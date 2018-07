Der Verfasser war in Verbiftdttng mit Fritz Lieb und Nicoltü Berdjajew Mitherausgeber der Zeitschrift "Orient und Ocddent" bis z deren Verbot 1934. Er ist ferner Autor der soziale Gerechtigkeit nicht verwirklichteri. So geschah es, daß die Bösen aus Anlaß der versagenden Guten die Verwirklichung der Gerechtigkeit auf sidb nahmen., , Die rassische Revolution ist daher für Berdjajew das furchtbare Gericht über die Träger des Guten, weil diese versagten und die Chance, das Gute in der Welt zu wirken, an die JBösen verloren. Berdjajgw nennt diese tragische Dialektik der Geschichte ihre ""innere Apokalypse" ihn ist dierussische Revolution "im Himmel bV schlössen". Obwohl gottlose und böse Machtv ist sie vofa ;Gott vorgesehen "Der Sian der apokaifptisdben Prophezeiung vom Reich des Antichristen am Ende der Zeiten besteht nicht darin, daß die Bösen, Gottlosen ah Zahl überhand nehmen und die Guten und Gottergebenen bedrängt werden. Damit trösten sich die Frommen, die zur Selbstzufriedenheit neigen. Der tiefere Sinn dieses Geschehens liegt darin, daß die Guten, Gottergebenen das Reich Christi und seine Wahrheit nicht verwirkJidien und deshalb das innere Gericht und die- Katastrophe unvermeidlidh werden" —, deshalb unvermeidlich, weil es unmöglich ist, eine Wahrheit z bekennen, ohne sie zu verwirklichen. Es gehört dies zur Dialektik des Lebens. Die logische "Struktur des Seins™ ist so. Deshalb sind am dämonischen Charakter kfer" , kommunistischen Revolution "vielleicht am , ersten die alten Christen, schuld". Sie fanden nicht die Kraft, die Wahrheit vom Reich Christi zu verwirklichen. Die Wahrheit, die in Freiheit und Liebe nicht verwirklicht wurde, verwirklicht sich nun in Haß und Zwang. Die" Liebe war im Christentum der kapitalistischen Gesellschaft nur "rhetorisdb" geblieben. Nun vernichtet der HaS. das Werk der Liebe, denn das ist eben die Strnk- tur des Seins, daß die einmal bekannte Liebe ver wirklich werdefi muß muß, und sei es chirdb Haß. Deshalb isttdas Gericht über die kapitalistische Welt unvermeidlich kraft der Liebe, von der sie nur rhetorisch, nidbt aber schöpferisch Gebrauch macht. Die Wahrheit, die mit der liebe in die Welt getreten ist, wird auf jeden Fall ersdjein cn — und sei es mit satanischen Zügen, So entsteht das Reich des Gegpa Christus, Damit ist- der Satz Berdjajews in dem Simse iu ver stehen, daß die russische Revolution religiös sei, religiös nadi dem Maße ihres antireligiösen Charakters. In dem messianischen und esdmologisAen Charakter des russischen Kommunismus ist etwas von dieser Notwendigkeit einer religiösen Lösung zu verspüren. Der Westen aber hat dem Sendungsbewußtsein der russischen Revolution nichts entgegenzustellen "Di alte Weit geht za Ende, sagt Berdjajew, "und sie mit alten Mitteln ZU heilen ist unmöglidi; das Gegengift müßte denn an Kraft, dem Gifte gleich sein " Man hat von Nietzscüe gesagt, daÄ er der Bußprediger des Christentums sei. Von Berdjajew "kann dies In einem wesentlichen Sinae gelten. Er durchschaut nid wenig radikal die SAwädie des historischen Christentatm als Nietzsche, tut dies aber als Christ inmitten der Christenheit. Und dies ist die Frage, die BerdjajeV an "die alte GeseHschaft und Kultur, die alte, ohnmächtige und entseelte Christenheit" richtet: "Wird die gegenwärtige Gesellschaft zu Christels zurückkehren, nicht zor Steigerung der Rhetorik, nicht zur Restauration eines Halb Christen, HafeHeädeatuiös, nicht 2 Bewahrung der eigenen Ruhe und der eigenen Interessen vor der gottlosen kommunistischen Revolution, nicht zur Etn. Für sciüchterupg und Beruhigung der Arbejitermassea, sondern zum. Bau des Reiches Christi, zur Verwirklichung der Wahrheit Christi im Leben, ider sozialen Gerechtigkeit im Namen Christi?"Wie eine solche VeranjktichHng möglich ist; dese Frage bleibt bei> Berdjajew offen. Er gibt zu, daß auch der aUeninglüeklichste. Ausgang niiglids ist. Die mensdilicfae Freiheit, die in der ek wirkt, kann sowohl das Güte wie das Böse hervorbringe. Säe hat in der Geschichte des ; Christentums : eine, große Rolle gespielt. Wir eiropälsdien Christen jedoch müssen Berdjajews Rif als Ruf zu einer umfassenden Bußbewegung verstehe, der unter der Enthiillungskraft jener tneren Apokalypse" an ans ergeht. Ihr Sirin besteht darin, unerbittlich nadi der Mitschuld der Ckistenhch an einem Gericht za forschen in dean sich die Prophetie der Liebe zu erfüllensuht durdi die Schöpfungen des Hasses , Das Kollektiv tritt mit Zügen auf, die eine. firdhtbare Karikatur der Kirche, darstellen, und zwar eben darin, daß dieses Kollektiv der Inbegriff der absoluten sittlichen Autorität ist uad darin zur Gottheit selbst wird. Die Diktatur in ScwjetrußJancf ist keine rein politische, sondern eine sittliche und religiöse Diktatur. Und eben diese unheimliche Ähnlichkeit der "kommunistisden Katholizitat" mit- der christlichen zeigt nadi Berdjajew, Saß die "edite" diristiiciie "Kätholizitat"" noch nicht genügend aufgedeckt ist. So ist tue Stunde des Christentums erst im Kommen.

JDas Problem der Zukunft des Christentums ist das Problem der Zukunft der Menschneit Mk diesem Satz beginnt Berdjajew seine Stelhwgaafane die er 1946 in eine? Enquete des "Etprit" zu dem Tbeiaa "Monde Cbretien Monde Mnderne" gibt. Niemand, der das Oiristentum ernst nimiöt, kann anders ausdrücken, worum es gelt. Ia diesem Satz lebt wieder etwas von dem imssianischen Auftrag den die Christenheit hat wnl der yrchristlidb ist nicht im Sinne des Histo, jriaiiea, sondern dfe Zeitlosen an ihm. Es haadelt stdi ma eine Manifestation des röpheGsdäen, messianisrfien Bewußtseins " wte na faer sieht der Weg aus, den die" Ckistenhoit in der Welt nehmen muß, diesen Auftrag z erfüllen? Das eben ist cÜe brennende Frage, die hinter dem Ringen steht, das die inreren Fronten der Christenheit heute erschüttert beiden) Versach, sich jn der modernen Welt zii formieren. Die besonderen Erfahrungen die die Christenheit Europas ia der Geschicote gemacht hai, "verpflichten sie zu dem urevangelischen Wirnraf vor dem Verführer, den sie heute in der Geaalt des politischen Messias kennenlernt. Es ist ihr ganz besonderer Auftrag gewordep, und in ihrer Mitte insonderheit der Auftrag der Deutschen, vor dieser Gestalt des Verführers zu wapaen. Ich weiß nicht ob Berdfajew dies so klar sehen könnte, wie wir es tun mitteii aus anserem besoaderest Schicksal heraus. Vielleicht ist er an diesem Punkte zu sehr moderner Rasse gewesen um sieh hier den Blick so frei zu haltet, cferfjüsahBneft bruch unserer völkischen Messiasidee es tun müssen. Bk Christenheit allein ist der legitime Träger des messiaßischeB Auftrags in der Weh. Bevor e weifi, wie sie "sich dieses Auftrags ztt entledigen hat, muß sie sich seiner erst einmal wieder bWußt werden. Es gehört zu dem "prophetischen Asjekt", zuerst dies einmal ganz klar ergriffen zu haben: daß der politisdie Messisnrismus in jeder geschichtlich nur irgend möglichen Form der Wg des Anti Christus jst. Eine Wiedergeburt Ades Chrisias MessianlsnKis wird "beginnen rak seiner : klaren Unterscheidang vom "falsche Messias". Das ist die besondert Wahrheit des christlichen Glaubens, stau Eigeatiichesj wm das Mehr als Mensdilid zu wissen, aus de das . Reidi Christi in U Welt kommt. Es stehen heute das Reich dss" Menschgottes und das Reich des GöttmenseKen gegeneinaader, Um diesen absoluten Gegensatz hat auiÜBerd gewußt. Einen Aufsatz "Der religiöse Siim des BolsAewisöKjs ("Orient und Occident", 1932 9) schloß er mit dem Hinweis auf diesen Gegensatz zwisdien der humaaistischeQ und der chrisßanischen Messias Sendung.

; Er is| auch in 1seiner Einstellung zum Tode gegeben "Für die "HHgt<HnJ& desj Todes nidit, sie interessiert sidi nicht für die Verstorbenen. Aber geracb darum triumphiert bei ihr der Tod und gjhort dem Tode Äs letzte Wort. In der diristlidhen ReKgis aber gehört das letzte Wort der Auferstehung "" Damit aber ist an das letzte Geheimnis gerüfert, das nicht mehr irmerweltlicher Natur ist. An das letzte Geheimnisj aus dem heraus allein, die Christenheij; ihren neuen Impuls für die jS&dtempfangen kann, wenn aßftes sie tüh mit ihr zugrundr gehen solL 1