Ein nationale Unglück, dessen Folgen unabsehbar sind – nicht anders kann unser deutsches Urteilüber den Ausgang der Londoner Konferenz lauten. Über nichts haben sich die Außenminister so widerspruchslos geeinigt, wie über den Abbruch der Verhandlungen und die Vertagung, des Außenministerrats auf unbestimmte Zeit. Der Graben zwischen Ost und West ist jetzt so vertieft, daß er. fast unüberbrückbar scheint, und die Trennungslinie geht mitten durch unser Land,

Die Vereinigten Staaten haben einen strategischen Rückzug. angetreten. Im September1946 erklärte Außenminister Byrnes in seiner schönen und denkwürdigen Stuttgarter Rede, daß Deutschland einen Anspruch auf gerechte Grenzen im Osten habe und daß weder in Jalta noch in Potsdam die polnische Westgrenze an der Oder-Neiße-Linie festgelegt worden sei. Mit jenem bewundernswerten Ethos, das zu der Tradition amerikanischer Außenpolitik gehört, machte er sich zum Verteidiger des Rechts! das auch dem Schwachen zusteht, führte er den Angriff gegen die unrechtmäßigen russischen Ansprüche. Jetzt hat General Marshall sich entschlossen, die Kampflinie zurückzuverlegen, Westeuropa an der Westgrenze der deutschen Ostzone zu verteidigen,sich hiereinzugraben und von dieser Position aus den politischen Stellungskrieg zu führen. Dabei sind nicht nur die Hoffnungen der deutschen Flüchtlinge ausder Ostgebieten, wieder in ihre Heimat zurückzukehren, für lange Zeit jedenfalls, zunichte gemacht, es sind auch20 Millionen Deutsche aus der Sowjetzone einem System ausgeliefert worden, das der größte Teil von ihnen nicht bejaht und gegen das sich zu wehren, ihnen wenig Möglichkeit gegeben ist. Die Sphäre Europas, in der die Russen ungehindert schalten können, hat sich wieder einmal vergrößert. Kein Wunder, daß Molotow, wie aus London berichtet wird,-guter Stimmung war, als er die letzte Sitzung, verließ.

Die Konferenzging ‚nicht‘ um die Einheit Deutschlands, sondern um die Durchführung des Marshall-Plans. Der Schwerpunkt lag viel mehr in Washington als in London, und im Mittelpunkt standen eigentlich, wenn auch wenig davon gesprochen wurde, die beiden Vorlagen, die dem amerikanischen Kongreß zugeleitet worden sind: die Soforthilfe für Frankreich und Italien und das langfristige Programm zum Wiederaufbau Europas. Natürlich taten die Sowjets, was sie konnten, um diese amerikanischen Pläne zu stören. Zwar die Soforthilfe zu bekämpfen, war London, nicht die geeignete Plattform. Deshalb wurde, in Frankreich und Italien zum Generalstreik aufgerufene das war die Begleitmusik zur Konferenz. Sie endete für die Sowjets mit einem Mißklang: aus dem Machtstreit gingen die Regierungen der Mitte in Paris und Rom gestärkt hervor. Der Bericht, den John Foster Dulles aus Paris, – wohin ihn Marshall geschickt hatte, brachte,klang sehr beruhigend, und der Kongreß ließ sich überzeugen, er bewilligte die Soforthilfe. Rußland revanchierte sich damit, daß es die Verhandlungen über einen Handelsvertrag mit Frankreich abbrach und ihm die dringend ersehnte Lieferung von Weizen versagte.

Die zweite. Vorlage, die langfristige über den eigentlichen Marshall-Plan, wird vom Kongreß erst im Januar beraten werden. Dies ist der letzte Termin, zu dem sie noch in einer sachlichen Atmosphäre erledigt werden könnte. Die amerikanische Präsidentenwahl im nächsten November wirft ihre Schatten voraus, und herkömmlicherweise stehen politische. Debatten im Kongreß mindestens ein halbes Jahr vorher unter dem Einfluß dieses Ereignisses. Eine Vorlage wie die Europahilfe; die vom amerikanischen Volk Opfer verlangt; könnte leicht an der Rücksicht auf verständliche Versprechungen, die die Parteien im Wahlkampf machen müssen, scheitern. Jede Verzögerung also würde die Gefahr, der Ablehnung heraufbeschwören. Dies war der Grund dafür, daß Molotow versuchte, allen Entscheidungen in London auszuweichen, indem er eine Vertagung um zwei Monate vorschlug, damit die einzelnen Regierungen getrennte Denkschriften für einen deutschen Friedensvertrag ausarbeiten konnten. Diese zwei Monate wurden, ihm von den Westmächten nicht bewilligt, denn es kam Marshall darauf an, unter allen Umständen eine Entscheidung zu-erzwingen, die er dem Kongreß vorlegen könnte. Molotow war also vor die Wahl gestellt, entweder eine Schwenkung der russischen Politik um 180 Grad vorzunehmen oder den Bruch zu akzeptieren. Das Wort Kompromiß stand nicht im Programm der Konferenz.

Da er einer Entscheidung nicht ausweichen konnte, suchte der russische Außenminister wenigstens vor der Weltöffentlichkeit recht zu behalten. Auf zwei Punkte konzentrierte sich seine Taktik, auf die Methode ungewöhnlich scharfer Angriffe gegen die Deutschlandpolitik der angelsächsischen Mächte, denen er Ausbeutung und den Versuch kapitalmäßiger Überfremdung vorwarf, und auf ein starres Festhalten an dem Recht der Sowjetunion, auf Grund von losen Besprechungen in Jalta, Reparationen in Höhe von 10 Milliarden Dollar aus der laufenden deutschen Produktion innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren herauszuziehen. Die Angriffe gegen die Besatzungspolitik wurden von den Westmächten zurückgewiesen, das Recht auf Reparationen wurde Rußland bestritten, solange England und Amerika erhebliche Beiträge zur Ernährung des deutschen Volkes und zur Ingangsetzung seiner Wirtschaft leisten müßten. Als Molotow sich endlich weigerte, Zahlen für die bisherige Entnahme an Sachwerten und laufender Erzeugung, die von den Westmächten auf mindestens sieben Milliarden Dollar geschätzt wurden, bekanntzugeben, bevor Rußlands Anspruch auf Reparationen grundsätzlich anerkannt sei, schlug Marshall unter Zustimmung von Bevin und Bidault vor, die Konferenz zu vertagen, ohne daß ein neuer Termin für einen Zusammentritt des Außenministerrats Vereinbart worden wäre.

Deutschland ist gespalten. Die Westzonen haben in Zukunft die Aufgabe, im Rahmen des Marshall-Plans zu arbeiten – nicht etwa für sich allein, sondern für den Aufbau Europas, zu dem sie damit wohl, wenn auch mit minderen Rechten, zugelassen sind. Die Ostzone ist gezwungen, die russischen Ansprüche auf Reparationen zu erfüllen und wird dafür in den russischen Ostblock eingegliedertert werden. In Berlin wird sich der Kontrollrat wohl noch einige Zeit halten und der Stadt damit ihr Sonderstatut gewähren. Das ist. die einzige schwache Klammer – so könnte es scheinen – die Deutschland noch zusammenhält.

Ist sie es wirklich? Es mag so aussehen, als sei Deutschland heute nur noch ein Objekt der Weltpolitik – die Deutschen selber-jedenfalls brauchten es nicht zu sein. Jeder einzelne hat das Recht, sich weiter für eilten Zusammenhält beider Teile einzusetzen. Er hat auch die Pflicht, sich hierbei durch einseitig eingestellte und nur an die Macht der eigenen Partei denkende engstirnige deutsche Politiker nicht hindern zu lassen, auch wenn ihm dies – persönlich Nachteile bringen könnte. In diesem Sinne ist es sehr zu begrüßen, daß der Berliner Bürgermeister Dr. Friedensburg bekanntgegeben hat, daß er seine Bemühungen, zusammen mit Alfred Weber und Professor Geiler eine überparteiliche Gemeinschaft deutscher Persönlichkeiten aus allen Zonen zu schaffen, um nachdrücklich den Zusammenhalt Deutschlands zu wahren, verstärken will. Wir hoffen, daß auch Paul Loebe sich nicht, hindern lassen wird, weiter hierbei mitzuarbeiten.