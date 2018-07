Der "Pressedienst des "Einzelhandels" bringt in einem Bericht, betitelt: Erfahrungen des saarländischen Einzelhandels, eine Schilderung der Auswirkungen des Übergangs zur französischen Währung unter gleichzeitiger weitgehender Lockerung der Zwangswirtschaft. Man schreibt: Am interessantesten war die Reaktion der Verbraucher auf die geänderten Verhältnisse. Wirtschaftliche Vernunft hätte es dringend geboten, im Einkauf überlegt und zurückhaltend zu sein denn die Umstellung der Behälter, Löhne und Renten ist. so ungünstig erfolgt, daß die Bevölkerung über Nacht ihre Armut erkennen mußte ... Eine halbverhungerte, verelendete Bevölkerung hat gegen ungewohnte Warenangebote keinerlei Widerstandskraft. Sie hat das Rechnen verfehlt und vergessen, daß man in normalen Zeiten die Schaufenster zwar anschaute, aber nur in Ausnahmefällen das Geschäft betrat, Die Ladenschlange, bei uns eine Folge des Mangels, wurde hier zu einer Folge des Überflusses ... Zur Befriedigung dieser Kaufwut wurden bedenkenlos die letzten Ersparnisse eingesetzt."

Ähnliches berichtet Alexander Werth, der Moskauer Korrespondent des "Manchester Guardian": Kennzeichnend für die neue Lage (Aufhebung der Rationierung nach der Geldreform) sei, daß die Bevölkerung vor allem Lebensmittel kaufe. "In den ersten Wochen nach der Reform setzte, ein Run ein." – Wenn sich dieser erste Ansturm recht bald gelegt hat, da aus anscheinend recht großen Reservelagern fortgesetzt neue Waren nachgeströmt sind, so muß man sich jedoch darüber klar sein, daß eine ähnliche Käuferpsychologie bei uns zutage treten wird, wenn mit der unumgänglichen Geldreform größere Freiheit in der Bewirtschaftung einsefet. Im Gegensatz zur Saar, der sich dir französischen Produktionsmärkte öffneten, und zu Rußland, wo der totalitäre Staat den Warennachschub sehr gut vorbereitet hatte, Würden bei uns die Läger bald wieder erschöpft sein, wenn zuviel "Kaufkraft" aus alter Reichsmark bestehen bleibt, wie das die "milde" Geldreform bedingen müßte. Es ist bekannt, daß die Betriebe zwar Ware zurückhalten, um nach der Reform "ehrliche Geld" dafür zu erhalten, aber die Erzeugung ist insgesamt so beschränkt und anderseits der Mangel So groß, daß bei unserer verfahrenen Situation jeder Spekulation Tür und Tor geöffnet sind, wenn nicht die Produktion durch Hilfen vom Ausland her; also; gelingende Rohstoffeinfuhren (vielleicht auch fertigwaren-Importe) gesichert ist. Sonst wird das "psydialogische Moment" der Geldreform schnell verspielt sein, und einer Resignation Platz machen, die sich von der heutigen Apathie in nichts unterscheidet. –n.