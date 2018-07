Damals, als er noch ein ostelbisches Mustergut besaß, nannte? ihn seine .Mitagrarier einen „Agrarbolschewisten“. Und heute, da er auf ein Beamtengehalt und die Einkünfte aus seinen Büchern angewiesen ist, sieht er sich oft und ausgiebig als „reaktionärer Junker“ und „konservativer Großagrarier“ bezeichnet. Kein Wunder – also, wenn Pr. h. c. Hans Schlange-Schöningen, Direktor derHauptverwaltung für Ernährung und Landwirtschaft in Frankfurt, es aufgegeben hat, auf persönliche Anwürfe zu reagieren. „Ich habe keine Zeit dazu“, erklärte er. Und in der Tat: die zwei tiefen Furchen, die sich senkrecht, zwischen seinen Brauen eingegraben haben, rühren Von anderen Sorgen her. Zwei Jahre lang hat er das Vabanquespiel der deutschen Nachkriegspolitik – Ernährung. und Landwirtschaft – gespielt und bisher gewonnen. Nicht immer war es leicht, sich gegen den Starrsinn der politischen Parteien durchzusetzen. Doch heute, wie man, sagt, stehen. ihm mit Ausnahme der Kommunisten alle Parteien zumindest wohlwollend gegenüber.

Als 1945 der damals 58jährige als Mitbegründer der CDU in Plön wieder an die Öffentlichkeit trat, war er kein politischer Neuling mehr. Von Haus aus konservativ in seinen Anschauungen, erkannte er in der Weimarer Zeit, selbst Reichstagsmitglied der deutsch-nationalen Partei, den verhängnisvollen Kurs Hugenbergs, bekämpfte ihn und – stürzte darüber 1932 trat er mit dem zweiten Kabinett Brüning, dem er als Reichskommissar für die Osthilfe angehörte, von der politischen Bühne ab. Er zog sich auf sein Gut Schöningen bei Stettin zurück, das er dreizehn Jahre später, vor den vorrückenden sowjetischen Armeen wieder verlassen mußte. Im März 1946 folgte er seiner Ernennung zum Leiter des Zentralamts für Ernährung und Landwirtschaft in der britischen Zone; ein Schritt, de?, wie eine Schweizer Zeitung schrieb, besonders „unter den verfahrenen Parteiverhältnissen, in Deutschland als reines Opfer zu betrachten war“. Wahrlich, es gibt dankbarere Aufgaben, als die eines Ernährungschefs in Zone oder Bizone. So ist denn auch, viel häßliches und wenig gutes über ihn geschrieben worden. Allein es scheint, als ob sich der „Mann auf der Straße“ auf’seinen gesunden politischen Instinkt besonnen hat Wie auf jener Gewerkschaftsversammlung vorigen Jahres, die, bereit Schlange-Schöningen niederzuschreien, ihm am Ende Beifall zollte, so ist auch in der Öffentlichkeit ein radikaler Kurswechsel zugunsten des „bestgehaßten Mannes“ eingetreten. Er ist jetzt zum populärsten Politiker Deutschlands geworden. C. J.