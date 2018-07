Von Karl Krolow Sie herrschen in den Städten. Gebrannt und behauen wurden sie und kunstvoll geschnitten. In geduldiger Arbeit wurden sie gefügt und wuchsen miteinander in die Wolken, mit Stahlträgern und schweren Hölzern zusammen. Scharfkantig liefen sie aus, stiegen an in Ecken und Rundungen. Als Säulen drehten sie sich hoch, schwangen in Loggien und breiten Treppen und klangen unter dem Fuß. Sie prunkten als Fassaden und wölbten sich zu Torbogen und Tunnels. Vom Geiste der alten Bürgerhäuser nahmen sie an, der Palazzi und heiteren Sommerwillen, wurden aufdringlich in Warenhäusern, abweisend in steil gezogenen Mauern, bildeten Straße um Straße. Sie bogen sich zu Brücken, und schwarzes Wasser sauste unter ihnen. Sie waren zu Schänken und Schildwachen gemauert, und hinter ihnen verkroch sich Armut und Bedrängnis und lieh sich alle bequeme Nachlässigkeit an. Ihre Poren waren vom Lärm verstopft, oder sie waren durchlässig geworden von tausend Geräuschen, die auf sie eindrangen: mechanischen Musiken, Motorenlauf, Dampfkesselpfeifen und dem Brausen großer Rohre. Mürbe waren sie von Elektrizität, die sie durchfuhr. Laugen verfärbten sie. Chemikalien bissen sie wund. Sie zerstoben in Explosionen, wurden aufgerissen und lagen bloß da. Ihre Kraft fiel von ihnen ab, und sie waren plötzlich unbrauchbar geworden. In den Ruinen umgestürzter Städte verfielen sie zu regellosen Steinhaufen, schoben sie sich ineinander, türmten sich scherbenhaft und wurden von Unordnung zermahlen, umweht von kalten Wirbeln und Aschenresten. Aus ihrer Krume schlugen Dornsträucher, Nesseln und Seifwurz. Eines Tages rauschte Lauch auf und zogen kleine Vögel in den seidenen Himmel und frohlockten. –

Die Welt Steine reicht weit, eigentlich ist sie unabsehbar... – Sie sind das Herz der Gebirge, das gewaltig und schwerfällig schlägt. Dort haben sie ihre Freiheit. Nur die Küste der Riesen zwängen sie. Das himmlische Feuer fährt unter sie und zerschmeißt sie zu mächtigen Blöcken, an denen die Orkane zerren. Nadelfein stoßen sie als Felsen ins Licht. Sie haben Umgang mit den nahen Aprilsternen. Sie werden von Raubvögeln bewohnt, und das Eis schmilzt lange nicht auf ihrer Haut. Lawinen umbellen sie, reißende Wasser fallen an ihnen entlang und ringen mit ihrer zähen, geballten Kraft. Wind besämt sie mit kleinen Gräsern, die bitter duften. Aber das Leben gewinnt auf ihnen keinen Boden, hart und einsam wie sie sind.

Sie ruhen unter unserem Schuh als Feldspat, Quarz und Glimmer. Als leuchtender Marmor werden sie gebrochen. Die Edelsten unter ihnen schmücken schöne Frauen, legen sich auf ihre Brust und blitzen rötlich oder in tiefem, meerhartem Blau, zeigen sich an schmalen Fingern. Menschen ritzten geheimnisvolle Zeichen in sie, Figuren und einfache Bilder, drückten ihnen ein zartes Angesicht auf, Vogel oder Fisch oder blühende Blume. – Bald stehen sie in schöngekörntem Fleische und haben das Blitzen gebräunter Nacken und blanker Hüften. Bald erkennt man in ihnen die Pfeile einer südlichen Sonne, die an ihnen stumpf wurden. Glühender Strand ist in ihnen geschmolzen und der Wohllaut fremder Stimmen. Wo sie aufgelesen wurden, zeigte sich der Gott im Tritonenleib und fütterte man das Meer mit Johannisbrot.

Auch die Steine des erhitzten Pflasters, die weiß geworden sind vor Alter und wildem Mittagsfeuer, salziger Luft und mildem Regennaß, haben etwas Besonderes. Unter den schweren Rädern der Fuhrwerke seufzen sie auf, krochen mürbe unter den Stiefeln der Soldaten und reden mit dessen und Quecken. – Denkt man an sie, ist es nicht mehr weit bis zu jenen armseligen und verachteten, die es in Unmengen an jedem Wege gibt. Niemand weiß, woher sie kommen. Keiner hat sie gezahlt Es lohnt nicht, sich nach ihnen zu bücken. Grau sind sie und unscheinbar oder ungeschlacht, plump geschliffen, kantig oder auf die langweiligste Weise flach. Die zähe Feuchtigkeit der Schneckenspur klebt an ihnen. Der Kalk der Vogellösung hat sie gegerbt. Geißenzungen haben sie beleckt. Von Hunden wurden sie im Maul getragen. Grüngepanzerte Käfer kämpften über ihnen. Die Flaumfedern des Hänflings taumelten auf sie herab. Löwenzahnsamen landete auf ihnen langsamen Fluges. Steine sind es, die mitunter kleine Gruben haben, in denen sich das-Wasser des Himmels sammelt, damit die Sperlinge trinken können.

Aber gelegentlich greift eine kurze Knabenfaust nach ihnen, hält sie sich dicht vor die staunenden Augen. Und vielleicht wandern sie dann in seine Hosentasche oder einen Beutel zu Glasperlen, Bleikugeln, Brotrinden und Kastanienschalen, werden plötzlich hervorgeholt und zum Tausch angeboten oder pfeifen in hohem Bogen durchs Stachelbeergebüsch, gelten einer Krähe oder einem Katzenbuckel, einem Wespenschwarm oder den silbernen Schuppen des Weißlings, fahren einem Widersacher um den Kopf, der sich verborgen wähnte. Haben sie als Geschosse ihre Reise beendet, sind sie wieder vergessen und es kann sein, daß sie nie wieder in Menschenhände geraten, von den Gezeiten geschlagen werden und furchtbar langsam verwittern. Unmerklich werden sie eins, mit dem lehmigen Acker, auf dem sie einschlugen, zerspringen sie in feinen Rissen, durch die Erde und gestorbene Pflanzen dringen. Sie dürfen in Frieden vergehen, ohne daß sich an ihnen der Huf des Karrenpferdes verwundet und die Hasenpfote sich zerstößt, ohne daß über sie die Füße des verlorenen Sohnes stolpern und gejagte Kreatur auf ihnen zusammenbricht. Und niemand sammelt sie, um sie zur Steinigung zu gebrauchen.

Muß man nicht das ruhige Dasein dieser stummen Wesen loben, die es nicht zum Geschöpf ge- * bracht haben, das sich regt und seinen Segen hat. Muß man nicht die blinde Ausdauer der Steine bedenken, die die leichten Dächer der Gebirgshütten schützen, nicht die Mühlsteine, die bedächtig knirschen und in ihrer Arbeit nicht stille halten wollen, Steine an Zisternen, die das kostbare Wasser frisch halten und wundervoll kühl, alle Steine, die Wohltaten erweisen und an die man die Stirn tun kann, wenn sie schmerzt, auf denen es sich schlafen läßt, und die den Ermatteten ein Kissen sind, Steine endlich, unter denen die Stillgewordenen ruhen, tröstlich im Dunkel, Steine, unter denen sie sich strecken für immer. Ist es nicht ein besonders inständiges Wissen; daß das augenlose und plumpe Ding, das man einmal in der Hand wog, das man an sich nahm, um es zu prüfen oder nur, um etwas an der Wärme seiner Haut zu spüren, unabsehbar besteht! Der es gegen die Wolken warf oder in den Brunnengrund schleuderte, verdarb. Das ärgerlich Fortgetane aber alterte nicht einmal – das harte und ungefüge Steinding, das er gefühlt hatte, wie es dalag zwischen den gekrümmten Fingern und gleichmütig alles mit sich geschehen ließ. Und es ist müßig zu fragen, wie lange es jeden Werfer überlebt.