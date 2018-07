Inhalt Seite 1 — Schläge ins Wasser Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl N. Nicolaus

Jeder weiß, was ein „Schlag ins Wasser“ ist. Es gibt kaum etwas, was mehr deprimieren könnte. Daher sei eingestanden, daß die folgenden Darlegungen – aus ehrlicher Verzweiflung geschrieben sind.

Wir haben zuwenig Kalorien. Und dann war es gerade der Zeitpunkt, an dem die Ernährung einen Tiefstand von geradezu phänomenalem Ausmaß erreicht hatte. Dennoch, halten die Arbeitenden aller Berufe unter größer Aufopferung durch. Es ist eine Disziplin die nicht durch Strafe oder Gewaltandrohungen erzwungen wird, sondern die von innen kommt. Man wird vielleicht dermaleinst in der Geschichtsforschung diese Arbeitsdisziplin als eine große Sache preisen. Daß die Menschen mit größter Selbstverständlichkeit und unter schwersten Bedingungen bei kargem Entgelt, für den sie sich so gut wie nichts kaufen können, ihre Arbeit fortsetzen – dies ist sicher ein exakter Beweis für den Wert eines Menschen!

Und dann geschieht es, daß dieser schwer arbeitende einzelne offiziell von den Behörden – denselben Behörden, denen er immer wieder aus freien Stücken ein geradezu sagenhaftes Vertrauen entgegenbringt – zu sogenannten Feiern aufgerufen wird. Und er eilt in seiner Freizeit hin, weil er denkt, es muß etwas dokumentiert werden, ein Zusammenstehen, ein wichtiges Bekennen. Ja, und dann staunt er. und wird ganz irre, denn er merkt, daß es eine Sache ohne Auftrieb ist, zu derer aufgeboten wurde, und daß ihn die Behörden zu Feiern hinlotsen, bloß weil es so im Kalender steht.

Da waren, die Feiern zur Erinnerung an die Revolution von 1848! Ich nahm an mehreren solcher offiziellen Feiern teil. In zwei Fällen bekundeten die Festredner – der Ministerpräsident eines Landes und ein bekannter Universitätsprofessor – in deutlichen Worten, daß eigentlich kein Grund für diese Feier sei. Sie bauten nun zwar rhetorisch geschickte Brücken vom Damals zum Heute, aber dadurch wurde desto mehr deutlich, daß es nichts als ein Redeauftrag war, der natürlich passabel gelöst wurde. Nichts jedoch von wirklichemSchwung, der solche Feiern durchpulsen müßte, sollten sie einen Sinn haben! Es wurden da viel schöne Worte über die Männer der Paulskirche gesagt, wobei zugleich auch nicht verhehlt Wurde – was ja auch nicht zu verbergen blieb –, daß die Revolution von 1848 ein Schlag ins Wasser gewesen. Um so mehr stimmte es traurig, daß die Erinnerungsfeiern ebenfalls Schläge ins Wasser waren.

Draußen liegen die Gärten und Schrebergärten und wollen Bestellt sein, die Arbeitenden sind müde und abgespannt, die Straßenbahnen überfüllt, der Hunger hockt in den Eingeweiden, und da fragt es sich: Hat die Obrigkeit ein Recht, die Arbeitenden zusammenzurufen, damit sie gemeinsam eines Schlages ins Wasser gedenken und dabei einen neuen Schlag ins Wasser tun? Zumal diese Obrigkeit offenbar von der Nutzlosigkeit solchen Besinnens a priori überzeugt war?

Es waltet da ein sonderbares Gesetz! Nur aus dem Kalender kann es nicht. herrühren. Gibt es eine krankhafte Sucht, nur ja keine Jubiläen auszulassen? Resultierten die Feiern aus dem Gesetz der Propaganda? Propaganda wofür oder wogegen? Eine Propaganda, die mit Resignation gestartet wird und nur Resignation zurückläßt, richtet sich selbst. Die vereitelte Revolution von damals hatte mit Gelöbnissen. zu tun. Diesmal aber geisterte nicht die blasseste Ahnung eines Gelöbnisses durch die Räume unserer Feiern. Handelte es sich um verkappte (gehobene) Wahlreden? Ist eine immerhin groß gewollte Revolution nicht zu schade, daß sie als Vorspann für verfrühte regionale Wahlversammlungen herhalten muß? Es sollten ja doch Feiern sein!