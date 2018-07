Von Kurt Pergande

Schon auf dem Bahnhofsplatz umfaßt der Blick schmerzhaft das Alltägliche, Wüste, Erwartungslose: die häßliche Monotonie der Zerstörung In Schutt lange Häuserzeilen und Fabriken, das ehemalige markgräfliche Jägerhaus; und die ehemalige markgräfliche Reiterkaserne. Das Rathaus eine Ruine, der großeFlügel des alten Schlosses ausgebrannt. Ruinenfelder am Marktplatz. Villa Winfried von einem Bombentreffer aufgerissen. Die herrliche Eremitage schwer getroffen, und klaffende Wunden in der großflächigen freundlichen Gartenstadt. Düster auch das sonstige Tatsachenbild Von stehenden 3800Privatquartieren und 400 Hotelbetten,, sind die Privatquartiere restlos. die Hotelunterkünfte bis auf 300 geschwunden. Die Einwohnerzahl ist von 42 000 Seelen vor dem Kriege durch den Flüchtlingszustrom auf 57 000 gestiegen, und dies bei 38prozentiger Zerstörung des Wohnraums. Diese Stadt landschaftlich so herrlich, gebettet, von so vielen geliebt und gewürdigt, als einstige Markgrafenresidenz geschmückt mit ntersetzlichen Kulturschätzen und ausgezeichnet vor der ganzen Welt durch ihre Verpflichtung als Richard-Wagner-Festspielsta dt – auch sie also scheint vom Kriege Verschlungen.

Die Stadt ist nur schwer angeschlagen, sagt man. Auf die wie durch Fügung verschont gebliebenen Festetätten – das Festspielhaus und das Markgräfliche Opernhaus – konzentriert sich vor allem der Aufbauwille der Stadtverwaltung, die Bayreuth wieder zur Stadt der guten Theater- und Musikpflege und zur Stadt des Fremdenverkehrs zu machen bestrebt ist. Erste Aufführungen Mozartscher Opern im MarkgräflichenOpernhaus, diesem vielleicht schönsten Barocktheater des Kontinents, das wie kein anderes geeignet scheint, dem Melodienreichtum Mozarts einen Rahmen zu geben, waren künstlerisch ermutigend und zugleich eine Kraftprobe der Verwaltungskunst werden rund 28 000 Besuchen untergebracht. Diese Festwochen sollen im Sommer – zum 200. Geburtstage des Opernhause; – wiederholt werden. Die eigentliche Aufgabe Bayreuths jedoch bleibt die Wiedererweckung. der Wagner-Festspiele, und dieses Problem bewegt viele Berufene wie Unberufene im In- und Ausland. Das große und komplizierte Räderwerk der Organisation, das bisher gestützt auf rund siebzigjährige Erfahrung, vom Hause Wahnfried selbstandig in Gang gehalten wurde, steht endgültig still. Dieser Zustand der Agonie kann ebensowenig durch bloßen guten Willen der Stadt Bayreuth wie durch Improvisationen von Privatstellen überwunden werden. Es muß Grundlegendes und Entscheidendes geschehen.

Es ist nicht allgemein genug bekannt, daß Stadt Bayreuth und Wagner-Festspiele keine identischen Begriffe sind. Mit der Erbauung des Festspielhauses zur ausschließlichen Aufführung seiner Werke Hatte Richard Wagner einen in der Welt des Theaters einzig dastehenden Fall geschaffen Als Besitzer, Direktor und Spielleiter konnte er in der Gesamtleitung des Hauses nach eigenem Willen handeln, ohne Wünsche und Bedingungen von Stadtverwal- und investierten Kapitals Rechte an Verwaltung müssen. Mit dem sich weitenden Rahmen der Festspiele und ihrem wachsenden künstlerischen Ruf, ergab sich jedoch bei der periodischen Wiederkehr eine gewisse Zusammenarbeit zwischen dem Hause Wagner und der Stadt Bayreuth von selbst. Die Stadt, aus der Einnahmequelle des Fremdenstroms ebenso schöpfend wie der Besitzer des Festspielhauses, sorgte für Stellung, Klassifizierung und Verteilung der Quartiere und gab im Laufe der Jahre den Festspielen durch Verwirklichung großzügiger Stadtplanungen (Parkanlagen, verbesserte Verkehrswege. Erbauung eines Schwimmbads) den würdigen äußeren Rahmen. Aber außer solchen administrativen Aufgaben, ihres speziellen Bereiches besaß die Stadt keinerlei Einfluß auf die Festspiele und besitzt ihn jure auch heute nicht. gilt noch immer das Testament des Meisters und nach ihm bleibt die Durchführung der Festspiele so lange in Händen des Hauses Wagner wie fähige leibliche Erben vorhanden sind. Diese Erben sind heute; Frau Winifred Wagner als Vorerbin, ihre Söhne Wielandund Wolfgang und die Töchter Friedelind und Verena. Der Urteilsspruch der Spruchkammer. Bayreuth, gegen den die Verurteilte wie der Ankläger Einspruch erhoben haben, schaltet die Führung Frau Winifred Wagners aus. Zur Übernahme der Aufgaben wurde nunmehr nichteinerder Söhne, sondern ein Treuhänder bestimmt, Herr Edgar Richter. Als Sohn des bekannten Kapellmeisters Dr. Hans Richter (unter dessen Stabführung einst das Festspielhaus in Bayreuth feierlich geweiht wurde und der insgesamt jahre seines Lebens dem Hause Wagner treu verbunden blieb), wurde er frühin die geistige und musikalische Tradition eingeführt. Er bringt also ab Nichtverwandter gewiß die glücklichsten Voraussetzungen für sein schweres Amt mit. Als gereifter Mann und Künstler spricht er mit ruhiger Sachlichkeit von seinem Auftrag und ist sich seiner rechtlichen und sittlichen Verantwortung bewußt. Die juristische Seite umfaßt unteranderem Vermögens-, Verwaltung und ökonomische Verwaltung des Festspielhauses. Die sittliche Forderung gebietet, das Lebenswerk des Meisters im Sinne seines Testaments gegen ungerechtfertigte Eingriffe und Ansprüche zu schützen, die jetzt unter Ausnutzung gewisser Stimmungen und Tendenzen der Sache drohen. Und nicht zuletzt bleibt die Aufgabe ebendiesemLebenswerke Richard. Wagners neuen Auftrieb zu geben.Überwindung von Reise- und Versorgungsschwierigkeiten, Unterbringung der Gäste, Auswahl der Künstler. Aufbau eines neuen Orchesters und Ersetzung gestohlener Kostüme sind Aufgaben, die der Lösung warten. Den dunkelsten Schatten aber wirft die materielle Krisis, da die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, aus eigenen Kräften wieder anzufangen. Diese Notlage hat nun Vorschläge gezeitigt, die bei näherem Hinblick bedenklich nach Spekulation aussehen. So will eine Berliner Gruppe aus dem Festspielhaus ein internationales – Opernhaus machen, das allen Opernkomponisten der Welt zur Verfügung stehen soll; ein Plan, dem schon die besondere technische und konstruktive Eigenart der Bühne entgegensteht. Andere Kreise, darunter auch ausländische, bieten zur Wiedererweckung der Spiele in alter Form ihr Kapital an, und auch die in Amerika lebende Töchter Friedelind sagt Hilfe zu. Alle diese Bestrebungen greifen dem Urteilsspruch der Revisionskammer vor, die auch die Entscheidung zu fallen hat, ob auch die Söhne als Erben ausgeschaltet bleiben und die Schuld der Mutter mit entgelten sollen. Bei jeder Art der Einschaltung von Fremdkapital hätte die Selbständigkeit des Hauses Wagner in Sachen der Festspiele zu bestehen aufgehört. Das Testament, des Meisters Wäre außer Kraft gesetzt, eine einzigartige Tradition der Deutschland so viel guten Ruf verdankt untengegangen, und dem dunklen Kapitel unerfüllter Verpflichtungen ein neues schwarzes Blatt hinzugefügt. Es wird glaubwürdig versichert. die amerikanischen Dienststellen wollten nichts weniger, als eine Entrechtung des Hauses Wagner, Auch die Zonentegierung zeigt sich geneigt, Bayreurth den Charakter der Wagner-Feststadt zurückzugeben. Es kann auch kaum eine bedeutungslose Geste gewesen sein, daß Wieland Wagner--einen Ruf als Bühnenbildner an die New Yorker Oper erhielt, und das lange vor dem ersten Spruchkammerverfahren. Man nehme dies und die loyale Haltung der Bayreuther, die ebensowenig nach genereller Entrechtung des Hauses Wagner verlangen"-als versöhnliches Zeichen. Es soll kein übertriebener Kult mit der Tradition getrieben werden. Eine neue geistige Struktur der Festspiele, vielleicht nach den Ideen Siegfried Wagners, wäre durchaus zu wünschen. Worauf es ankommt, ist: das Wenige, Was uns an kulturellen Werten verblieben, würdig zu bewahren. Erwehren wir uns eines Ausverkaufsunserer letzten Kulturgüter, auch in Bayreuth