchancen wären günstig, wie die wieder angeknüpften Geschäftsverbindungen beweisen. Wir werden aber die Chancen nicht wahrnehmen können, obwohl sich der Ausfuhrzwang vorläufig immer weiter verstärken wird. -n.