Wir sind der Meinung, daß bei der Behandlung wirtschaftllcher (und speziell wirtschaftspolltischer) Wiemen weit häufiger, als et bisher geschteht, auch der Arzt gehört werden sollte: im Sinne einer Konsultationnatürlich, überall da, wo sein fachkundiges Urteil gehört zu werden verdient, wie etwa in den Fragen der Ernührungswirtschaft und Sozialversicherungsreform – nicht aber derart, daß er nun bestimme „Rezepte“ geben sollte (an Vorschlägen für Patentlösungen besteht ja wahrhaftig kein Mangel!). So möchten auch die ergänzenden Bemerkungen des nachfolgenden Artikels (zu dem Ende 1947 veröffentlichten Aufsatz von Dr. habil. H. Rasch) gewertet werden, deren Verfasser, Dr. Schellwortk-Berlin, auf dem Spezialgebiet als Gutachter reiche Erfahrungen und einen besonderen Ruf hat.

In dem Aufsatz „Die soziale Seite der Sache“ (in Nr. 51 der „Zeit“) verlangt der Verfasser die Anlegung „schärfster“ oderallerschärfster Maßstäbe“ für die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und der Unterstützungsbedürftigkeit. Er unterstellt, damit also das Vorhandensein von Maßstäben entsprechender Genauigkeitsgrade zur Bestimmung so komplexer Sachverhalte. Ein Maßstab im eigentlichen Sinne dient zur Messung räumlicher Gebilde, wobei ein solcher mit Millimetereinteilung gegenüber einem mit Zentimetereinteilung den Vorzug größerer Genauigkeit („Schärfe“) besitzt. Es ist ohne weiteres klar, daß der Begriff „Maßstab“ nur die Bedeutung einer bloßen Metapher hat,wenn man damit die Gesichtspunkte meint, die für die Beurteilung von Arbeitsunfähigkeit und Unterstützungsbedürftigkeit gelten – denen man damit irreführend eine Präzisionzuschreibt, die sie ihrem Wesen nach gar nicht haben können. Eine Entscheidung über die Frage der Arbeitsfähigkeit beihält den Charakter eines subjektiven Werturteils selbst dann, wenn sie von sachkundigster Seite getroffen wird und unangefochten bleibt. Es verhält Sich damit ähnlich wie mit einem Strafrechtlichen Urteil. Wenn von zwei Urteilen über den gleichen Tatbestand das eine eine höhere Strafe ausspricht, so ist dies, damit nicht das Ergebnis einer größeren Genauigkeitsanstrengung unter Anlegung „schärferer Maßstäbe“; schlicht ausgedrückt, istes. strenger als das andere, – und Strenge ist ein nicht mit Maßstäben meßbares Attribut eines Subjektes. Man geht also wohl nicht fehl, wenn man die obenerwähnte Forderung – da es eben allerschärfste „Maßstäbe“ nicht gibt – so interpretiert, daß äußerste Strenge von dem verlangt wird, der die Aufgabe hat, die Arbeitsfähigkeit jener nachzuprüfen, die verneinendenfalls einer Unterstützung aus der öffentlichen Hand bedürfen... Und im Hinblick auf dessen schwere Belastung wird man dem nicht widersprechen dürfen.

Diese „richtende“ Tätigkeit (insofern, als jedesGutachten in einem Urteil gipfelt), die mit (von der Not gebotener) äußerster Strenge erfolgen soll, obliegt dem Arzt, dessen Sachkunde allein, darüber entscheiden kann, ob ein Leidenszustand noch –oder nicht mehr – eine Arbeitsleistung zuläßt. Es darf daran erinnert werden, daß dem Arzt damit eine eigentliche berufsfremde Aufgabe aufgebürdetwird, und der Segen der sozialen Sicherung soll durch die Feststellung nicht angezweifelt werden; daß sie darin für ihn ihren Pferdefuß; zeigt; sein Persönlichkeitsbild ist dadurch für die öffentliche keit grundlegend, und zwar – nicht zu seinenGunsten, verändert worden.

Mit dem ärztlichen Rat, zu arbeiten oder nicht zu arbeiten, konnte der Arzt früher bei seinem privaten Patienten nicht in den Verdacht geraten, fremde Interessen ihm gegenüber zu vertreten, dem er ständig ausgesetzt ist, seitdem er den Versicherten gesund oder krank „schreibt“. Seine für die Gewährung von Leistungen maßgebliche Mitwirkung hat seiner Volkstümlichkeit ebensosehr geschadet, wie die Rolle, die ihm – in Kriegszeiten bei der Musterung zugeschoben wurde, obwohl hier die-Verhältnisse, was seine Verantwortung anlangt, ganz anders lagen. Denn der Totalitätsanspruch des Militärs – überließ dem Mukerungsarzt keineswegs die Entscheidung über die militärische Verwendung der Gemusterten, wie diese wohl meist annahmen. Es gab eine Fehrtabelle, welche, die die Tauglichkeit beeinträchtigenden gesundheitlichen Mängel nach Art und Grad klassifizierte. Mit deren diagnostischer Ermittlung und Rubrizierung durch einige nüchterne Ziffern und-Buchstaben Was seine Aufgabe erfüllt; die entscheidenden – Schlußfolgerungen daraus vollzog verantwortlich der militärische Musterungsleiter, von dessen Unsichenheit oder Konzilianz es abhing, wieweit er sich darüber hinaus noch unmaßgeblich des stabsärztlichen Rates bediente. Das Odium des „Kr-Schreibers“ ist dem Militärarzt allerdings geblieben. obwohl hier eine klare Teilung; der, Befugnisse vorlag. Wenn zur Auffüllung der vom Krieg geschlagenen Lücken auch Männer mit allerlei gesundheitlichen Mängeln mehr und mehr zum Kriegsdienst herangezogen wurden, so lag das nicht etwa an Konzessionen des Musterungsarztes, der keineswegs neue und schärfere „Maßstäbe“ anlegte, sondern fortfuhr, gesundheitliche Mängel festzustellen und zu rubrizieren, die dann militärischerseits dem zunehmenden Bedarf entsprechend in steigendem Maße als unerheblich angesehen wurden.

Für die Beurteilung der verschiedenen Grade der Erwerbsbeschränkung (oder der Arbeitsunfähigkeit) gibt es diese klare Trennung der Aufgaben, die den Arzt auf sein eigentliche? Reichbeschränkt. und ihn nicht zwingt, auf nichtärztliches Gebiet überzugreifen, leider. nicht. Gegen die bekannte Rechts-, auffassung, die m. W. auf eine Verlautbarung des RVA aus der Zeit der Jahrhundertwende zurückgeht (daß „die Frage, ob die festgestellten Leiden die Fähigkeit zu einem hinreichenden Arbeitsverdienst zulassen, nicht auf ärztlichem Gebiet liegt“), finde ich nichts einzuwenden, wenn ich sie auch nicht begreife. Nur ein Jurist kann verstehen, daß eine Frage, zu deren Beantwortung der Jurist den Arzt dauernd zwingt (weil er selber sie nicht beantworten kann...), nicht auf ärztlichem Gebiet liegt. Sprechen wir also von einer ärztlichen Antwort auf eine gewiß nicht ärztliche, nämlich nicht – vom Arzt aufgeworfene Frage.

Voraussetzung für eine derartige durchaus im Interesse des Arztes liegende Trennung der Befugnisse wäre, außer der Schaffung einer „zivilen“ Fehlertabelle, das Vorhandensein einer der militärischen Musterungskommission entsprechenden Instanz; die bereit ist, die Verantwortung für das aus der ärztlichen Befundserhebung sich ergebende Urteil über die Frage der Arbeitsfähigkeit (und die damit zwangsläufig verbundene Unbeliebtheit!) auf sich zu nehmen. Denn die angesichtsder erst nach der Währungsreform mit voller Deutlichkeit zutage tretende wirtschaftliche Not gewiß gerechtfertigte Forderung „allerschärfster Maßstäbe“, also streng ster Beurteilung, ist gleichbedeutend mit der Aufforderung, sich nach Kräften unbeliebt zu machen – und hierbei wollen wir Ärzte uns gewiß nicht vordrangen,

Allerdings ist es zweifelhaft, ob ein entsprechender Appell an die Ärzte den gewünschten Erfolg zeitigen würde, auch wenn es sich mit „ihrem“ besten Wissen und Gewissen“ vereinbaren ließe, je nach der wirtschaftlichen Lage Weisungen über wohlwollende oder strenge Beurteilung entgegen – und damit ärztliche zugunsten wirtschaftlicher Belange auf die leichte Schulter zu nehmen. So wünschenswert es im Interesse der Sache wäre, to lassen sich nämlich Sachverständige leider nicht in diesem Sinne „gleichschalten“ oder eichen. Es werden sich immer Ungleichheiten ergeben, da un- – vermeidliche individuelle Verschiedenheiten in der Auffassung von Strenge bestehen Und diese Unterschiede werden von den Begutachteten untereinander aufmerksam verglichen und kritisiert.

In der Strafjustiz ist das anders; es gibt keinen Reichsverband, ehemaliger Straffälliger, welche die Unterschiede der Beurteilung ihres Deliktes in Prenzlau oder Posemuckel zum Gegenstand ihrer Kritik und ihrer Unzufriedenheit, machen: Eine überstandene, als hart empfundene Strafe vergißt man möglichst schnell. Die Unzufriedenheiten einer Rentenangelegenheit dauert an, solange die Berentung oder ihre Verweigerung dauert. Es hat Verbände von Kriegs- und Arbeitsopfern gegeben (und wird sie wieder geben), bei denen die Unzufriedenheit mit den Trägern der Leistungen, die doch „ihre“ Einrichtungen sein, sollten und wollten, die Atmosphäre bestimmte. Das lag nicht zum geringen Teil daran, daß den Vergleichsmöglichkeiten, die diese Verbände boten, keine entsprechenden Ein- – Sichtungen und Methoden bei den Trägern der Versicherungs- oder Versorgungsleistungen gegenüberständen. Denn die Begutachtung spielt sich im geschlossenen Raum isoliert ab; das Ergebnis wird n. a. durch dieindividuelle „persönliche Gleichung“ der Sachverständigen bestimmt? die der Träger naturgemäß weniger kritisch übersieht als der Außenstehende. In der Tat gibt es viele erfahrene Sachbearbeiter bei den Versicherungsbehörden, den Berufsgenossenschaften und der sozialen Gerichtsbarkeit. die ihre Pappenheimer genau kennen und den Ausgang eines Verfahrens je nach Auswahl eines ihnen großzügig oder streng bekannten Gutachtens weitgehend zu lenken wissen. Für den Sachbearbeiter ergibt sich dann die Qualifikation des Sachverständigen daraus, wieweit dieser sich/den dort vertretenenTendenzen anpaßt. Ich habe es erlebt, daß einem hervorragenden Gutachter, der auch als Vertrauensarzt tätig war und dessen Niveau weit über dem Durchschnitt seiner Kollegen lag, tadelnd vorgehalten wurde, daß seine Statistik den niedrigsten Prozentsatz von Gesundschreibungen aufweise. Die Ermittlung der verschiedenen Grade der Er? werbsbeschränkung, wie auch der Arbeitsunfähigkeit, ist ihrem Wesen nach eine Schätzung, und zwar eine Schätzung, die dadurch charakterisiert ist daß sie nicht durch Anlegung eines wie immer gearteten Maßstabes, sondern nur durch eine weitere Schätzung kontrollierbar (oder korrigierbar) ist. Ein Einzelgutachten, so hochqualifiziert es auch sein mag, enthält immer die Beurteilung eines Einzelgutachters, die der Begutachtete durch eine weitere zu entkräften sucht, wenn er damit nicht zufrieden ist. Wenn dem Gutachter Gelegenheit geboten würde, seine individuelle Begutachtungsweise – im Interesse einer einheitlichen Behandlung aller Beteiligten – einem damit zu schaffenden Standard selbst anzugleichen; so könnte dies nur der Sache dienen, ganz abgesehen davon, daß sich gegenüber einem entsprechend zusammengesetzten: Gremium der sonst leicht bereite Einwand der Einseitigkeit oder Voreingenommenheit nicht so leicht – erheben läßt. Da im Streitverfahren (die erfahrungsgemäß in Notzeiten erheblich; zuzunehmen pflegen) ohnehin mehrere Sachverständige nacheinander, zu Worte kommen, läge es nahe, dem ärztlichen Votum durch gemeinsame Entscheidung von vornherein mehr Gewicht zu geben und dadurch seine Anfechtbarkeit zu verringern. Zur Stellung einer Diagnose bedarf der wirkliche Sachverständige wohl selten eines Konsiliums; zu einem Meinungsaustausch über die gutachtlichen Schlußfolgerungen wird er sich angesichts der Problematik dieser differenzierten Schätzungsaufgabe stets bereitfinden. (Die hierzu stets gebotene und leicht zugängliche Gelegenheit war das Moment, das mir die langjährige Zugehörigkeit zu dem Sachverstindigen-Kollektiv einer versorgungsärztlichenUntersuchungsstelle besonders wertvoll und anziehend – machte.) Eine laufende Verständigung darüber, vie weit die wirtschaftlich gebotene Strenge der Beurteilung der Fragen; der Erwerbs- und Arbeitsunfähigkeitgehen darf, erscheint für die Zukunft unumgänglich, wenn die Härten, die nun einmal in Kauf genommen werden müssen, gleichmäßig verteilt werden sollen. Und schließlich: Da nach Auffassung der Verwaltungs- und Spruchinstanzen die hier zur-Debatte stehende Frage „nicht auf ärztlichem Gebiet liegt“, und sie sich daherstets die Entscheidung selbst vorbehalten, so mögen sie auch nach außen hin die Verantwortung dafür übernehmen. Sie sollten sich dazu vor und nicht hinter das ärztliche Gutachten stellen und nicht, Wie bisher, den sachverständigenArzt zum Prügelknaben machen durch Bescheide, deren Einlertungstenor etwa – lautete: „Ihr Antrag auf Rente muß leider abschlägig beschieden werden, da nach dem ärztlichen Gutachten...“