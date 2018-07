Amerikanischer Film um Pasteur

Den amerikanischen Film „Louis Pasteur“ (The Story of Louis Pasteur) der Warner Brothers zeigt die Urania-Filmbühne Hamburg in deutscher Sprache. Das Drehbuch von Sheridan Gibney und Pierre Collings greift aus dem Leben des großen französischen Chemikers, dem die Medizin so bedeutende Aufschlüsse und Errungenschaften der Erkenntnis wie der Praxis verdankt; den subjektiv und objektiv gewichtigsten Abschnitt heraus, der zwischen seinen ersten tastenden Versuchen und der endlichen Anerkennung unverlierbarer Resultate liegt. Dieser Lebensabschnitt ist ausgefüllt mit unermüdlicher Arbeit, herben Enttäuschungen, schweren Kämpfen, erbitterter Widerständen und nicht zuletzt fast untragbaren seelischen Belastungsproben – das gesetzmäßiger Schicksal des Bahnbrechers der Auseinandersetzung mit Gewohnheit, Vorurteil Autoritätsglaube Dummheit und Bosheit.

Der Vergleich mit dem deutschen Robert-Koch-Film drängt sich auf. Aber man vergißt ihn bald. Was hier gezeigt wird, ist alles um einige Nuancen unmittelbarer, lebendiger, wärmer. Dabei gibt es mehr freundliche Nebentöne. Ernst und Würde wissenschaftlicher Aufopferung werden im gleichen Maße erlebbar; das Menschliche (auf der einen Seite) und das Allzumenschliche (auf der andern) strahlt noch ergiebiger, und vielseitiger aus. Aber ein Höhe- oder Mittelpunkt der Spannung ist hier nicht gegeben, weil ein Gegenspieler vom Format eines Virchow fehlt. Dafür eine Kette hochgespannter Momente, von einigen gelösteren Episoden aufgelockert, von humorigen Schlaglichtern, nicht ohne Ironie gewürzt.

Der Kameramann (Tony Gaudio) diente dem Regisseur Wilhelm Dieterle mit einfühlsamer Phantasie. Die Regie hat musterhaftes Ensemblespiel geschaffen. Ensemble ist fast alles. Aber Paul Muni in der Titelrolle beherrscht trotzdem die Szene überall: durch Persönlichkeit. Wortarm und bescheiden – stolz-bescheiden – wirkt er durch erstaunlich einfache Mittel. Ihm gegenüber ist Fritz Leiber (Dr. Charbonnet) mehr Typ als Individualität. – Alles in allem eine Sache, die Ehre einlegt und wieder beweist, wie ein sozusagen abstraktes Thema allgemein wirksam, ja, populär gemacht werden kann , wenn die menschlichen Impulse gut: gesehen und in künstlerisch gelenktes Spiel übertragen sind. Die Premierengäste waren offensichtlich stark beeindruckt, als nach dem abschließenden Appell an die guten und helfenden Kräfte der Menschheit, als Hoffnung in einer neuen Generation verkörpert; der Vorhang über die Leinwand fiel. Abendroth

Nach bewährtem Muster, aber in saubrer Arbeit und mit hervorragendem schauspielerischem Können (Stewart Granger) ist der jetzt in Hamberg angelaufene englische Film „Captain Boycott“ zusammengebaut. Man ist keineswegs verstimmt, daß man schon vor zehn und mehr Jahren Filme sah, in denen solche Szenen und Bilder zu sehen waren, die uns damals ergriffen lächeln und schluchzen machten, während man sie heute und hier mit Sicherheit schon im voraus, kommen sieht, so genau paßt die Schablone. Es fehlt dennoch nicht an Spannung, es gibt zauberhafte Landschaftsbilder, Gerechtigkeit und Liebe Siegen, und die historische Studie von den sozialen Kämpfen der irischen Farmer vermittelt Überdies bildungshungrigen Kinobesuchern die Erklärung des Wortes „boykottieren“, das zum ersten Male gegen den üblen Bauernunterdrücker und feudalen Gutsherrn Captain Boycott erfolgreich. angewandt wurde. E.M.