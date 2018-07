Von Enrico Castelli

Wer über die Entstehung der gegenwärtigen Krise nachdenkt, macht es sich sehr leicht, wenn er den Schluß zieht, daß die Ursache allem durch die marxistische These gegeben sei Er macht es sich fast zu leicht; denn wenn es wahr ist, daß das Element „Wirtschaft“ heute das Entscheidende ist und daß der Anbruch eines jeden Tages aus zu der Verwirklichung von Möglichkeiten drängt, die uns wenigstens den gleichen Tag zu überleben erlauben, so ist es auch nicht weniger wahr, daß dieser ganze Komplex sich schließlich zu einer Zeit darstellt, in der die zu einer hohen Vollendung gelangten Mittel der Technik auch die materiellen Hindernisse eigentlich leicht, überwindbar machen sollten. Es ist auch nicht zutreffend zu sagen, daß das 19. Jahrhundert dasjenige gewesen sei, das zum ersten Male den sozialen Problemen in ihrem ganzen Umfang ins Gesicht gesehen habe. Eine völkergeschichtliche Überprüfung Europas und Amerikas wunde genügen, diese Annahme zu entkräften. Vergessen wir nicht, daß sich noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Welt von der unvorsichtigen Genugtuung darüber trügen ließ, daß die Hilfe der Wissenschaft (zum Beispiel die Technik der Hygiene und die Entwicklung der Medizin) uns eine starke Verminderung der Sterblichkeit ermöglicht hat. Das Ergebnis dieser Hilfe waren jedoch die so bedrängend gewordenen Schwierigkeiten des notwendigen Lebensraumes. Auch wer schließlich die Frage: „Steht das Interesse der wissenschaftlichen Untersuchung in direktem Zusammenhang mit einem ökonomischen Interesse?“ ohne Einschränkung bejaht, wie es gewisse Leute taten, auch er befindet sich in einem Irrtum. Zweifellos hat sich die wissenschaftliche Forschung auch in einer ökonomischen Funktion entwickelt – zum Beispiel der technische Fortschritt im Dienste des Krieges – aber dies war nur eine in ganz besonderen Momenten begründete Entwicklung. Moments exceptionnels...

Die Schwierigkeiten der gegenwärtigen Zivilisationskrise liefen tiefer: Selbst wenn wir die ökonomische Möglichkeit hätten, die Schnelligkeit dieses uns mitreißenden Laufes aufzuhalten, uns würde nicht einmal die Zeit bleiben, darüber nachzudenken. Die durch die Vollendung der Technik gebotenen Verlockungen sind ungeheuer vielfältig geworden. Man sage nicht: „Der Mensch kann immer den Verlockungen widerstehen;“ denn wenn in der Theo nie Widerstand auch immer möglich ist, so nicht in der Praxis. In der Praxis hat sich die Welt noch stets die ihr passenden eigenen Voraussetzungen und Vorstellungen geschaffen und zum Paradies gemacht – mit dem Ergebnis zuletzt, daß der Mensch in diesem falschen Paradies nicht mehr den Weg findet, es zu verlassen, selbst wenn ihm klar geworden ist, daß er sich in einer Hölle befinde. Anders gesagt: wenn die durch die Technik geschaffenen Voraussetzungen das Individuum in Situationen bringt, von denen jede einerseits paradiesisch, andererseits teuflisch ist, so ist es dem Menschen, der sich bewußt ist, nicht in einem Paradiese, sondern vielmehr in einer Hölle zu sein, dennoch unmöglich, seine Situation der paradiesischen Seite wegen verwerflich zu finden. Zum Beispiel hat die Entwicklung der Prophylaxe und der Hygiene im allgemeinen die Voraussetzungen für eine wahrhaft gesteigerte Lebensform geschaffen, indem sie die Sterblichkeit verringerte. Sich für die Unterdrückung der Prophylaxe und der Hygiene zu entscheiden, um die höllische Seite dieser Situation zu beseitigen, die doch gerade durch die paradiesische bestimmt wird (da man: weiß, daß das Wohlbefinden eben dieser Prophylaxe zu danken ist) wäre absurd und vom Standpunkt des Gewissens unmoralisch, Man könnte diese Beispiele vervielfältigen: etwa indem man an die Möglichkeit erinnert, daß man seinen Aufenthaltsort beliebig verändern kann und man in der Lage ist, schnell irgendwohin zu reisen, daß man aber nicht mehr das erleben kann, was man im letzten Jahrhundert die „Poesie der Landschaft“ nannte – das würde bedeuten, an einen Beitrag zu erinnern, den ein jeder dem sozialen Leben zu gehen verpflichtet ist, nämlich zur Innehaltung einer bestimmten Schnelligkeit.

Nichts gibt die Möglichkeit, einer derartigen Verlockung zu widerstehen. Es gibt nämlich unbesiegbare Verlockungen, und sie bestimmen das zu verdammende Element der gegenwärtigen Gesellschaft. Nur ein Träumer kann sagen: „Laßt uns die Maschinen verbrennen und zur Handarbeit zurückkehren.“ Der von dem moralischen Problem der heutigen Krise bedrängte Mensch kann die Maschinen nicht vernichten, die ihn ins Unglück gebracht haben, selbst Wenn er die Möglichkeit dazu hätte, denn er weiß wohl, daß er, täte er es, damit ein soziales Gleichgewicht zerstören würde, das sowohl Gutes als Böses bringt – mehr Böses als Gutes, ich gestehe es – und wenn man die Maschinenmenschen nicht besiegen kann, so kann man sich ihnen auch nicht widersetzen, weil man damit dem Widerspruch huldige, daß die Handarbeit stes besser sei als die Maschinenarbeit.

Der Moralist, der vor dem Schauspiel des durch die Technik hervorgerufenen Unheils den Schluß ziehen wollte: „Verzichten wir auf die Technik und kehren wir wieder zum Anfang zurück, als wäre dies alles niemals gewesen“, wäre ein grenzenlos dünkelhafter Mensch, ein Mensch, der da Sinn seines Menschseins verloren hätte. Man kam – zwar die Technik aufbauen, nicht aber zerstöret; man kann das Atom teilen, nicht aber den Menschen zurufen: „Hört damit auf!“

Ja, es gibt eine Hölle –: die Hölle der heutigen Welt, die durch die aus unschätzbaren Elementen gebildeten paradiesischen Ausblicke erst eigentlich vorbereitet ist, und gerade diese paradiesische Möglichkeiten machen das wirkliche Leben noch höllischer. Was tun? „Sich beizeiten zurückhalten!“, wird man sagen. O unschuldiges Wort! Es ist unmöglich, sich bereiten zurückzuhalten; es ist nur möglich, nicht erst zu beginnen. Die Moralisten wissen dies wohl – ich spreche von den Moralisten der kasuistischen Theologie: jenseits einer bestimmten Grenze ist es dem Menschen nicht mehr möglich. Widerstand zu leisten, und diese Unmöglichkeit dürfte ihm auch nicht zur Schande gereichen. Wenn ein einmal erreichtes Ziel sich als ein Übel erweist, wird man es nicht einen Fehler nennen dürfen, wenn es notwendig erreicht werdea mußte.

All dies ist zum Verzweifeln wahr und doch eilaubt es noch nicht den Schluß, daß eine Befreiung unmöglich sei und die Aufgabe des Menschlich-Möglichen überschreite. Die Gnade. die zu gewissen Augenblicken die Geschichte wirken läßt, zeigt sich nicht notwendig durch das Wunder; sie kann aber Ausblicke eintreten lassen, die vorauszuahnen uns nicht gegeben ist. Die wahre Hoffnung trägt über das! hinweg, was man nicht voraussehen kann, Was die Menschen unzutreffend „Hoffnung“ nennen, ist nur eine Art Gewißheit geringerer Güte, die „Wahrscheinlichkeit“ genannt werden kann. So etwa ist der Ausdruck: „Ich hoffe, daß dies Heilmittel ein gutes Ergebnis haben wird“ ungenau: Man wird sagen müssen: „Es ist sehr wahrscheinlich, daß dieses Heilmittel gute Ergebnisse haben wird.“ Man darf aber nicht vergessen, daß die Hoffnung eine theologische Tugend ist, die keine Synonyme hat und nicht uneingeschränkt ein Aequivalent in der Wahrscheinlichkeit besitzt.