In den Evangelien wird viel davon berichtet, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten sich bemühten, Jesus durch listige Fragen zu Aussagen zu verlocken, die ihn als einen falschen Propheten entlarven könnten. Und jedesmal erteilt er ihnen eine Lehre, die in unvergleichlicher Klarheit und Reinheit die Versuchung zunichte macht. Ein solcher Sieg der ewigen Weisheit über die Klugheit des Augenblicks ist auch die Antwort, mit der er der pharisäischen Frage nach dem „vornehmsten Gebot im Gesetz“ begegnet. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten nennt Jesus als die höchsten an den Menschen gerichteten Forderungen, und er fügt hinzu: „In diesen zwei Geboten hanget das ganze Gesetz und die Propheten.“ Wer den beiden Worten nachlebt, die an zwei getrennten Stellen des Alten Testaments stehen, die aber gerade in ihrer Zusammenfassung als Doppelgebot ihre neue christliche Wärme gewinnen, der gehört zu jenen Menschen guten Willens, denen in der Nacht der Geburt Christi „Friede auf Erden“ verheißen wurde.

Es wird wieder Weihnachten gefeiert, in der ganzen christlichen Welt und also auch in Deutschland. Bei uns ist das immer ein Fest der Nächsten, der Allernächsten gewesen. Jeder, ob er der Kirche nahe ist oder fern, will zu Weihnachten den Menschen, die ihm am engsten verbunden sind, Freude bereiten, Liebe erweisen. Keine äußere Not und Armut kann hieran etwas ändern. Am Weihnachtsabend will jeder von uns bei seiner Familie sein, und je weniger es zu kaufen und zu schenken gibt, desto inniger wird der Wunsche dennoch geben zu dürfen. Es ist schön, zu sehen, wie im Kreise der Allernächsten die Kunst des Schenkens mit den Erschwerungen wächst.

Aber ist damit auch nur der eine Teil desDoppelgebots erfüllt, das „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“? Denn wer ist dieser Nächste? Auch auf diese Frage hat Jesus einem Schriftgelehrten die Antwort gegeben: mit einem Gleichnis. Er erzählt von einem Mann, der „unter die Mörder“ gefallen war. Ein Priester und ein Levit gingen. achtlos an dem Schwerverletzten vorüber; aber ein mißachteter Samariter nahm sich seiner an. Wer hat sich hier als Nächster bewährt? Der Schriftgelehrte muß zugeben: „Der die Barmherzigkeit tat“. Und Jesus sagt: „So gehe hin und tue desgleichen!“ Wer ist Nächster? Jeder Helfende jedem Leidenden, und also jeder Leidende jedem, der helfen könnte. In aller äußeren und Inneren Not ist Nächstenliebe nichts anderes als die Liebe zum Mitmenschen. Mit der Weihnachtsfeier im Kreise derer, die uns durch Verwandtschaft oder Freundschaft die Allernächsten sind, bleiben wir von dieser Nächstenliebe noch sehr weit entfernt. In einem alten Hofbericht war einmal zu lesen: „Hierauf begaben sich die Allerhöchsten Herrschaften in den Dom, um dem Höchsten zu danken.“ Ein wenig von diesem Widersinn liegt auch in einer Rangordnung, die einen Allernächsten, der nichts entbehrt, stärker bedenkt als den Nächsten in Not In diesem Deutschland der Heimatvertriebenen und Ausgebombten, der Hungernden und Verzweifelnden wäre es nicht allzu abwegig, das menschliche Elend zum Maßstab der menschlichen Nähe zu wählen.

Der „Friede auf Erden“ ist sehr fern. Aber sind wir denn Menschen guten Willens? Befolgen wir das „vornehmste Gebot“? Ist nicht vielmehr das. Erschütterndste unserer Gegenwart der Zustand einer Welt ohne Güte? Überall wird verwaltet, geplant und gerechnet. Aber es ist zu wenig Liebe dabei. Und diese Liebe kann nur bei dem freundlichen Willen von Mensch zu Mensch, vom Nächsten zum Nächsten beginnen. Sie ist noch mehr ein Gebot des Alltags als des Festes. Aber gerade an einem Feiertage gibt es am ehesten die Muße der Besinnung, die Wir kaum noch kennen; Und weihnachtlich wäre eine solche Besinnungsrast ganz gewiß. Eine Stunde nur des Blicks nach innen, der Frage nach dem eigenen Genügen ist schon Gewinn. Wir haben uns darauf eingestellt, immer die anderen sehr streng, uns selbst sehr milde zu werten. Aber es geht hier nicht um „den Splitter in des Bruders Auge“, sondern um die eigene Brüderlichkeit. Wie weit bin ich, gerade ich von der Erfüllung des Gebote der Nächstenliebe. entfernt?, das ist die Frage der Weihnachtsbesinnung. Der Weg von dieser Frage bis zu dem Nächsten, dem geholfen werden könnte, ist nicht weit.

Fr.