Wir leben in einer Zeit, in der das alttestamentarische Empfinden und Urteilen sich immer stärker durchsetzt. Das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn regiert die Stunde, und der Gott des Alten Testamente, der von sich selber sagte, er sei ein eifriger, oder wie wir sagen würden, effernder Gott, bestimmt das Bild der Autorität, und zwar der staatlichen Autorität; denn für echte Götter ist kein Raum mehr in unserer Zeit.