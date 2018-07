Ist es Zufall? England schickt in diesem Dezembermonat 20 000 Kriegsgefangene heim, anstatt 15 000 in den Vormonaten. Wird draußen an Weihnachten gedacht? Aus Rußland werden diesmal an die 12 000 das Lager bei Munster passieren, anstatt der monatlichen Durchschnittszahl von 7000. Nicht alle, die aus Rußland heimkehren, müssen durch Munster-Lager gehen. Viele, die in der Ostzone zu Hause sind, fahren nicht erst hierher ins hannoversche Land weiter undin die Lüneburger Heide. Aber mit dieser Ausnahme finden alle Wege, auf denen Gefangene nach Deutschland heimkehren, ihren Schnittpunkt hier. In Munster-Lager müssen sich die Wege kreuzen. Es ist das einzige, das zentrale Entlassungslager, das in der britischen Zone noch besteht. Da kommen monatlich aus Frankreich 5000 bis 8000 Männer, aus Belgien 2000 bis 3000 und aus anderen Ländern wie Italien, Norwegen oder Luxemburg kommen monatlich nochan die 7000. Von hier aus führen viele Wege in das zerrissene Deutschland hinein. Von jenen Gefangenen, die aus England eintreffen – wie gesagt 15 000 monatlich – verteilen sich 6000 auf die englische Zone, 4000 auf die amerikanische, 4000 auch auf die russische Zone und Berlin und 1000 etwa auf die französische Zone. Ein schönes Lager ist dies nicht. Wie könnte ein Lager schön sein? Aber die Baracken sind wenigstens sauber, nicht ungepflegt sind die Wege durch die Barackenstadt, und es sind Bäume da: die geben Dämmerung wie aus Güte. Ja ihr Anblick könnte sogar innere Stille geben. Aber das ist nicht wahr. Die Heimkehrer sind Wartende. Und Wartende können nicht ruhig sein. Die in der britischen Zone bleiben,brauchen zwei bis drei Tage, ehe sie endgültig frei sind. Fünf Tage dauert’s bis Transporte in die amerikanische und russische Zone geben, 14 Tage gar zur Entlassung in die französische Zone – „wegen eines Gegenverkehrs“, wie eine Auskunft lautet. Drei Wochen vergehen, ehe die Berliner heimfahren können,und für die, Wartezeit zur Reise in die russische, amerikanische, französische Zone und nach Berlin lautet die Erklärung: „Es müssen immer tausend Mann beisammen sein.“So warten sie alle und sind unruhig, obwohl sie anerkennen, daß die Entlassungsformalitäten, die sie„Papierkrieg“ nennen, korrekt und flüssig vor sich gehen. Dennoch heißt ein Tag in diesem Lager, Erfahrungen von Jahren sammeln. Stehe ich dort, wo sich im Lager die Straßen kreuzen, so sehe ich sie einherschlendern oder heranmarschieren, sich näher schleppen oder herumspazieren, und nicht die verschiedenen Uniformen allein, sondern der Blick auf die Gesichter und auf das Gebaren verrät, daß sie verschiedene Menschen sind, je nachdem, aus welchem Lande sie kamen. Den Mann aus England unterscheidet man auf den ersten Blick von dem, der aus Rußland kommt. Es sind verschiedene Menschen geworden. Das Gesicht des fremden Landes hat ihr Antlitz geprägt. Und doch ist es nicht übertrieben zu sagen, daß die Worte „Deutschland“ und „zu Hause“ demselben Eindruck auf sie machen. In Munster-Lager kreuzen sich so nicht nur die Straßen, die auf der geographischen Karte zu bezeichnen sind, sondern zugleich die Wege der geistigen Situation. Hier hören die Kriegsgefangenen auf, Massenmenschen zu sein, die Formation entläßtsie; von hier ab werden sie Zivilisten und – Menschen sein.Hier legen sie alte Lasten ab und buckeln neue auf: private Sorgen. Und hier stellen sie neue Fragen: Wie kann uns geholfen werden? Wer hilft?

Ein wenig abseits im Lager steht: die geräumige Baracke der YMCA – so die englische Abkürzung des international organisierten Vereins Christlicher Junger Männer; es ist die Vereinigung, die in den Jahren 1934 bis 1945 in Deutschland verboten war und die heute gemeinsam mit den Hilfsorganisationen der beiden kirchlichen Konfessionen und dem Roten Kreuz dort helfen will, wo behördliche Korrektheit nicht wirken kann. Sie haben Pakete gesammelt, so daß 7000 Mann, die um die Weihnachtstage im Lager sein werden, ein Geschenk erhalten, das nicht einmal gering an Wert ist. Und zwar sind da derjunge Lagerpfarrer Brückner, der selbst lange genug Kriegsgefangener war, und ein junger Vertreter der YMCA mit Namen Rudolf Rennecke: die beiden haben sich der Sache wohl am meisten angenommen. Nicht so, daß sie es etwa bei Paketen genug sein ließen. Sie erzählten von ihrem Gedanken einer Art Patenschft, die in die Zukunft und in die Ferne wirken soll. Sie wissen nämlich, daß die privaten Sorgen der Heimkehrer nicht erst in Munster-Lager beginnen. Die Sorgen gehen den Heimkehrern voraus. Da können sie nun aus den Gefangenenlagern, in denen sie sich gegenwärtig noch befinden, Briefe voraus mit Wünschen, Plänen, Fragen schicken, und was den Gedanken der Patenschaft betrifft, so wäre es der Wunsch, daß alle, die ein wenig Möglichkeit zu raten und zu helfen haben, sich an die YMCA-Stellein Munter-Lager wenden, damit brieflich schon Kontakt zu einem Gefangenen, der demnächst Heimkehrer werden soll, hergestellt werden könnte. Sie erzählen dort im YMCA-Lager davon,wie heute sich die Hilfe der Kirchen am meisten auswirkt, die des „Evangelischen Hilfswerks“ und der katiolischen „Caritas“. Das Rote Kreuz gesellt sich als dritte große Helferin hinzu. Soforthilfe! – so. betonen sie in der YMCA-Baracke. Es müsse schon hier geholfen werden, hier im Entlassungslager! Die Heimkehrer brauchten vor allem Zivilanzüge sofort und ohne Zögern. „Und warum“ – so wird gefragt, „steht wohl die Freie Arbeiterwohlfahrt, die Parteiorganisation, auf dem Standpunkt, die Hilfe müßte erst am Entlassungsort einsetzen?“

Es ist verständlich, daß die Heimkehrer, wennSie der Weg zum Lagerpfarrer oder zu den Männern YMCA-Organisation führt, nicht mehr in „Reih und Glied“ erscheinen. Aus der Masse tritt der Mensch, hervor, zeigt sein Antlitz. Doch habensich, wie der Lagerpfarrer sagt, Typen gebildet: Das ist der Mann aus England. Gepflegt, verwöhnt, gesund und ordentlich gekleidet. Er hat sich als Facharbeiter auf der Insel bewährt und hat das Bewußtsein, daß auch in England der Deutsche wieder etwas gilt. Er kommt mit gefülltem Seesack. Er ist äußerlich, und innerlich satt, Er hat Pläne. – Da ist der Mann aus Ägypten und dem nahenOsten, ein Mann, der ähnliche Züge trägt, gesund und braun gebrannt. Doch was ihn plagt, ist oft eine gewisse Renitenz gegen die Siegermächte. Er hat unter bitteren Verhältnissen oft schwer arbeiten müssen. – Da ist der Mann aus Belgien. Er hat im Bergwerk gearbeitet, ist muskulös und bescheiden. Er hat von allen Kriegsgefangenenim Lande des einstigen, Gegners seit Jahresfrist wohl die meiste Sympathie erfahren und eine Anerkennung, die ihn in der Wertschätzung noch an ehesten der Bevölkerung gleichsetzte.– Da istderMann aus Frankreich. Er kommt nicht ohneVerbitterung und oft in abgerissenem Zustand, was seine Kleider betrifft. Aber er ist gerecht genug zu sagen, daß sich in den meisten französischen Lagern die Verhältnisse gebessert haben, wenn auch regionsweise immer noch der Haß gegen den Mann aus Deutschland spürbar ist. – Und da ist der Mann aus Rußland, wie er im Zimmer des Pfarrers steht. Er ist im Wesen und Ansehen russlichgeworden. „Ein ausgepreßter Schwamm“, sagt der Pastor, „ausgelaugt und ausgebrannt, jedem Einbruch einer Dämonie preisgegeben, zerlumpt, krank an Leib und Seele. Einer, der entschlußlos und mechanisch auf Befehle handelt wie eine Maseine. Er ist verschüchtert oder mißtrauisch. Er hat sich seelisch abgekapselt und ist scheu bis manchmal in ihm und seinen Kameraden die Moral eines Wolfsrudels erwacht, das sich mit ungehemmter Gier auf alles Nützliche stürzt. Einige sind verschwiegen, andere geschwätzig wie Kinder. Doch forscht man tiefer, so findet man daß sie angefülltsind mit Fragen. Sie haben Angst. Manchmal sogar Angst vor der Freiheit, die sie doch mit allen Fasern ihres Herzensersehnten.“

Es ist wahr: Die Rußlandheimkehrer reden wenig, aber plötzlich bricht es aus ihnen heraus, und dann sagen sie, oft nicht die Wachmannschaft ihre Peinigerwaren, sondern jene Deutschen unter ihnen, die sich zu Funktionären aufgeschwungen hatten. Sie sagen, daß es Unterschiede in Rußland gibt und viele loben das Gebiet von Leningrad, in dem manenergische Maßnahmen getroffen habe, daß die Kriegsgefangenen nicht mehr unkontrollierbaran Entbehrungen stürben Fast alle aber sagen, Haßhätten sie in Rußland von der Zivilbevölkerung nur in seltesten Fällenerfahren. Und sie berichten von ärmlichen Tauschgeschäftendiesie mit russischen Einwohnern machten und von den Versuchen, wie ein Teil den anderen über Wasser hielt. Doch obwohl sie nicht nur Elend, sondern dann und wann auch Güte erlebten. sind ihre Erinnerungen niemals schön, amwenigsten an die Kirgisensteppe, wo allein schon die Natur grausam genug zu sein scheint, und am allerwenigsten an das winterliche Sibirien, wo spätestens im November der Frost einsetzt: dies bedeutet, daß man fortan bis zum Frühlingmit dem vorhandenen Vorrat an Lebensmitteln auskommen muß... Die Portionen werden knapper, je länger der Winter dauert, die Korruption wird größer, an denen leider wieder die deutschen Funktionäre beteiligt sind.

Kameradschaft? Brüderlichkeit? Oder, das Wort der Nächstenliebe, das so gutzu Weihnachten klingt? Im Munster-Lager geschieht es oft, daß unter den Heimkehrern, gerade auch unter denen, die aus Rußland kommen – einer derHaus und Hof, eine Beamtenposition oder ein Geschäft als gesicherten Lebenskreis aus altem Besitz oder früherem Anspruch weiß, einen Genossen seines Leidens, der nicht weiß wohin weil er im Osten Heimat und Familie verlor, mit sich nach Hause nimmt. Das ist das große Beispiel.

Wiesie sich innerlich gewandelt haben, die-Heimkehrer aus Ost und West,dafür weißder Lagerpfarrer auch Typisierungen, Merkmale innerlieber Haltung, die nicht auf den ersten Blick aus jedem Antlitz abzulegen sind. Es gibt dieGleichgültigendie Müden, Bitteren, die ein Appell „Nimm dich zusammen, du bist doch ein Christ!“ nach der Erfahrung des Pfarrers nicht leicht herausholt aus ihrer Lethargie. Es gibt die Besessenen, die in der langen Gefangenschaft „Lebensrezepte“ erfunden haben und die fanatisiert sind – sei es für eine Sache oder eine Idee – und hinter derenDrang, vielbeschäftigt zu sein, im Grunde oft nur ein äußerlicher Fluchtversuch vor einem inneren Nihilismus steckt. Da sind die Abwehr-Menschen. die Menschen der Einsamkeit, die Haltung haben, aber keinen Halt. Und da sind die Menschen des Übergangs, die sich in einer inneren Krisis befinden, wie in einem Fieber und die wie Kranke eines Arztes bedürfen: einer Hilfe, die nichtin der Phrase stecken bleibt, einer Hilfe der Wirklichkeit.

Ich fand zuletzt, daß in Munster-Lager nicht nur die Psychologie wie ein Appell sprach, sondernsogar, die Statistik, Ein Beispiel: Zwei Drittel der Englandheimkehrer haben feste Wohnsitze, ein Drittel ist heimatlos, Flüchtlinge aus dem Osten. Wo sollen sie hin? Wo sollen sie bleiben, wenn niemand hilft?