Von Heinrich Scholz

I.

Es gibt nichts, was uns tiefer bewegen sollte wenn wir im Raum der Christnacht stehen, als die Engelsstimme mit der Verkündigung: „Vom Himmel hoch, da komm ich her“.

Man muß wissen, was auf den Märkten des Lebens zu hören ist, um die Worte des Engels, der die Christnacht erhellt, so zu erfassen, daß man ihnen nichts schuldig bleibt. Sie sind ein Kompliment zu allem, was man auf diesen Märkten kann hören wollen.

„Vom Himmel hoch, da komm ich her.“ Dies sind nicht Worte, über die man verfügen kann. Man kann sie nicht irgendwo unterbringen, wo sie wie vom Winde verweht existieren. Es sind Worte, die überhaupt nichts zu sagen haben, oder sie führen uns an ein Letztes heran.

II.

Nichts ist unmittelbarer zu dem, was mit dem Engel der Christnacht vom Himmel kommt, als der Gottesfriede, von welchem gesagt ist, daß er höher sei denn alle Vernunft.