Viel Geschrei um wenig Komponisten

Die parteiamtliche Maßregelung namhafter Komponisten in der Sowjetunion ist in der Weltpresse lebhaft kommentiert worden. Soweit die Kommentare von politischen Leidenschaften eingegeben waren, kann man sie wohl auf sich beruhen lassen, da sie der wünschenswerten sächlichen Erörterung der – von jedem geistigen Menschen doch als schwerwiegend empfundenen – Angelegenheit nicht dienen. Auch die "Zeit" hat zu der Begebenheit Stellung genommen; aber sie begnügte sich damit, eine in die Augen springende Widersprüchlichkeit festzustellen und ihre politische Quelle zu suchen.