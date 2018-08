Der 24. März kann in die Geschichte als das Geburtsdatum einer neuen weltwirtschaftlichen Organisation eingeben. An diesem Tage wurde auf der Konferenz für Welthandel und Beschäftigung in Havanna die Internationale Handelsorganisation (ITO) aus der Taufe gehoben und ein Grundgesetz des Welthandels angenommen. Die Initiative lag bei den USA. .Diese weltwirtschaftlich führende Nation bestimmte den Verlauf der Verhandlungen und den Inhalt der Abkommen, wie es auch von ihr abhängen wird, ob dies Grundgesetz, nur ein Ideal bleiben oder verwirklicht werden wird.

Die Amerikaner wollen, feinen möglichst freien Güteraustausch bei niedrigen Zollsätzen und gleichen Voraussetzungen für alle im Rahmen der Meistbegünstigung, allerdings unter Verzicht auf Außenhandelsmonopole, Vorzugszölle, mengenmäßige Beschränkungen der Einfuhr, bilaterale Abkommen, Clearing-Verträge und alle die Methoden, die nach dem ersten Weltkrieg aufkamen und speziell seit der Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929 zur – höchsten Vollkommenheit entwickelt worden sind. Die USA sehen in diesen handelspolitischen Methoden der Zeit zwischen den beiden Kriegen eine wichtige Ursache der damaligen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und des Krieges. Der langjährige amerikanische. Außenminister Cordell Hull führte einen energischen Kampf gegen diese Methoden und schuf in dem Handelsvertragsgesetz des Jahres 1934 neue Grundlagen für eilten freieren Güteraustausch; er hat dabei nicht verhehlt, daß die Vereinigten ‚Staaten durch ihre Hochschutzzollpolitik eine große Mitschuld haben, weil die amerikanischen Zollsätze, die bis 1930 ständig erhöht wurden, den anderen Staaten die Möglichkeit nahmen, die Einfuhr aus den USA, oder anderen Gebieten mit Dollar zu zahlen. Diese Schwierigkeiten haben sich„speziell im letzten Jahr so zugespitzt, daß der Dollarmangel zu dem entscheidenden Problem geworden ist. Wenn die USA ihren kaufkräftigen Markt öffnen und – wie Großbritannien im 19. Jahrhundert als die damals führende Welthandelsnation – zum Freihandel übergehen, würden, wäre das Bild heute ein anderes, dann wurde es in der Welt keinen Dollarmangel mehr geben. Die Schutzzollinteressenten sind aber in den Vereinigten Staaten, zu stark, als daß eine Solche Entwicklung erwartet werden könnte. Ein Zurück zur Weltwirtschaft unserer Väter gibt es nicht, zumal auch in anderen Ländern die schutzzöllnerischen Gegenkräfte stark sind. Erwarten kann man nur einen allmählichen Übergang zu freieren Welthandelsformen. Dieser Übergang wird jetzt organisiert, und gelenkt.

Die Bemühungen setzten schon während des Krieges ein und fanden ihren ersten Niederschlag in den Beschlüssen von Bretton-Woods vom 1. Juli 1944 über die Bildung der Weltbank des Internationalen Währungsfonds. Diese beiden Institute bemühen sich um die währungswirtschaftliche Neuordnung, kommen aber nicht voran, weil der Güteraustausch zu sehr gehemmt – ist. Um das güterwirtschaftliche Gesicht der neuen Weltwirtschaft soll sich der Wirtschafts- und Sozialrat der UNO bemühen. Dieser lud achtzehn Nationen im Oktober 1946 zu einer Vorbesprechung nach London, ein. Diese Konferenz schloß ihre Arbeiten Ende November ab und übertrug ihre Aufgaben einem vorbereitenden Ausschuß, der, beschickt von 23 Nationen, im April 1947 seine Arbeiten, in Genf aufnahm und die endgültige Regelung dann der Konferenz, für Welthandel und Beschäftigung überließ. Diese trat am 21. November 1946 in Havanna zusammen und konnte nach vielen schweren Krisen am 24; März dieses Jahres ihre Arbeiten abschließen. 58 Staaten, deren Außenhandel 90 v. H. des Welthandels umfaßt, nahmen an der Konferenz teil und haben (mit Ausnahme von Argentinien) die vorgelegten Beschlüsse unterzeichnet. Zu allen Konferenzen war die Sowjetunion eingeladen, aber sie und die ihr nahestehenden Staaten halten sich von diesen Bestrebungen fehl. Das in Havanna angenommene Grundgesetz des Welthandels tritt 60 Tage nach der Ratifizierung durch die Mehrheit der beteiligten Länder in Kraft oder nur für die Länder, die ratifiziert haben, falls. nach Ablauf Von einem Jahr die Ratifizierung durch die Mehrheit der Länder nicht erfolgt ist. Die Einhaltung dieser Fristen ist unwahrscheinlich. Die Mehrzahl der Länder wird erst ratifizieren, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten nach Annahme durch den Kongreß diese internationalen Abkommen unterzeichnet hat. Hiermit kann etwa in Jahresfrist gerechnet werden, da Vor der Präsidentenwahl eine Annahme durch den Kongreß unwahrscheinlich ist. Wenn im Laufe des zweiten Halbjahres 1949 die Ratifizierungen erfolgen sollten, werden wohl die wirtschaftlichen. Schwierigkeiten in vielen Ländern noch so, sein, daß die Ausnahmen und Übergangsbestimmungen mehr besagen dürften als der Grundgedanke der Beschlüsse von Havanna. Trotzdem ist die Konferenz von Havanna ein Erfolg. Die vielen Konferenzen nach dem ersten Weltkrieg konnten ein solches Ergebnis nicht vorweisen, weil damals die aktive Mitarbeit der USA fehlte; Die in Havanna vereinten Nationen – der westlichen Hemisphäre haben sich auf die Gründsätze eines freien Welthandels festgelegt und sich der Führung durch die USA anvertraut. Die Gegenkräfte waren erheblich. Sie gingen vor allem von den wirtschaftlich wenig entwickelten Ländern aus, die (wie die südamerikanischen und arabischen) Maßnahmen zugunsten ihrer jungen Industrien verlangen. Sie gingen aber auch von dem britischen. Weltreich aus, das an seinen Vorzugszöllen festhalten möchte. Außerdem wurden von den Ländern, die noch für einige Zeit Wähfungsschwierigkeiten befürchten, Sondermaßnahmen zum Schutz ihrer ^Währung verlangt. Diesen Einwänden wurde in verschiedenster Form Rechnung getragen, Ausnahmen über Ausnahmen sind vorgesehen. Bissige Kritiker, haben festgestellt, daß fünf Artikel des Grundgesetzes des Welthandels 55 Ausnahmebestimmungen enthalten. Von einem einheitlichen Guß kann nicht die Rede sein. Als Grundsatz für die Welthandelspolitik wurde der der Meistbegünstigung aufgestellt, aber von der klassischen uneingeschränkten Meistbegünstigung ist man noch weit entfernt. Viele Ausnahmen mußten zugestanden werden, so: die Grundsätze der Präferenzen und der Erziehungszölle zugunsten jünger Industrien. Auch mußte man den Staaten, die in wirtschaftliche und speziell währungs-wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, zubilligen, daß sie zeitweilig ihre Einfuhren mengenmäßig beschränken und sogar diskriminierende Maßnahmen ergreifen dürfen. Dazu ist die Genehmigung der ITO nicht immer notwendig. Die ITO wird als neue Organisation die Durchführung dieser Grundsätze überwachen. Die Geschäfte der ITO werden von einem Vollzugsausschuß als einer ständigen Einrichtung geführte Sitz der Organisation wird wahrscheinlich Genf sein. Zum Generalsekretär wurde der Engländer Eric Wyndham White gewählt. Man hat für die Sowjetunion einen Platz offengelassen, aber mit einer Einschaltung der Sowjetunion ist nicht zu rechnen.

Das entscheidende Problem war das der Vorzugszölle des britischen Weltreichs. Die Amerikaner möchten, daß die amerikanische Industrie – überall im britischen Weltreich unter zollpolitisch gleichen Voraussetzungen mit der britischen konkurrieren kann. Sie haben nur lose Zusagen von britischer Seite erhalten und anderseits Zuge-, stimmt, daß im Interesse wenig entwickelter Länder Vorzugszölle genehmigt werden. Wenn – Großbritannien auf die Vorzugsbehandlung im Export-nach Kanada und u. a. Australien zum Teil verzichten: sollte, könnte es anderseits im Verkehr mit seinen wirtschaftlich wenig entwickele ten kolonialen Gebiet unter Berufung auf die Beschlüsse von Havanna. Vorzugszölle neu einführen, Aber wichtiger als derartige Zugeständnisse wäre sicherlich für Großbritannien wie auch für die anderen Länder, daß der große amerikanische Markt allen dffensteht und die Vereinigten Staaten endlich ihre anomal hohen Schutzzölle abbauen. Erst dann werden die Forderungen nach einer ausgeglichenen und entwicklungsfähigen Weltwirtschaft, nach einem freien Zugang zu den Rohstoffen und zu den Weltmärkten, nach einer gleichen Behandlung, nach einem freien Kapitalaustausch und nach der Sicherung einer Vollbeschäftigung mehr sein als nur Ideale;