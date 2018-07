Mit dem bemerkenswerten Ziel, die modeschaffenden Handwerks- und Industriebetriebe Norddeutschlandsdurch beste Leistungen der Spitzenbetriebe zu heben und Exportmöglichkeiten zu schaffen, wurde Ende 1946 der „Modering der Hansestadt Hamburg e. V.“ gegründet. Es trat dieser Tage mit einer Frühjahrsmodenschau vor die Öffentlichkeit und gab damit einen neuen Einblicke in seine Arbeit. Es war eine ausgesprochene Leistungsschau der besten Betriebe aus Handwerk und Industrie, an der sich auch ein führendes Modellhaus aus Hannover und eine maßgebende Schuhfabrik, aus Süddeutschland beteiligten. Die Veranstaltung zeigte, daß es sich bei den Bemühungen des Hamburger Moderings nicht mehr um tastende Versuche handelt – man hat längst eine klare und bestimmte Richtung unter dem Motto „Qualität und Leistung“ gingeschlagen, die der Förderung der 5000 Betriebe des modeschaffenden Handwerks und der 220. Firmen der hamburgischen Bekleidungsindustrie dient. Die bunte Fülle der vorgeführten Modelle an Tages-, Nachmittags- und Abendkleidern sowie Strandanzügen wirkte nicht nur auf die weiblichen Besucher der Veranstaltung wie ein schönes, erregendes Schauspiel! Der halblange Rock und die wadenlange Umschlaghose waren selbstverständlich auch bei den Hamburger Modellen (Marke „Alster“. „Jungfernstieg“, „Fährhaus“ oder z. B. „Nordexpreß“) führend. Zur Vervollkommnung der Schau hatten; Hamburger Hutmacherinnen und Pelzhäuser sowie ein Unternehmen der Handschuhherstellung ebenfalls mit besten Leistungen aufgewartet.

Bedauerlich bleibt, daß alle diese Bemühungen zum überwiegenden Teil aus der Substanz geschaffen werden müssen, weil die zuständigen Behörden die Bestrebungen des Moderings hoch nicht unterstützen. Es ist aber erfreulich, daß ihm trotzdem der Nachweis gelang, auf der Höhe zu sein. Zu wünschen wäre allerdings, daß sich die Erfolge recht bald auch auf den Export ausdehnen, der augenblicklich noch ohne Aussichten zu sein scheint. Und dabei hat Hamburg schon immer Erzeugnisse’seinem Modeschaffens besonders nach Skandinavien ausgeführt. Von viel größerer Wichtigkeit war allerdings’stets der indirekte Export. Ei gab in Hamburg nicht wenige Modehäuser, die sich darauf spezialisiert halten, ausländische Besucher für ihren Europa-Trip auszustatten. Auch diese Exportseite ist bisher noch nicht angelaufen, wenn man von den wenigen Käufen weiblicher Angehöriger der Militärregierungen absieht, die zudem für Deutschland ohne Devisenerfolg bleiben.

Willy Wenzle