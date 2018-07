r Müt guten Erträgen wird nach den neuesten Erateschätzungen aus" deri verschiedensten Teilen der Weit im allgemeinen gerechnet Der Ernähfungs- und Landwirtscha ftsrat der LJNO(FAO) pab bekannt, daß eine Verbesserung der internationale: Lebensmittelversorgung wahrscheinlich sei, jedodi würde die Lebensmittellage in dejr Welt weiter axtgespaant bleiben. Paul Höffmapfi, deri Präsidentender Studebaker Gesellschaft, bat Präsident Trumän zum Administrator für das eu>päische Hilfsprogramm bestimmt, für das bereits eine erste Rate von l Mrd $ freigegeben wurde.

Großbritannien hat die USA ersucht, im Rahmen des europäischen Wiederaufbaupro grammes seine finanziellen Verpflichtürigen- aus dem Vertrag nurKanada zu übernehmen, da der diesjährige Abschnitt der kanadischen Anleihe bald verbraucht" sein werde, Man rechnet, daß die USA dann 400— 500 MilL $" für die;v?- traglichen Lebehsmittellieferungen Kanadas an Großbritannien zahlen müßten : Die endgültigen Vorschläge für die. Einbe Ziehung der Doppelzone in den Marshall Plan wurden in ausgedehnten Verhandlungen zwischen dem Verwalturigsrat und dem Zweimächte Kofl" 41trollamt fertiggestellt und den Mlitärgoiwerneuren überreicht. Nach einer " bisher unbestätigten Meldung der. Dena, dem offiziellen- Nachticbtehbürö der USZone, wurde von" einem Gesamteinfuhrbedarf der Doppelzone für jdas Jahr 194 S49 ron 1 96 Mrd. S ausgegangen ( gegen 2 25 Mrdin dem ursprünglichen Plaij)1; davon 950 Mill für , Lebensrnittel und Saatgut. 730 MilL $ der Einfuhren sollen durch deutsch Exporte- bezahlt werden, der Rest durch die Weiterfährung der bisherigen Kredite der. Besatzungsmächte und jurch Lieferungen, aus dem Marshall Plan. Mir einem Rekordüberschnß von 658 Mit £ schloß das Haushaltsjahr 194748 in Großbritannien: Die ordentlichen Einnahmen überstigen den Voranschlag um mehr als 346 Mill &, vährend die Ausgaben um 257 Milf niedriger wtren als erwartet., Argentinien gewährte Spanien einen: yierjMiri gen Kredit von insgesamt 1 75 ; Mrd. Pesös. Das neue Handels-und- Zahlungsabkommen, das als Frarico Peron ProtokolL bezeichnet wird, schließt auch die spanischen Verpflichtungen von 350 MilL Pesos aus dem Kredit ein, den Argentinien im Oktober 1946 einräumte. Die Rückzahlung erfolgt durch Warenlieferungen, durch den Bau von Schiffen auf spanischen. Werften, durch Errichtung eines Sämn> iiagfi rs für den ä rgeatintsdien . Europahandel im Freihafen von Cadii und durch die Gründung gemischter Uniemehrrrarrgeti. 1üreie Tarifverhandl rangen, zwischen Gewerk., sehafjen und- Arbeitgebern über Ijesren te. LolineHiohtingen < ren & hrrngte der britische Militärgouverneur " NacWenv es Jins, nicht gfilunsen ist"! erklärte er in seiner Düsseldorfer Rede,, eine Übereinstirnmuris;< ir vier. Pesalzüngimächte über die Änderungen herberzufvihren,"diewir aoF dem Gebiet der Preise n<t Löhne- für not " wendig halten haben wir un nbnrnfhr cnt schlössen, die ri8tig"nberichtigende,n Maßnahmen zu erereifcn "— Es verlautet; daß die von den Gewerkschaften, geforderte 30prczentise Lchri erböhung van der Militärregierung itFhesondwre rnit Rijcksirbr aufdieinflatorischeri Gefahren für zu bodi gehalten wird. Anstelle einer a!!< erneioen Lohn erhöhtin;; soJI sie unterschiedliche Satte für die vverschi< ldenan Lohngruppen vorprscMapen han wncl besondere Erhölmnen für die Pröbleminchistrien " Die Mljtärreg ierim hat derri arn 27Februar 1948 zwischen der Hauptverwaltung, der Eisenbahnen und den Eisenbahner Gewetkschaften der Doppelzone gesdiloss enen- Tarifvertrag- ausres6 tt! mt parait ist der erste- Tarifvertrag für die Doppelzone rechtskräftig geworden. Die der Eisnbaiin als ProWemliirustnie"zugestandene: Lohnerhöhungum 10 v. H beträgt 10 Pfennig je Stande inflen dreiuntersten IKnßruppen,in. der folgenden; Grappe 8 und iri den übrigen. Gruppen 7 Pfennig Im zweiten Halbjabr 1948 sollen 222000 t Rohöl, in die Pqppelzcne eingeführt werden gejjeJt 12Q 000 im versten Halbjahr Die üefe rungen des ersten " Kontraktes über 60000 t be gannen im Septeinber" VqrVn Jahres. Bis 1950 ist eine Steigerung anf 2! M11L t jährlich v örge sehen : Der durchscünittlidhe Stundenverdienst eines 1 Arbeiters- betrug im Juni- 1947 irr der britischen ZoRC103 1 Pfennig,der-< ünei Arbeiterin 58 2 Pfennig. Die durdischnittlichen Brutto Wö chenverdkßste für Arbeiter variierten- im gleichen Zeitpamkt"z wisdien minimal 3Z;80. I tM Cin dei. Textüindustrie ttrid- rpÄxir iai S2 ; 46 im BraugeT! rBe > Für Frauen lauteten die entsprechenden Zahlen 17 06 wnd 29 27.r; ry t, amtes haben sich GrpßbritahnJen tsnd dieUSA enschiössen. Ba eine Einigungmit der rossischen Eesatzungsrriacht über ein gesamtdeutsches Patent am t nicht möglich war, sollen einstweilen An nahirieststlen in der Doppelzone eingerichtet werden, womit etwa zum"1. 