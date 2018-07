vom 18. Dezember bis 24. Dezember 1947

Außenminister Bevin erklärte im britischen Unterhaus, es müßten außerordentlich weittragende Beschlüsse gefaßt werden, um dem Scheitern der Außenministerkonferenz Rechnung zu tfagen. Er betonte jedoch, daß Großbritannien keinerlei Interesse an der Aufteilung der Welt in zwei Lager habe. Die britische Politik strebe die politische und wirtschaftliche Einheit Deutschlands unter alliierter Kontrolle an, wolle aber nicht die eigene Sicherheit vergessen. Im Anschluß an die Unterhausdebatte Bevins erklärte derfrühere Außenminister. Eden, daß Großbritannien keine andere Wahl habe, als alles in seiner Macht stehende zu tun, um wenigstens in dem Teil Europas. wo es noch Handlungsfreiheit besitze, den Wiederaufbau zu fördern.

Außenminister Marshall sprach zum amerikanischen Volk über das Scheitern der Londoner Konferenz. Alles hänge davon ab, ob es gelingen werde, Westeuropa wieder aufzubauen. Die Sowjets propagierten offen, daß dies nicht möglich sein werde und deswegen werde so lange mit ihnen keine Verständigung möglichsein, bis sie vomGegenteil überzeugt würden.

Präsident Truman erklärte auf einer Presse-Konferenz, daß er wegen des Scheiterns der Londoner Konferenz nicht im geringsten entmutigt sei sondern an den Frieden glaube. Zu einem Zusammentreffen mit Stalin oder einem Dreiertreffen mit Stalin und Attlee sei er bereit, jedoch nicht Außerhalb der Vereinigten Staaten.

DieAußenminister-Stellvertreter, die sich mit der Österreich-Frage beschäftigen sollen, haben ihre Beratungen bis zum Februar 1948 vertagt.

Die demokratischen USA-Senatoren traten dafür sin, daß die USA zusammen mit Großbritannien und Frankreich die Verhältnisse in Westeuropaauch ohne die Sowjetunion stabilisieren sollten. Senator Maybank erklärte, Großbritannien und die Vereinigten Staaten sollten einen Sonderfrieden mit Österreich und Deutschland schließen, ohne auf die Sowjetunion zu warten.

Präsident Truman forderte den Kongreß auf 17 Milliarden Dollar für das auf 4 1/4Jahr befristete Programm zum Wiederaufbau. Europas zu Willigen.