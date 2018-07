Ende J 94 6 ist — "ohne klare Stellungnahme des Stammhauses — ein Teil der Bosch :Werke aus der südlransösjächen Zone in das Saargebiet übergeführt worden. Nunmehr hatdie BosckGmbH dieMitteilung erhalten, daß unter Anwendung des franzosis chen DekartellterungsgÄSetze die BoschBetriebe im Saargebiet gegen Bezahlung ausgegliedert worden sind. Ein Einverständnis zwischen Bosch und de Militärregierung konnte nicht erzielt werden, da Frankreich die Vürnsche des. Unternehmetis auf einen gemeinsamen Rs: trieb des W_erkes in der Saar nicht erfüllen wollte. Bosdi hat gegef diesen einseitigen Entscheid in Bäden Ba den Eiisprach erhoben mit der Begründung, daß auf diesem . Wege der deutschen Wirtschaft Produktionskapazität ritzogen und diese der; französischea Wirtschaft nutzbar gemacht werde, ohne daß eine Anrechnung auf Reparationskonto erfolgt Bosch ist ein iffteraatäonaleg Unternehmen, aas >. mit seinem Lizenzvertreter "tavalette" in Paris &a der ; Saar eine saarländisch französische, Gesellschaft gründen wollte Der Hinweis auf "die Entziehung deutscher Produktionskapazität kommt jeichlsch spat. Es sieht so aus, als ob die Firma, weil ihre internationalen Ambitionen nicht zuni Erfolg führten, sich nun Kintei einem iiationalen Manie! , verschanzte. Soweit Bosch; die Militärfegkrurtf geht inzwischen einen Schritt weiter In französischer- Kriegsgefangenschaft befindliche Angehöriga der Bosch Werk werden aufgefordert sich" für ei?J Jahr dem neuen Werk an der Saar zur- Verfügung; zu stellen, andetnfalls sie Siu Gefangenschaft ver bleibejo ; Es ist für uns bedauerlich zu sehen, wie ein Militärregierung- mit einseitigen Anordnungen ztt Werke gehen kann —n. "

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.