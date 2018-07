"Fie. Weltbank wird vorläufig keia Äiileihen an. europäische Länder erteilen, sondern zunächst das Ergebais der Kongreßverharidkageft über "den Ma"fsIialJ Plan:abwarteu " Schnttbesfiinjpuagei! für den. Fall einer Abw ertung deä britischen Pfundes sollen auf. Wunsch der Türkei in das bestehende btitiscli tärkkche Finansabkomnien aufgenommen werH eu " Die, englisch Regierung kündigte eiaetä allgemeinen Lohn topp aa| von dem nar iie kbenswiditigen Ittdusttieu ausgenoijimeu ein sollen. Ebenfalls soll jede Erhöhung yois GewiHaen und anderen Einnahmen gebremst werdesr. Dureh diese bisher schärfste Maßnahme der gegenwärtigen Regierung. gegen die Inflationstendehz sollen, vor allem mit Rücksicht auf deu Export, die- Prcdukrionskos ten stabil gehalten werden : , Der. Kurs für das Pfand Sterling ging, auf dem französischen Schwärzen: Markt auf 720 Frais und der des Dollar auf 502 Fraucs aimidfc Auf dem freien Markt, wurde der Dollar sait 307 Francs gegenüber dem offiaielka Ktir von 214 Francs gehandelt, Die USA sind bereu dsi pol isiien Regierung eine Anleihe zu gesakefi wenn Polin sich ver piichtet, tur die Dauei dei awrjt 2:3 MarshallPlanes Europa Koblen ?u !:efein ßie A ufienhandelsi jrsJtze. Po o> mschnefiUdi "der besetzter deufcfaeo Cstgiaiete Bten 1947 eine halbe Milficde Dollar encidit gv£< n 27 Millionen Dollar 1946 vijd 7i Milaonc Dollar 194= wird von polischei Seuc mit?etei]s T ohnerhohungen rui fünf 8ei iUj p ?ii hat die Beschlusses Jes ALiicrten KoütroSratc sugestan den. In der TextiliHdtstrk 5 nd L ilnterhohungen bis zu 15 v H and im CcK ?idung=itwrbe bis zu 12 v, H vorgesehen. Im 3rgbau lausgencmmen Kohlenbergbau und Torfiadustrk 1) wurden Er höiungen bto zu 1 5>. H, bei den Eisenbahnen für Arbeiter bis zu 10 v H und bei Focstärbeitera bis zu. 16v. H bewillig , : " " > Dk Ejnfuhi von ewäl 4MiIHorten t Sciwedeiierzeii für " die eisenschaffehde Industrie der ßizöne Vertreter der. JEIA, der Militärregierungr und "des; Amtes für, Stahl unid. Eisen in Stocfchoim führten. . 7000 t Zelfetofi sollenaasSchweden in die ver- inigten Westzonen eingeführt werden Die, ersteh , 1000 t sind bereits eingetroffen " Für: 100 Millionen Dollar sollen künftig Güter der- Kategorie B (Rcthstpffe ; und Pertigfabrikate außer Lebensmit teln) viertdjährlich im Jahre 1948 ; in- die Bizooe eingeführt werde. Ein Vorgriff auf das nächs te Quartal ist möglich Falls die. Ausfuhrerlöse größer sein : wperde, als, man zur Zeit erwartet, wirdeineweiter:. Steigerung der Einfuhrbefräge erfolgen r r : : , : ;, , , .

295 Mill t RöktahlblÖcke wwdea 47 in der Doppelzone erzeugt,>:, L Ueoztiager Di t H Lorenz Bald Schmidt dl Siraönl, Richard Tüngel, Dr. Gerd Bucerius.

