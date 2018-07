Inhalt Seite 1 — Emil Grunschke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Autor folgender Aufzeichnungen, mitdenen wir die Reihender gegenwärtigenErzählungen" fortsetzen, wurde ! t9fft ais Sohjri_ein gf Häuslers in Ober Schlesien geboren. Und seine Heimat, wurde sein Schicksal: der in. Berlin lebende Dichter kehrt in Gedanken immer wieder 2 ihr zuriitk, und den neuen, landfremden Herren in Obf Schlesien ist der Name August Scholtis ein Ärgernis. Bekannt wurde er vor, allem dusch seine sozialkritischen R6 , mane "Osfyvind", "Babö und ihre Kinder", EisenweltT Neuerdings hat f Scholtis, der übrigens auch zwei Dramen schrieb, die größeren Erzählungen "Die:ZauberMrücke" und Fahnenflucht" veroffeiitUchti Das Hintergründige, dt® Schnurrige, das tragisch tlumoryoßä sind dieses Autors Domäne, Soist äui seinem Versuch, die Gedanken :def kerlmischfn: ;Brieftfäget&, Emil Grunschke aufzuzeichnen, vielleicht keine Geschichte geworden, sicherlich aber ein leben sr Porjträt : r : r.

:- ;" , ; , ; Der Briefträger Emil Grunschke in Berlin und — dessen Ehefrau Meta, x geborene Pinhagel, haben ihren einzigen Sohn auch bei Stalingrad verloren. Geblieben ist ihnen Ursula, eine Tochter, und um" dieses Mädchen kreist das Leben der Eltern gkich~zwei gehorsamen Planeten um eine Sonne- Ursula, achtzehn t wurde an einem zwanzigsten April geboren. Das interessiert heute nicht mehr, war aber einmal interessant. Und Mutter Grunschke wußte diese kalendarische Verbundenheit mit demkleinbürgerlichen Phänomen früher immer wieder eifrig anzubringen: "Denkt mal, am gleichen Tage wie unser Führer!" Emil Grunschke pflegte bei dieser Verkündung stets ein wenig "zu knurren. Voll Behagen oder Unbehagen wer vermag es heute zu enträtseln? Emil Grunschke ist ein Mensch, der sich um andere Leute wenig kümmert Von der Politik hat er, wie er gelegentlich versichert, sowieso die Nase voll. Und was Meta, seine Frau, ansonsten denken oder treiben mag, geht Emil Grunschke gar~ nichts an. Er verrichtet pünktlich Deinen Dienst, geh| im Berliner Osten die Straßen des ihm zugewiesenen Postreviers durch und läuft Tag um Tag, Woche um Woche, Jahr um Jahr viele Treppen auf und ab, Briefe undPäckchen jahre alt, zu bestellenWas er dabei zu sehen bekommt an Not und Elend, an Verzweiflung und Ver messenheit, verwahrt :er iiv seinem Innern. Aber das muß Emil Grunschke schon sagen: Vor Hitler ging es uns gut und nach Hitler geht es: uns schlecht. Mit Meta kann x man darüber nicht sprechen. Meta jammert, obwohl ihnen die Wohnung geblieben istr Emil Grunschke als gerediter Mann ist dem Schicksal dankbar; Denn es hätte alles noch schlimmer kommen können. Müde ist er, wenn, er nach dem Dienst heimkommtj sehr müde. Das macKt_vielleicht die mangelnde Ernährung. Und dann ist ejüber fünfzig Jahre alt. Daran deakt er regelmaißig, wenn Meta ihm das Fußbad zurefhtmacht. Zwischendurch liest er seine Zeitung, die stets daneben auf dem Tisch liegt. Denn Ordnung muß sein. Er pflegt die Füße; denn sie sind seip Kapital. Aber welche "Zeitung er liest, geht die Öffentlichkeit nichts- an : ; Mehr als das Fußbad täglich und; die tägliche soll es besser haben. Ursel wurde sogar ins Lyzeum geschickt. Das" fiel Etnil Grunsehke ein wenig schwer. Leider hat sie in der Schüe selilecin: elew ;pniiBa? :<äirrtsä viel helfen, denn er weiß selber nicht viel. So ist Ursel von der Schule abgegangen. Sie hat" praktische Gedanken und verläßt sich auf ihre Beine, , " " ! " " Ursels Beine sind gut, : Sie istreiehf 1t sie liebevoll am Morgennd am Abend ürtd auch am; Tage. Ihre 1 Beine sind Ursulas großes Kapital "Ein Mädel mit solchen Beinen", frohlockt Meta gelegentlich "Sie pfleg von ihrer Tochter nur in respektierlicher Distanz zu Speechen " "Unsere Tochter meint dazu "> so beginnt sie das Ger sprach init anderen Leuten. Dehn Ursels Ansichten sind für Meta Grunschke OffenbarungenUnd :Emil Grtinschke was kann er viel dag"egen machen? ; , , " : " Manchmal denkt er an seinen Sohn. Gefallen, der arme Junge! Gefallen im Osten. Er hätte es besser haben sollgn ab sein Vater. Ingenieur, wäre et gewiß geworden. Ingenieur Erich. Grunschke!, Und heute klappert Vater Grunschke sein Postrevier abjand ; denkt an die zerjangene Laufbahn seines Sohnes : Ob derarme junge irgendwo, im Jenseits existieren mag? Ob man ihn denn dort drüben vielleicht noch einmal zu Gesicht bekommt? Ein Mensch kann doch nicht umfallen wie ein Stück Vieh und nicht mehr da sein. Herrgott! Alles was Emil Grunschke verdient "hat, gelegentliche Trinkgelder insbesondere, ist emsig gespart worden für den Jungen. Nun ist er weg. Gefallen für den Führer Geblieben ist Ursula mit ihren kapitalen Beinen. Emil Grunschke also hat kein Kapital. Er macht seinen Dienst pünktlich, geht die Straßen durch, läuft die Treppen auf und ab, und wenn er heimkommt, ist er müde. Dann, macht Meta Grunschke das FußSad zurecht. Denn Emil Grunschkes Beine sind das einzige Kapital, das er besitzt. UndHMeta glaubt an Seine. Früher an die eigenen, jetzt an die ihrer Tochter und immer auch noch an die ihres Mannei. Wenn Emil Grunschke, was Gott verhüten möge, dieses letzte Kapital entschwindet, ist er ein erledigter Mann.

beten. Emil Grunschke denkt manchmal daran und hat nicht vergessen, daß sein Vater in Pom rnern noch an Gott glaubte. Vorsichtshalber nipBnt Emil Grunschke jeden Tag, ein Fußbad. Das ist das Moderne an ihm. Früher war er sogar Revolutionär. Das hat sich aber mit der Zeit gegeben.

Ja, aus dem ersten Weltkrieg war er als junger Mann von zwanzig Jahren zurückgekommen. Er ging damals nicht mehr heim ins väterliche Dorf, blieb in Berlin bei de Soldaten. Und damals machte man ein wenig Revolution. Emil Grunschke erinnert sich daran. Nach Pommern wollte er damals nicht mehr. Denn bei seinem Vater auf dem Dorfe war nicht viel les. Und später- ging er zur "Post Er heiratete Meta. Pin hagel. Sie hatte schöne Beine.

Meta arbeitete damals in einem Krankenhaus. Sie sagte, Essen und Trinken erhielten den Leib. Ja, sie konnte alles recht nett und adrett zurechtmachen, uncT sie fanden bald eine AnderthalbZimmerwohnung unweit vom Prenzlauer Berg. Dort haust Emil Gruoscbke- seither. Wie- er glaubt, wird er dort auch sterben. Zum Glück konnte er die Wohnung, seine Wohnung, durch den Bombenkrieg hinüberbringen. Und dafür sollte er dem Herrgott vielleicht danken und er wird S am Ende auch tun.

Meta war immer dagegen. J)enn.

keinen Gott. Wenn es näaJGott gäbe, dann gäbe es auch Serfedirigfceit. Aber es gäbe keine , folglich auch keinen Gott. Emil Grunschke aber — wenn er, fiberlegt, was es für Not gibt in den Wohnungen, Behausungen und Trümmern seines Reviers, die er auf dem Dienstgang zu sehen bekommt, dann ist et eia wenig irre. Von der Politik dagegen wäll er nach wie vor nichts wjssen. Er steht auf dem Standpunkt, daß man seine" Pf lidit tun sollte, nichts weiter. Für die Politik sind andere da, Im Hitlerkrieg war er nicht dabei. Gottlob! Es war aber a uch in Berlin allerhand los. Sein Sohn ist in Rußland gefallen. Geblieben ist ihm UrseL Spaßig war es schon Also, Ursel, das schmächtige Mädel, hatte gemeinsam mit dem Führer Geburtstag. Am zwanzigsten April. Herrgott! Immer htte es Emil Grunscbke gereizt, es dem Führer zu schreiben. Göttseidank hat er es tikht getan. Hätte ihm gerade noch gefehlt. Auch noch dieseScberereH Also mit <ler Partei hatte er nichts sta tun , "Urlel 1 ist ein praktisches Mädel", verkündet Meta, wad Emil Grunsehke nickt dazu. Sie fährt öfters auf s L%nd und bringt allerlei mit. Ursula hat auch einen Kavalier. Lange Zeit mochte sie ihn nicht und wartete auf einen besseren Als sie vor Weihnachten von ihrer Tour heimkam und ins Zimmer trat, rief sie der Butter entgegen: "Mutti, ich habe mich verlobt".