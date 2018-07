Treffe ich da meinen Freund EP. beim revidierten „Revisor“ im Brunnenhof, einen Abend vor der allerjüngsten Münchener Anouilh-Premiere. Sagt er: „Wie gehts?“ Sag ich: „Wie stehts?“ Sagt er: „Nun, nun.“ Sag ich: ,Nun, nun‘ kann nicht als böswilliger Angriff auf eine Besatzungsmacht ausgelegt werden.“ Sagt er: „Nun, nun.“ Sag ich: „Gehst du auch in die ‚Kleine Komödie‘ morgen?“ Sagt er (in ernstem Fränkisch): „Je m’ anouilherai.“ Sag ich: „Gemeinnheit.“ (Denn das ist ein Witz, den ich selber gern gemacht hätte.) Sagt er: „Nun, nun ...“

Inzwischen hat Anouilhs „Rendezvous um Mitternacht“ dort stattgehabt. Ein entzückendes Theaterchen. Warm. Eng. Gern ziehst du den Mantel aus. Hochglanz der Premiere. Schon im Foyer (Foajeetscherl) stößt sich tout Munich. Die sich trotz allem nicht kennen, machen sich wenigstens wechselseitig aufeinander aufmerksam.

Auf der Bühne...? Wird gespielt. (Bloß wegen der Pause ins Theater gehn, geht nicht.) Doch merkst du rasch: Was da droben geschieht, ist existenzialistisch, also nichtexistent, dafür desto konstruierter. Miesmacher-Eintopf. Zerbröselt-Menschliches, das aber, wie gelagerter Giftweizen, keine Ratte mehr anficht. Eine Isabella, die Lug und Trug ihres George hinnimmt wie wenn Mensch Hut wäre. (Wer verlangt schon Wahrhaftigkeit oder Reue von Hüten guter Sitz genügt.) Diese Herzschmerz-Immunisierte sieht bei Erika Beer völlig wie ein sanft-anfängerndes junges Mädchen aus. Man könnte sie für eiqe moderne Heilige halten, spürte man nicht: hier ist just der anouilhierende Gegenpol. Liebe nimmt nicht zur Kenntnis? Oho! Amor, heißt es, vincit omnia. Das kann weh, tun. Das tut weh.

Liesl Karlstadt, Konstantin Delcroix spinnen Gemütsersatzfäden zwischen Place Vendôme und Platzl. (Aber daraus wird nichts Ganzes.) Charles Regnier spricht, wie nur Conférenciers dürfen, dauernd ins Publikum. (Den Ifflandring für Gerhard Metzner, gewöhnt er’s ihm ab.) Fritz Odemar, Ernst-von Klipstein runzeln die Stirnen, Vater wie Sohn. Miese Welt, müde Welt, außen, wie innen. (Ihr Gott sprach: „Es werde Nichts!“) Darf es uns trösten, daß man derlei, sogar dieses, an der Seine mit Anmut vorbringen würde – wie etwa auch ein Wettergespräch? Bei uns schwebt das nicht. Alles hat und behält sein Grundgewicht. Viel Nichts um Wiedernichts! Bluff wie Blei.

Im Gedränge, unerreichbar, seh ich EP. vor hinausgehen. Nous nous sommes anouilhés. Soviel ist sicher. Aber ich für mein Teil schreib’s, wie es der Ahnungsvoll-Witzige tags zuvor schon ausgesprochen: ennuyé. Hanns Braun