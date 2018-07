miltigkek kontra , teilung für die rarleeErsatzindustrie. Die, MengeDie von den deutschen Stellen vorgeschlagene Erhöhung des Steinkohlenpreises irni 1 0 RM je Tonne auf 25 RM wurde vom Zweimächte KörittoHäm rückwirkendab t. April genehmigt. Außerdem ;wer den im 2. Quartal 1948 | RM je t Subventionen g ezaWr — Der Kupferpreis wurde ebenfalls mit Wirkung vom. 1. April von 1000 auf 1500 RMerhöht (Um Subyentione entbehrlich zu machen, müßte der Preis sfuf etwa 3000 RM heraufgesetzt werden ) Audi, die Preist fürfZmri, Nickel, Antimofij" Wismut, Kadmiurn nnd Kobalt wurden wesentlich erhöht T— Wie Reuter aus4>fij:ischer Quelle, erfäHrt s soll der Preis Von Rohstahl auf 156 RM je t und der von Stahlbarren auf 182 RM festgesetzt werden — Als künftige Devisenkurse weden30 cts für die . Reichsmark bzw; 1340 RM für das Pfund genanrit. Diese Erjiöhungen würden den- Vorsdilägen des VerwalrangsaiHtes weitgehend ent sprechen Zum dritten Male wurde die Wahl des Präsl denten der Bank deutscher Länder verschöben: Wean die~Lebensmitte!, die auf den Schwarzen Markt wanderrij gerecht verteilt würden; könnten jdie Rationen um etwa 300 Kalorien pro Tag er "höht werden, erklärte ein Sprpeber der britischari. Miiitärregierüng. Der Braunkohlenbergbau- der Doppelzone tr reichte 1947 den Förderstand von. 1936. In cer : Braunkohlengewirihung des mitteldeutschen Reviersin der russischen Zone war dies bereits l 93 6 vder Fall : jedoch sank die Förderung im vergangenen jährwieder u m 7 MÜ1 t, , ;MULt überstieg die monatliche Stein kohlenforderung der britischen- Zone im. März zum erstenmal seit 1- Kriegsende die 7 Mill t. Grenze " Erdölvorkommen im Tal der Aisdi, irr cer Nähe von Forthheinv und inder Umgebung cer Stadt Ansbachs würden von Fachleuten, bestätigt. Ihre Ergiebigkeit wird ioher eingeschätzt alsde der Vorkommen bei Hannover Eine Hortung von Düngemitteln und landwirtschaftlichen Maschinen hat nach den bisler vorliegenden Berichten der Wirtschaftsminisier and zuständigen Wirtschaftsstelk der DopptlEone nicht stattgefunden Alle deutschen Exportwaren nach den U5A müssen di<JUrsprungsbezeichriimg tragen. Es genügt die Bezeichnung "Madefn Germany", jedoch soll auf Verlangen auch, die; Besatzungszöne ger nanrit werden, : Deutsche Wirtschaftler und Vertreter der verschiedenen Industriezweige "sollen künftig bei der Führung von Handelsbespr echungerr und beim 1 Abschluß von Verträgen selbständig sein und von der JET A nuf iioch beraten werden — Die Ver ,cinfachung des Äuß e nhandelsverfahrens wurde angekündigt " . Auf Anforderung der Militärregierung wurde die Zuteilung von 24 000 t Eidnußkernen an die Doppelzone vom Welcernährungsraf auf 42QCOterhöHti : Die Erhöhung der Stundenlöhne auf einen Mindestsatz von 50 Pfennig wurde, von der so wjetischen Militärverwaltung verfügt, wenn der. . Verdienst njchij durch kostenloses. Essen, freie Wohnung oder xand ere. Entlohnungen natnra ausreichend ergänzt oder von besonders niedrigen. Lebehshaltüngskosten begleitet wircV Die An;. Weisung gilt nicht für Lehrlinge. aren ür mehr, als 50 Milliarden § haben die J S A in und "nach, dem Krieg unter dem Pacht Leili Gesetz an andere Rationen- geliefert, davon 2 Milliarden seit Kriegsende. Diese Form der Aüslandshilfe wird jetzt beendet.

Die <Sewinne"in der amerikanischen; Industrie sind 1947 im allgemeinen stark v!gestiegeni Zum Beispiel weist die ;Gpheral Motors Corporation einen Gewinn von 2S7i9 Mi L S gegeriübeT87 5 Mill im rorhergehenden Jahr aus Für die "General Electric Co lauten die Zahlen 95 3 und 43 0; für die "Texas Oil Corporatiöii" 106 3 gegen 71jL Dagegen, ist die : Lage der Werften sdilecht : , ; 150 Mill $ wurden von demLandwirtschäftsausschuß des amerikanischen Senati für die Einfuhr von Wolle, Baumwolle und anderen Rohfasern sowie Häuten zur Verarbeitungen den von "den USA besetzten Ländern Europas und Fernen Ostens bewilligt 1. Die Zustimmung d?s Senats wird erwartet " " . Preissenkungen z wisdieii". 3 und 25 v. H. wurden von der französischen Regierung besditpssen Ferner wurde die Lüxus?teuer aufgehoben und der freieMarkt für Nutzfahrzeiige aller Art wiederhergestellt. . Auf der Jahrestagang des ;kommunistisäi be- herrschien französischen allgemei DcnQewerk?sch aftsbündes (CGT) in Paris, beschlossen mehr als 8 000 Delegiert!, an der Forderung 1 auf eine zwanzigprozentige Lohnerhöhung festxühaltea. Dadurch drohep in. Frankreidi aeue soziale. Kämpfe, die", die französische Regierang durqh ihre PreissenKungsakttön vermeiden wollte — Weiter sprachen sich die Delegierten erneut gegea den Marshall Plan aus.

Nähere EinzelKeitendber die vom 22. Mai bis i6. Juni ia Hannover stattfindende Exportmessc 1948 veröffentlichen wir in der Heutigen Ausgabe- der " Informationen für Hie Wirtschaft"( Ausgabe Bder Zeit");

