Als vor sieben Wochen Marschall Stalin dem finnischen Staatspräsidenten Paasikivi in einem, Schreiben einen sowjetischrfinnischen Freundschafts- und Beistandspakt vorschlug, glaubte kaum jemand, daß das kleine und besiegte Finnland dem Kreml kräftiger widerstehen werde als manches größere Land. Inzwischen verhandelte als gleichberechtigter Partner eine finnische Delegation in Moskau; es wurden Empfänge veranstaltet, auf denen Molotow Trinksprüche auf das Wohl des finnischen Staatspräsidenten und des finnischen Volkes ausbrachte. Trotz alledem aber wächst ständig die Zahl der finnischen Flüchtlinge, die über die Grenzen gehen, wie auch die Unsicherheit bei der Bevölkerung im Lande. Man hat eben nicht vergessen, daß vor nicht ganz zehn Jahren die Bündnisverhandlungen, die damals eine finnische Delegation in Moskau führte, mit einem Krieg endeten.

Die Schwierigkeiten, die bei den gegenwärtigen Verhandlungen in Moskau aufkamen, sind vor allem in der Frage der gemeinsamen Verteidigung entstanden. Die Finnen verlangten eine klare Formulierung der Klauseln, welche die gemeinsamen Verteidigungsmaßnahmen im Falle eines Angriffs auf einen der beiden Staaten regeln. Sie meinen nämlich, Finnland müsse selbst darüber entscheiden, ob es sich bedroht fühle, wieweit es also sowjetische Hilfe benötige.

In Wirklichkeit ist das Recht der Sowjets, darüber zu entscheiden, wann sie Finnland helfen sollen, das Kernproblem der ganzen Verhandlungen in Moskau. Denn man wird annehmen dürfen, daß es der Sowjetunion nicht um die militärische Hilfe Finnlands geht, sondern allein um das Recht, gewisse Kontrollrechte in Helsinki auszuüben. Der Kreml wünscht, die Handlungsfreiheit der finnischen Regierung in außenpolitischen Fragen einzuschränken, sich Einmischungsmöglichkeiten in der Innenpolitik zu sichern, kurz, Finnland an eine kurze Leine zu nehmen. Klauseln in dem Vertrag, die den Sowjets die Möglichkeiten bieten, Finnland im geeigneten Augenblick zu „verteidigen“, würden immer einen ausgezeichneten Anlaß bieten, sich einzumischen.

Die finnische Delegation hat nunmehr die Vom handlungen in Moskau abgeschlossen; dem Parlamènt in Helsinki bleibt aber immer noch die Möglichkeit, einen ihm nicht genehmen Vertrag abzulehnen; eine Möglichkeit, die zwar theoretisch durchaus denkbar, aber nicht sehr wahrscheinlich ist. Denn es ist kaum anzunehmen, daß die-Sowjetunion bei einem solchen Spiel nicht die Geduld verlieren und auf anderen Wegen zum Ziel zu kommen versuchen würde.

Hier erhebt sich die Frage, wie die westlichen Demokratien in einem solchen Falle reagieren würden. Bisher haben die Vereinigten Staaten und Großbritannien gegenüber den sowjetisch-finnischen Verhandlungen äußerste Zurückhaltung an den Tag gelegt. Da kaum anzunehmen ist, daß das ein Zeichen für einen Mangel an Interesse, ist, muß man wohl dahinter andere, vielleicht taktische Erwägungen suchen. Bisher hat man nämlich die Erfahrung gemacht, daß in allen Fällen im Osten, aus denen, die Westmächte durch ihre Intervention oder gar nur ein offen bekundetes Interesse einen Prestigefall für den Kreml machten, noch weniger erwünschte Resultate als vorher angestrebt hervorgerufen wurden. Der – Grund für die Zurückhaltung des Westens könnte also in dem Wunsche gesucht werden, die finnische Lage, die ohnehin schwer ist, nicht noch mehr zu belasten. Aber auch, ein anderer Grund könnte für die Haltung der Westmächte ausschlaggebend sein. Seit der großen Rede Präsident Trumans vor dem Kongreß und den darauffolgenden Maßnahmen in den Vereinigten Staaten herrschen nunmehr jenseits des Ozeans und damit auch in Westeuropa klare Fronten. Mit dem Beginn der klaren Politik der USA aber arbeitet automatisch der Faktor Zeit nicht mehr für die Kommunisten, sondern für die Demokraten. Und bei diesem Stand der Dinge ist es verständlich, daß der Westen sich nicht vorschreiben lassen will, wann das „bis hierher und nicht weiter“ auszusprechen ist. Man darf also – vielleicht – annehmen, daß dafür ein Moment ausgewählt wird, der geeigneter scheint als die gegenwärtige Stunde.

A. P. Bobew