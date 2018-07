Von Hans Hajek In Frankfurt am Main ist zwischen der städtischen Bürokratie und dem hinausgegraulten Intendanten der Städtischen Bühnen, Heinz Hilpert, ein kleiner Krieg ausgebrochen. Ach nein, ich sagelieber (wenn anders solche militaristischen Vergleiche überhaupt noch gestattet sind): ein Nachhutgefecht. Denn da Hilbert seinen Vertrag wieder gekündigt hat, wird das „Disziplinarverfahren“, das die gestrenge Obrigkeit in Schilda (Pardon: in Frankfurt) wider ihn zu eröffnen, angeblich beabsichtigt, ungefähr so auslaufen wie das berühmte Hornberger Schießen, das man auch nur sehr bedingt als eineÜbung mit militärischem Charakter ansehen kann. Aber nicht davon soll hier die Rede sein – Gott bewahre! Auch nicht von den temperamentvollen Titelchen, die der mit Recht ärgerliche Künstler den Frankfurter Stadtvätern an die wohlweisen Köpfe geschmissen ... haben soll. Leute, die ihre Geschichtskunde nur dazu benutzen, ihrer Bosheit neue Nahrung zuzuführen (wie ich zum Beispiel), erinnern sich in diesem Zusammenhang gern, was Goethe, der Unsterbliche, über die sehr sterblichen Frankfurter Stadtväter seiner Zeit gesagt hat. Aber davon im kommenden Goethejahr 1949.Denn Hilpert hat sich energisch dagegen verwahrt, daß er die Fankfurter im allgemeinen oder auch nur die Frankfurter Obrigkeit im besonderen beleidigt habe. Er habe nur gesagt, der Frankfurter Oberbürgermeister sei ein amusischer Mensch, und das könne er beweisen; denn der Gewaltige habe ihn nach Wochen erst zu einer sage und schreibe halbstündigen Audienz empfangen und habe ihm auf wichtige Briefe, das Frankfurter Theater betreffend, niemals geantwortet.

Ein amusischer Oberbürgermeister! Mich interessiert dabei nun ganz und gar nicht die Frage, ob die von Hilpert behauptete Tatsache wirklich stimmt– in Frankfurt; denn zweifellos sind die Beweismittel unvollständig. Von viel allgemeinerem Interesse ist es, zu erfahren, warum eigentlich ein Oberbürgermeister nicht amusisch sein solle. Er ist ein hoher Verwaltungsbeamter, er braucht also von Kunst gar nichts zu verstehen und mit den Musen keinerlei intimen Umgang zu pflegen. Sagt mein Verstand. Was ein Ober-– bürgermeister allerdings, auch als Verwaltungsbeamter, haben sollte, das ist Humor. Aber hat denn Hilpert dem Frankfurter Prinzeps den Humor abgesprochen? Mitnichten; er bekommt den zu vermissen oder kennenzulernen erst jetztGelegenheit. Also könnten wir uns beruhigen, und es wäre alles In Ordnung. Amusisch genannt zu werden, ist keine Beleidigung, denn man kann; nichts dafür, wenn man es eben ist; oder richtiger: wenn man eben musisch – nicht ist. Es ist schlimmstenfalls ein Schönheitsfehler, ungefähr wie eine Warze auf der Nase. Kann man denn aber mit einer Warze auf der Nase nicht ein tüchtiger Oberbürgermeister, ein guter Arzt, ein solider Ingenieur, ein erfolgreicher Kaufmann und ein ernstzunehmender Politiker sein? Es gibt nur zwei Berufe, von denen ich. dem Mann mit der Warze auf der Nase abraten müßte: den Kellner und den, Schauspieler. Aber schon Opernsänger kann man sehr gut mit einer Warze aufder Nase sein, wenn man nur das Gold in der Kehle hat,Wäre es dann also auch vielleicht erlaubt, als Opernsänger amusisch zu sein?

Und doch – „indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe“. Es sollte halt doch keine amusischen Oberbürgermeister geben! Es sollte überhaupt keine amusischen’ Letzte geben. Genau, sowenig wie Leute, ohne Humor. Und der dumme Vergleich mit der Warze ist auch noch dazu falsch. Denn wer eine Warze hat, der hat etwas zuviel (wenn auch nichts gerade Schönes); aber wer amusisch ist, der hat etwas zu wenig. Und ein Mensche der etwas zu wenig hat, ist immer zu bedauern. Und wen wir bedauern müssen, den wünschen wir nicht an erster Stelle in einem Amt zu sehen; dort gerade am wenigsten. Wir sollten seit dreißig Jahren wissen, warum. – Also dürfte ein Buckliger, ein Tbc-Leidender, ein Mann mit einer schweren Bürde auf dem Herzen auch nicht Oberbürgermeister einer Stadt sein? Da stimmt doch etwas nicht. Denn nur Hitler erdreistete sich, einen gegnerischen Staatsmann, den US-Präsidenten Roosevelt, wegen seiner Lähmung zu verhöhnen; haben, aber wirdiesen Mann je bemitleidet? Die von dem Leiden überhaupt wußten und die daran dachten, haben ihn bewundern Doch daß ein Amusischer, ein Krüppel der Kultur, im übrigen seinen amtlichen Dienst tut, – bewundern wir nicht? Und das Amusische an einem Menschen berührt uns peinlicher als ein krummer Rücken, als eine lebenbedrohende Schwäche? Da stimmt was nicht.

Fassen wir uns ein Herz und sagen wir es laut, heraus: Wenn wir schon eine Obrigkeit haben, dann wollen wir sie menschlich haben; meinet-* wegen mit den Fehlern, aber doch auch mit dem warmen Fleisch und Blut leibhaftiger Menschen! Und der Vorderste dieser jeweiligen Obrigkeit muß ein runder, ganzer Kerl sein, dem nichtsMenschliches fremd ist. Wir wollen den Mann (den immerhin wir gewählt haben) auch einmal liebenswürdig sehen, heiter, einen Schalk in den Augen und einen frischen Spaß im Munde. Mit einem Worte: wir möchten ihn von Zeit zu Zeit durch eine der Musen der sieben freien Künste leise angerührt, und beschwingt; Wir mögen amusische Menschen nicht, weil wir im Grunde Angst haben vor – ihnen. Deshalb vor allem wollen wir sie nicht an sichtbarer, hoher Stelle. Ob der Oberbürgermeister ein feiner Jurist ist, ein versierter Verwaltungsbeamter, ein kluger Finanzpolitiker, das alles können wir bescheidenen Untertanen mit unserem höchst mittelmäßigen Verstände nicht beurteilen. Aber die Melodie, die er im Leibe hat, das lebendige Bild, das in seinen Augen leuchtet, der scharfe Witz, der ihm gelegentlich über die Zunge springt, die innere Harmonie oder Disharmonie, die in ihm widertönt, die vermögen wir wahrzunehmen und daran möchten wir uns halten. Und darum bin wenigstens Ich, in alleruntertänigster Bescheidenhat, entschieden gegen amusische Oberbürgermeister, allerorts in Deutschland und überall auf der Erde.