Uraufführung Neuß

Johannes Büchner, der durch-Erzählungen und Romane (bei Schwann-Düsseldorf und im Abendland-Verlag, Wuppertal) bekanntgewordene niederrheinische Autor; dem bisher vor allem in der Lyrik feine Impressionen gelangen, stellt sich mit einer Heimkehrer-Tragödie aus unserer Zeit zum ersten Male auf der Bühne vor. Sein Schauspiel „Im Netz des Fischers“ (gemeint ist Gott, in dessen Netz alle Wesen gefangen sind) behandelt ein prekäres Thema, um-nicht zu sagen, ein extremes, das sich wahrscheinlich besser für eine epische Darstellung geeignet hätte. Der Autor begnügt sich dabei mit drei handelnden Personen und der unheimlich illustrativen Stimme – einer Irren.

Da wartet eine Frau auf den in Kriegsgefangenschaft befindlichen Mann, umworben vom Freund ihres Gatten, der diesen für tot hält. Aber Arnold kehrt zurück, durch einen Unglückseligen Schuß entmannt und außerstande, seinem Weibe den sehnlichsten Wunsch, den nach einem Kinde, erfüllen zu können. Diesen Wunsch erfüllt der Freund der Widerstrebenden, und Arnold, die Unsinnigkeit seines Lebens erkennend, vergiftet sich. Anna verstößt den Freund, die sie sich in der Schuld gegenüber dem Toten fühlt, und will ihren Abfall sühnend an dem Kinde gutmachen. Kurz, es geschieht. genug auf der Bühne. Gleichwohl befriedigt das-Werk trotz aller Noblesse und allem sprachlichen Takt nicht. Denn die Ausschließlichkeit der triebharten Sehnsucht nach dem Kinde wirkt allzu programmatisch; auch ist es doch nicht so, daß eine Ehe allein Auf der Erfüllbarkeit im Erotischen beruhe. Wenn eine Ehe schon scheitern muß, würde eine Trennung auch eine Lösung des Konfliktes sein. Wozu noch Gift? Vielleicht auch hätte der Autor verhaltener diesen ganzen Komplex,lebenswirklicher, anfassen müssen, selbst wenn dies auf Kosten der dramatischen Zuspitzung geschehen wäre. Daß Büchner den Griff in unsere Gegenwart wagte, ist freilich mutig und zu bejahen.

Volles Lob verdiente die Neußer Aufführung. Unter der Regie des Intendanten Roland Müller-Stein, der selbst mit tiefem menschlichen Ernst die Hauptrolle des Heimkehrers spielte, wirkte das problematische Stück wie aus einem Guß. Vor allem bewies Milia Fögen eine schöne Fähigkeit für die leiseren Tpne schwingungsreicher Verhaltenheit. Das Bühnenbild von Josef Fuchs bezog in ein naturalistisches Interieur, schemenhaft durch ein Fenster sichtbar, das Ruinen-Exterieur geschickt ein. Gerd Vielhaber