Wer über die Entstehung der gegenwärtigen Krise nachdenkt, macht es sich sehr leicht, wenn er den Schluß zieht, daß die Ursache allem durch die marxistische These gegeben sei Er macht es sich fast zu leicht; denn wenn es wahr ist, daß das Element „Wirtschaft“ heute das Entscheidende ist und daß der Anbruch eines jeden Tages aus zu der Verwirklichung von Möglichkeiten drängt, die uns wenigstens den gleichen Tag zu überleben erlauben, so ist es auch nicht weniger wahr, daß dieser ganze Komplex sich schließlich zu einer Zeit darstellt, in der die zu einer hohen Vollendung gelangten Mittel der Technik auch die materiellen Hindernisse eigentlich leicht, überwindbar machen sollten.