Inflation, Deflation, Rationalisierung, – alles nur Fremdwörter für Pleite." An diesen Ausspruch des ebenso geschäftstüchtigen, wie ob seiner zahllosen Bonmots in der Berliner Gesellschaft berühmten Bankiers Carl Fürstenberg aus den zwanziger Jahren wird man erinnert, wenn man heute Gesprächen über unsere wirtschaftliche Zukunft beiwohnt, Noch stehen wir mitten in der Inflation, einer teils offenen, teils – wie die Fachleute sagen – "zurückgestauten" Inflation, und schon erscheint in der Ferne ein neues Gespenst am Himmel, vor dem alle Welt zurückschreckt: die Deflation. Mehr oder weniger deutliche Erinnerungen an die Zeit der großen Weltwirtschaftskrise um 1930 herum, ein Gefühl des Unbehagens gegenüber "undurchsichtigen Machenschaften des internationalen Finanzkapitals", ein erschreckendes Maß an volkswirtschaftlicher Unkenntnis und Halbbildung, nicht zuletzt ganz massive Interessentenwünsche mischen sich miteinander und erzeugen jene seltsame Psydiese, die den Kranken vor Angst, eines Tages das Bett verlassen und aufstehen zu müssen, noch kranker werden läßt.

Was hat es auf sich mit der "ungeheuren Deflationskrise", der wir mit der Geldreform entgegengehen? Handelt es sich um eine ernst zu nehmende Angelegenheit oder um bloßes Geschwätz? Können wir den, uns etwa drohenden Gefahren begegnen und wie?

Die Technik der nationalsozialistischen Finanzgebarung, der sogenannten "geräuschlosen Finanzierung" des Kriegsbedarfs, ist oft genug geschildert worden und darf als bekannt vorausgesetzt werden. Auch die Entwicklung der Nachkriegszeit, jene bei aller "Planwirtschaft" völlig planlose Fortführung einer chaotischen Wirtschafts-, Geld- und Finanzpolitik, für die Sieger und Besiegte (die Sieger freilich als alleinige Träger der Macht in weitaus höherem Maße) verantwortlich sind, soll in diesem Zusammenhang nicht näher dargestellt werden. Es mag genügen, auch hier noch einmal den Zweck der bevorstehenden Neuordnung unseres Geldwesens festzuhalten. Dieser besteht im wesentlichen darin, dem Einzelnen und der Gesamtheit wieder ein richtiges Rechnen zu ermöglichen, das einen weiteren Verzehr unserer Substanz verhüten hilft, und der Wirtschaft ein allgemein anerkanntes Tauschmittel zur Verfügung zu stellen, das jeden zu höchster Leistung im Rahmen einer arbeitsteiligen Wirtschaft anspornt.

Man kann davon überzeugt sein, daß dieser Zweck nur durch eine vollständige Blockierung oder Zertifizierung des heutigen Noten- und Giralgeldes und Ausgabe neuen Geldes im Kreditwege erreicht wird da – ein bisher unwiderlegtes Argument – jede generelle Freigabe einer Quote (10 oder 20 v. H.) des heutigen Geldes in neuem Geld es einer Vielzahl von Personen nach wie vor ermöglichen würde, in unkontrollierter und damit jede Kreditpolitik störender Weise über ihr Einkommen hinaus zu verbrauchen und zu investieren, also gerade das zu tun, was unter allen Umständen verhindert werden muß. Aber lasse man; diese Meinungsverschiedenheit zwischen den Anhängern einer "radikalen" und denen einer "milden" Geldreform, obwohl sie von grundlegender Bedeutung ist, hier einmal beiseite. In einem Punkt dürfte Einigkeit zwischen den Vertreten beider Richtungen bestehen, und zwar in der Auffassung, daß jede Geldreform in mehr oder weniger erheblichem Umfang zunächst einmal die Entlassung von Arbeitskräften in Wirtschaft und Verwaltung zur Folge haben wird.

Das ist die unmittelbare Folge der Geldreform, des Zwangs zu richtigem Rechnen. Der Unternehmer, der wieder scharf kalkulieren muß, und zwar nur in Geld, nicht in irgendwelchen Kompensationswerten, der aber auch an einer richtigen Kalkulation interessiert ist, wird es sich nicht länger leisten können, unproduktive Kräfte in Scheinarbeitsverhältnissen mit durchzuschleppen. Der Staat, dessen Steuereinnahmen erheblich zurückgehen werden, wird um einen radikalen Abbau des Beamtenapparates, um den die Wirtschafts- und Finanzpolitik sich bisher mit Erfolg gedrückt hat, nicht länger herumkommen und dazu um so leichter in der Lage sein, als bei einem geordneten Geldwesen die bisherige Bewiftschaftungspraxis ohnedies hinfällig wird. Alles das ist, unmittelbare Folge der Geldreform, ja geradezu der Zweck derselben. Für die Betroffenen, soweit sie gern in dem jetzigen Schlendrian weiterwursteln würden, ist dies gewiß unbequem, aber schlechterdings unvermeidlich, wenn wir je zu einer Steigerung der Leistung unserer Wirtschaft kommen wollen.

Mit "Deflation" hat diese Entwicklung zunächst nichts zu tun. Eine Geldpolitik, die sich bemüht, den Wert des neuen Geldes stabil zu halten, eine Inflation zu vermeiden oder Wenigstens zu begrenzen (die Anhänger der "milden" Geldreform beginnen die Neuordnung des Geldes mit der Legalisierung einer gewissen Inflation), treibt deshalb noch keine Deflation. Unter Deflation versteht die Wirtschaftswissenschaft eine der Inflation entgegengesetzte Geldpolitik, die Zusammenziehung an Stelle der Aufblähung des Geldumlaufs durch Heraufsetzung des Bankdiskonts, Kündigung von Krediten, Verkauf von Wertpapieren im Rahmen der Offen-Markt-Politik, nicht aber eine auf Stallhaltung des Geldes gerichtete mittlere Linie. Von einer Politik der Deflation wird alsbald nach dem Inkrafttreten der Geldreform gar keine Rede sein. Man darf im Gegenteil glauben, daß wenigstens anfänglich eine verhältnismäßig großzügige Kreditgewährung durch die Banken durchaus vertreten werden kann, zum mindesten für den Fall, einer "radikalen" Geldreform. Erst wenn sich zeigen sollte, daß man zu großzügig verfahren ist (wofür, ausschließlich die Preisentwicklung am freien Markt Anhaltspunkte geben kann), wird die Zentralbank sich zu Kreditrestriktionen (Deflation) entschließen müssen, dann freilich auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurückschrecken-dürfen.

Nun ist freilich einem Arbeitslosen nicht damit gedient; wenn man ihm. lediglich beweist, er sei keineswegs einer Deflation zum Opfer gefallen, sondern nur einer Politik, die sich die Vermeidung einer Inflation zum Ziel setzt. Das Problem der Arbeitslosigkeit besteht als sehr ernst zu nehmendes soziales Problem für die Zeit nach der Geld? reform durchaus, und zwar wahrscheinlich in größerem Umfang als manchmal angenommen wird. Keineswegs darf "Vollbeschäftigung um jeden-Preis" das Ziel zukünftiger Wirtschafts-und Finanzpolitik sein. Wohin sie führt, hat uns die nationalsozialistische Herrschaft mit Deutlichkeit gezeigt: auf den Weg weiterer Verelendung, verbunden mit einer totalen Diktatur der Bürokratie.